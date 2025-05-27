https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/aymden-ek-gosterge-karari-hangi-memurun-maasi-ve-emekli-ayligi-etkilenecek-1096541251.html

AYM’den ek gösterge kararı: Hangi memurun maaşı ve emekli aylığı etkilenecek?

AYM’den ek gösterge kararı: Hangi memurun maaşı ve emekli aylığı etkilenecek?

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce göreve başlayanları kapsamasını iptal etti. Karar sonrası, bu tarihten sonra... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T08:34+0300

2025-05-27T08:34+0300

2025-05-27T08:34+0300

yaşam

anayasa mahkemesi (aym)

3600 ek gösterge

emekli maaşı

emeklilik maaşı

memur maaşı

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Anayasa Mahkemesi (AYM), öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasına ve tüm memurlara 600 puan ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlemenin yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce atanan memurları kapsamasını öngören hükmü iptal etti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesini, ayrıca tüm memurların ek göstergesinin 600 puan artırılmasını öngören düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak geçici maddeyle bu hak sadece 15 Ocak 2023’ten önce memuriyete başlayanları kapsadı. Bu tarihten sonra atananlar düzenlemeden yararlanamadı.Yeni atanan memurlar da ek gösterge alacak mı?AYM’nin iptali sonrası 15 Ocak 2023 sonrası atanan memurların da 600 puanlık ek gösterge artışından yararlanması bekleniyor. Eğer düzenleme yapılırsa, bu memurların:Ek Gösterge Farkı: 5434 ve 5510 sayılı kanun arasındaki uçurum5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi, yani Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanlar, ek göstergeyle birlikte tazminat yansıtma oranı artışından da faydalanıyor. Örneğin:Buna karşılık, 5510 Sayılı Kanun’a tabi, yani Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanlar, sadece ek gösterge artışından yararlanabiliyor. Aynı koşullardaki bir memurun emekli aylığı bu durumda sadece 2.916 TL artıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-zammi-sadece-maasi-degil-15-kalemde-odemeyi-artiracak-iste-yeni-tutarlar-1096342577.html

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anayasa mahkemesi (aym), 3600 ek gösterge, emekli maaşı, emeklilik maaşı, memur maaşı