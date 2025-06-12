https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/turkiyenin-en-buyuk-atik-kagit-ihracatcilarindan-biriydi-65-yillik-sirket-konkordato-ilan-etti-1096976501.html

Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biriydi: 65 yıllık şirket konkordato ilan etti

Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biriydi: 65 yıllık şirket konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biri olan Yürekli Kağıt, konkordato ilan etti. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T13:16+0300

2025-06-12T13:16+0300

2025-06-12T13:16+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

yürekli kağıt

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İstanbul'da 1960 yılından beri geri dönüşüm sektöründe yer alan ve Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçıları arasında yer alan Yürekli Kağıt, ekonomik sıkıntıları aşamadı ve konkordato ilan etti. Hurda kağıt toplama, ayırma ve satış işleri alanında faaliyet gösteren ve günlük toplam bin ton kapasiteye sahip olan Yürekli Kağıt, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Dudullu ve Yenibosna'da iki tesise sahip olan şirketle ilgili incelemeler sonucunda mahkeme üç ay süreye geçici mühlet kararı verdi. Ekonomik darboğazı aşıp aşamayacağı beklenecekKarar kapsamında, şirket aleyhine yürütülen tüm haciz, muhafaza ve ihtiyati tedbir işlemleri geçici süreyle durduruldu. Ayrıca, mahkeme, şirketin konkordato sürecinde olduğuna dair şerhin çeklerin bankaya ibrazı sırasında düşülmesine hükmetti. Mahkeme duruşma tarihini 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.

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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, yürekli kağıt