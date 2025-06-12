https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yozgatli-ogrenciler-10-yeni-gok-cismi-kesfetti-ogrenciler-kesfedilen-bir-cisme-rte-adini-verdi-1096987318.html
Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti: Öğrenciler keşfedilen bir cisme 'RTE' adını verdi
Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti: Öğrenciler keşfedilen bir cisme 'RTE' adını verdi
Sputnik Türkiye
Yozgatlı öğrenciler, 10 yeni gök cismi keşfetti ve keşfedilen asteroitlerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan 'RTE' adını... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T22:19+0300
2025-06-12T22:19+0300
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Yozgatlı öğrenciler, uzay projesinde 10 yeni gök cismi keşfederek bir asteroite Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi.Sorgun ilçesindeki öğrenciler, IASC'nin sağladığı gökyüzü görüntülerini analiz ederek 10 yeni asteroiti tespit etmeyi başardı. Öğrenciler geçici onay alarak sertifikalandırılırken keşfettikleri cisimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan 'RTE' ve öğrencilerin, öğretmenlerin, okulun isimlerini kod olarak verdi.Uzay ve Havacılık Atölyesi öğretmeni Ahmet Turan Atalay, öğrencilerin gökyüzü görüntülerini 'Astrometrica' programıyla analiz ettiklerini belirterek, "Keşfedilen gök cisimleri, 3-4 yıl süren gözlemlerle takip ediliyor ve potansiyel tehdit oluşturup oluşturmadıkları inceleniyor" açıklamasını yaptı. Atalay, onay sürecini tamamlayan asteroitlerin uluslararası kayıtlara öğrencilerin verdikleri isimlerle geçtiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/uzaydan-gelen-gizemli-mesaj-her-44-dakikada-bir-dunyaya-sinyal-gonderiyor-1096606738.html
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rte, türkiye, yozgat, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu
Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti: Öğrenciler keşfedilen bir cisme 'RTE' adını verdi
Yozgatlı öğrenciler, 10 yeni gök cismi keşfetti ve keşfedilen asteroitlerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan 'RTE' adını verdi. Öğrenciler, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) projesi kapsamında analiz ettikleri görüntülerle bu keşfi gerçekleştirerek sertifika aldı.
Yozgatlı öğrenciler, uzay projesinde 10 yeni gök cismi keşfederek bir asteroite Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi.
Sorgun ilçesindeki öğrenciler, IASC'nin sağladığı gökyüzü görüntülerini analiz ederek 10 yeni asteroiti tespit etmeyi başardı. Öğrenciler geçici onay alarak sertifikalandırılırken keşfettikleri cisimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan 'RTE' ve öğrencilerin, öğretmenlerin, okulun isimlerini kod olarak verdi.
Uzay ve Havacılık Atölyesi öğretmeni Ahmet Turan Atalay, öğrencilerin gökyüzü görüntülerini 'Astrometrica' programıyla analiz ettiklerini belirterek, "Keşfedilen gök cisimleri, 3-4 yıl süren gözlemlerle takip ediliyor ve potansiyel tehdit oluşturup oluşturmadıkları inceleniyor" açıklamasını yaptı.
Atalay, onay sürecini tamamlayan asteroitlerin uluslararası kayıtlara öğrencilerin verdikleri isimlerle geçtiğini vurguladı.