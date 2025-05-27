https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/aymden-ek-gosterge-karari-hangi-memurun-maasi-ve-emekli-ayligi-etkilenecek-1096541251.html
AYM’den ek gösterge kararı: Hangi memurun maaşı ve emekli aylığı etkilenecek?
AYM’den ek gösterge kararı: Hangi memurun maaşı ve emekli aylığı etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce göreve başlayanları kapsamasını iptal etti. Karar sonrası, bu tarihten sonra... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T08:34+0300
2025-05-27T08:34+0300
2025-05-27T08:34+0300
yaşam
anayasa mahkemesi (aym)
3600 ek gösterge
emekli maaşı
emeklilik maaşı
memur maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Anayasa Mahkemesi (AYM), öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasına ve tüm memurlara 600 puan ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlemenin yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce atanan memurları kapsamasını öngören hükmü iptal etti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesini, ayrıca tüm memurların ek göstergesinin 600 puan artırılmasını öngören düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak geçici maddeyle bu hak sadece 15 Ocak 2023’ten önce memuriyete başlayanları kapsadı. Bu tarihten sonra atananlar düzenlemeden yararlanamadı.Yeni atanan memurlar da ek gösterge alacak mı?AYM’nin iptali sonrası 15 Ocak 2023 sonrası atanan memurların da 600 puanlık ek gösterge artışından yararlanması bekleniyor. Eğer düzenleme yapılırsa, bu memurların:Ek Gösterge Farkı: 5434 ve 5510 sayılı kanun arasındaki uçurum5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi, yani Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanlar, ek göstergeyle birlikte tazminat yansıtma oranı artışından da faydalanıyor. Örneğin:Buna karşılık, 5510 Sayılı Kanun’a tabi, yani Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanlar, sadece ek gösterge artışından yararlanabiliyor. Aynı koşullardaki bir memurun emekli aylığı bu durumda sadece 2.916 TL artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-zammi-sadece-maasi-degil-15-kalemde-odemeyi-artiracak-iste-yeni-tutarlar-1096342577.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anayasa mahkemesi (aym), 3600 ek gösterge, emekli maaşı, emeklilik maaşı, memur maaşı
anayasa mahkemesi (aym), 3600 ek gösterge, emekli maaşı, emeklilik maaşı, memur maaşı
AYM’den ek gösterge kararı: Hangi memurun maaşı ve emekli aylığı etkilenecek?
Anayasa Mahkemesi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce göreve başlayanları kapsamasını iptal etti. Karar sonrası, bu tarihten sonra atanan memurlar da düzenlemeye dahil edilirse maaş ve emekli aylıklarında artış yaşanacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasına ve tüm memurlara 600 puan ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlemenin yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce atanan memurları kapsamasını öngören hükmü iptal etti.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesini, ayrıca tüm memurların ek göstergesinin 600 puan artırılmasını öngören düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak geçici maddeyle bu hak sadece 15 Ocak 2023’ten önce memuriyete başlayanları kapsadı. Bu tarihten sonra atananlar düzenlemeden yararlanamadı.
Yeni atanan memurlar da ek gösterge alacak mı?
AYM’nin iptali sonrası 15 Ocak 2023 sonrası atanan memurların da 600 puanlık ek gösterge artışından yararlanması bekleniyor. Eğer düzenleme yapılırsa, bu memurların:
Brüt maaşları 607,53 TL
artacak,
Net maaşlarında 431,35 TL
yükseliş olacak,
30 yıl hizmet sonrası emekli aylıkları 486,02 TL
artacak.
Ek Gösterge Farkı: 5434 ve 5510 sayılı kanun arasındaki uçurum
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi, yani Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanlar, ek göstergeyle birlikte tazminat yansıtma oranı artışından da faydalanıyor. Örneğin:
30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 3600 ek göstergeden kaynaklı olarak 11.158 TL artış
gösteriyor.
Buna karşılık, 5510 Sayılı Kanun’a tabi, yani Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanlar, sadece ek gösterge artışından yararlanabiliyor. Aynı koşullardaki bir memurun emekli aylığı bu durumda sadece 2.916 TL artıyor.