https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-4-senaryo-ortaya-cikti-sgk-uzmanindan-sifir-zam-uyarisi-1096998330.html

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo ortaya çıktı: SGK uzmanından 'sıfır zam' uyarısı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo ortaya çıktı: SGK uzmanından 'sıfır zam' uyarısı

Sputnik Türkiye

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaşları netleşecek. Şu an için en düşük emekli aylığı için 4 farklı zam senaryosu... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T10:22+0300

2025-06-13T10:22+0300

2025-06-13T10:25+0300

ekonomi̇

emekli

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

hazine

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

emekli

memur

memur zammı

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Milyonlarca emekli ve memur için kritik dönem yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuzun ilk haftasında haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte hem memur hem de emekli maaşları netlik kazanacak.5 aylık zam farkı netleştiMayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,53 olarak kesinleşmesiyle, emeklilerin 5 aylık zam farkı yüzde 15,09 oldu. Milliyet'e konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz, haziran ayı enflasyonuna göre oluşabilecek 4 ayrı zam senaryosunu şöyle açıkladı:Kök maaşı düşük olanlar dikkatEmeklilerin en önemli risklerinden biri kök maaşlarının düşük olması. Hazine destekli taban aylık 14 bin 469 TL, kök maaşların altında kalanlar için kritik eşik.Eğer kök maaşlar belirli limitlerin altında kalırsa, yaklaşık 2,5 milyon emekli sıfır zam alma tehlikesiyle karşı karşıya:Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme zammıMemur ve memur emeklileri, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında temmuzda yüzde 6 zam alacak. Enflasyon farkıyla birlikte zam oranı şöyle hesaplanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/benzine-buyuk-zam-geldi-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1096995062.html

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