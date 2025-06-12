https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yozgatli-ogrenciler-10-yeni-gok-cismi-kesfetti-ogrenciler-kesfedilen-bir-cisme-rte-adini-verdi-1096987318.html

Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti: Öğrenciler keşfedilen bir cisme 'RTE' adını verdi

Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti: Öğrenciler keşfedilen bir cisme 'RTE' adını verdi

Sputnik Türkiye

Yozgatlı öğrenciler, 10 yeni gök cismi keşfetti ve keşfedilen asteroitlerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan 'RTE' adını... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T22:19+0300

2025-06-12T22:19+0300

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Yozgatlı öğrenciler, uzay projesinde 10 yeni gök cismi keşfederek bir asteroite Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi.Sorgun ilçesindeki öğrenciler, IASC'nin sağladığı gökyüzü görüntülerini analiz ederek 10 yeni asteroiti tespit etmeyi başardı. Öğrenciler geçici onay alarak sertifikalandırılırken keşfettikleri cisimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan 'RTE' ve öğrencilerin, öğretmenlerin, okulun isimlerini kod olarak verdi.Uzay ve Havacılık Atölyesi öğretmeni Ahmet Turan Atalay, öğrencilerin gökyüzü görüntülerini 'Astrometrica' programıyla analiz ettiklerini belirterek, "Keşfedilen gök cisimleri, 3-4 yıl süren gözlemlerle takip ediliyor ve potansiyel tehdit oluşturup oluşturmadıkları inceleniyor" açıklamasını yaptı. Atalay, onay sürecini tamamlayan asteroitlerin uluslararası kayıtlara öğrencilerin verdikleri isimlerle geçtiğini vurguladı.

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