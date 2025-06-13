https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/benzine-buyuk-zam-geldi-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1096995062.html

Benzine büyük zam geldi: Tabelalar gece yarısı güncellendi

Benzine büyük zam geldi: Tabelalar gece yarısı güncellendi

Sputnik Türkiye

13 Haziran 2025 itibarıyla benzin fiyatlarına 1.47 TL zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları 48-49 TL seviyelerine yükselirken... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T09:22+0300

2025-06-13T09:22+0300

2025-06-13T09:22+0300

ekonomi̇

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

akaryakıt fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg

Akaryakıt ürünlerinden benzine 1.47 TL zam yapıldı. Artış, 13 Haziran 2025 tarihi itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Yükselen petrol fiyatları ve dolar kuru, zammın başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor.Zam sonrası litre fiyatları şehir bazında şu şekilde güncellendi:Motorine de zam bekleniyorMotorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorin litre fiyatına yaklaşık 1 TL civarında zam gelmesi öngörülüyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasaları, iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği ve vergisel düzenlemelerle etkileniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/benzine-buyuk-zam-geliyor-akaraykit-fiyatlari-gece-yarisi-degisecek-1096964954.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin zammı, akaryakıt fiyatları, motorin fiyatları, güncel akaryakıt, 13 haziran 2025 benzin fiyatı, petrol ve döviz kuru etkisi