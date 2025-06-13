https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-4-senaryo-ortaya-cikti-sgk-uzmanindan-sifir-zam-uyarisi-1096998330.html
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo ortaya çıktı: SGK uzmanından 'sıfır zam' uyarısı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo ortaya çıktı: SGK uzmanından 'sıfır zam' uyarısı
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Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaşları netleşecek. Şu an için en düşük emekli aylığı için 4 farklı zam senaryosu... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T10:22+0300
2025-06-13T10:22+0300
2025-06-13T10:25+0300
ekonomi̇
emekli
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
hazine
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli
memur
memur zammı
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Milyonlarca emekli ve memur için kritik dönem yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuzun ilk haftasında haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte hem memur hem de emekli maaşları netlik kazanacak.5 aylık zam farkı netleştiMayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,53 olarak kesinleşmesiyle, emeklilerin 5 aylık zam farkı yüzde 15,09 oldu. Milliyet'e konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz, haziran ayı enflasyonuna göre oluşabilecek 4 ayrı zam senaryosunu şöyle açıkladı:Kök maaşı düşük olanlar dikkatEmeklilerin en önemli risklerinden biri kök maaşlarının düşük olması. Hazine destekli taban aylık 14 bin 469 TL, kök maaşların altında kalanlar için kritik eşik.Eğer kök maaşlar belirli limitlerin altında kalırsa, yaklaşık 2,5 milyon emekli sıfır zam alma tehlikesiyle karşı karşıya:Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme zammıMemur ve memur emeklileri, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında temmuzda yüzde 6 zam alacak. Enflasyon farkıyla birlikte zam oranı şöyle hesaplanıyor:
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emekli, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, hazine, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli, memur, memur zammı, memur maaşı, kök maaş
emekli, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, hazine, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, emekli, memur, memur zammı, memur maaşı, kök maaş
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo ortaya çıktı: SGK uzmanından 'sıfır zam' uyarısı
10:22 13.06.2025 (güncellendi: 10:25 13.06.2025)
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaşları netleşecek. Şu an için en düşük emekli aylığı için 4 farklı zam senaryosu konuşuluyor. Artış oranına göre maaşlar 16 bin 736 TL ile 16 bin 986 TL arasında değişebilir. Ancak kök maaşı düşük olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya.
Milyonlarca emekli ve memur için kritik dönem yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuzun ilk haftasında haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte hem memur hem de emekli maaşları netlik kazanacak.
5 aylık zam farkı netleşti
Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,53 olarak kesinleşmesiyle, emeklilerin 5 aylık zam farkı yüzde 15,09 oldu. Milliyet'e konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz, haziran ayı enflasyonuna göre oluşabilecek 4 ayrı zam senaryosunu şöyle açıkladı:
Yüzde 0.50 enflasyon
: Zam oranı yüzde 15,67
, maaş 16 bin 736 TL
Yüzde 1.00 enflasyon
: Zam oranı yüzde 16,24
, maaş 16 bin 818 TL
Yüzde 1.50 enflasyon
: Zam oranı yüzde 16,81
, maaş 16 bin 901 TL
Yüzde 2.00 enflasyon
: Zam oranı yüzde 17,40
, maaş 16 bin 986 TL
Kök maaşı düşük olanlar dikkat
Emeklilerin en önemli risklerinden biri kök maaşlarının düşük olması. Hazine destekli taban aylık 14 bin 469 TL, kök maaşların altında kalanlar için kritik eşik.
Eğer kök maaşlar belirli limitlerin altında kalırsa, yaklaşık 2,5 milyon emekli sıfır zam alma tehlikesiyle karşı karşıya:
Yüzde 0,50 enflasyon: 12 bin 508 TL altında kalan
Yüzde 1,00 enflasyon: 12 bin 447 TL altında kalan
Yüzde 1,50 enflasyon: 12 bin 386 TL altında kalan
Yüzde 2,00 enflasyon: 12 bin 324 TL altında kalan
emekliler sıfır zam alabilir.
Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme zammı
Memur ve memur emeklileri, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında temmuzda yüzde 6 zam alacak. Enflasyon farkıyla birlikte zam oranı şöyle hesaplanıyor:
Yüzde 0,50 enflasyon: Yüzde 14,58
Yüzde 1,00 enflasyon: Yüzde 15,14
Yüzde 1,50 enflasyon: Yüzde 15,71
Yüzde 2,00 enflasyon: Yüzde 16,28