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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/benzine-buyuk-zam-geldi-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1096995062.html
Benzine büyük zam geldi: Tabelalar gece yarısı güncellendi
Benzine büyük zam geldi: Tabelalar gece yarısı güncellendi
Sputnik Türkiye
13 Haziran 2025 itibarıyla benzin fiyatlarına 1.47 TL zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları 48-49 TL seviyelerine yükselirken... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T09:22+0300
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ekonomi̇
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akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt ürünlerinden benzine 1.47 TL zam yapıldı. Artış, 13 Haziran 2025 tarihi itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Yükselen petrol fiyatları ve dolar kuru, zammın başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor.Zam sonrası litre fiyatları şehir bazında şu şekilde güncellendi:Motorine de zam bekleniyorMotorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorin litre fiyatına yaklaşık 1 TL civarında zam gelmesi öngörülüyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasaları, iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği ve vergisel düzenlemelerle etkileniyor.
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benzin zammı, akaryakıt fiyatları, motorin fiyatları, güncel akaryakıt, 13 haziran 2025 benzin fiyatı, petrol ve döviz kuru etkisi
benzin zammı, akaryakıt fiyatları, motorin fiyatları, güncel akaryakıt, 13 haziran 2025 benzin fiyatı, petrol ve döviz kuru etkisi

Benzine büyük zam geldi: Tabelalar gece yarısı güncellendi

09:22 13.06.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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13 Haziran 2025 itibarıyla benzin fiyatlarına 1.47 TL zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları 48-49 TL seviyelerine yükselirken, motorine de zam kapıda. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi politikaları, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzine 1.47 TL zam yapıldı. Artış, 13 Haziran 2025 tarihi itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Yükselen petrol fiyatları ve dolar kuru, zammın başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor.
Zam sonrası litre fiyatları şehir bazında şu şekilde güncellendi:
İstanbul'da benzin: 48,39 TL
Ankara'da benzin: 49,08 TL
İzmir'de benzin: 49,41 TL

Motorine de zam bekleniyor

Motorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorin litre fiyatına yaklaşık 1 TL civarında zam gelmesi öngörülüyor.
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasaları, iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği ve vergisel düzenlemelerle etkileniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları

Şehir

Benzin

Motorin

LPG

İstanbul

48,39 TL

46,23 TL

25,09 TL

Ankara

49,08 TL

48,10 TL

24,99 TL

İzmir

49,41 TL

47,43 TL

24,94 TL

Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
EKONOMİ
Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek
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