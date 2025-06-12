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Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biriydi: 65 yıllık şirket konkordato ilan etti
Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biriydi: 65 yıllık şirket konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biri olan Yürekli Kağıt, konkordato ilan etti. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T13:16+0300
2025-06-12T13:16+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
yürekli kağıt
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İstanbul'da 1960 yılından beri geri dönüşüm sektöründe yer alan ve Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçıları arasında yer alan Yürekli Kağıt, ekonomik sıkıntıları aşamadı ve konkordato ilan etti. Hurda kağıt toplama, ayırma ve satış işleri alanında faaliyet gösteren ve günlük toplam bin ton kapasiteye sahip olan Yürekli Kağıt, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Dudullu ve Yenibosna'da iki tesise sahip olan şirketle ilgili incelemeler sonucunda mahkeme üç ay süreye geçici mühlet kararı verdi. Ekonomik darboğazı aşıp aşamayacağı beklenecekKarar kapsamında, şirket aleyhine yürütülen tüm haciz, muhafaza ve ihtiyati tedbir işlemleri geçici süreyle durduruldu. Ayrıca, mahkeme, şirketin konkordato sürecinde olduğuna dair şerhin çeklerin bankaya ibrazı sırasında düşülmesine hükmetti. Mahkeme duruşma tarihini 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/turkiyede-ilk-kez-endustriyel-kenevir-uretimi-yapan-sirket-konkordato-ilan-etti-30-milyon-dolar-1096828480.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, yürekli kağıt
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, yürekli kağıt

Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biriydi: 65 yıllık şirket konkordato ilan etti

13:16 12.06.2025
fabrika
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçılarından biri olan Yürekli Kağıt, konkordato ilan etti.
İstanbul'da 1960 yılından beri geri dönüşüm sektöründe yer alan ve Türkiye'nin en büyük atık kağıt ihracatçıları arasında yer alan Yürekli Kağıt, ekonomik sıkıntıları aşamadı ve konkordato ilan etti.
Hurda kağıt toplama, ayırma ve satış işleri alanında faaliyet gösteren ve günlük toplam bin ton kapasiteye sahip olan Yürekli Kağıt, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Dudullu ve Yenibosna'da iki tesise sahip olan şirketle ilgili incelemeler sonucunda mahkeme üç ay süreye geçici mühlet kararı verdi.

Ekonomik darboğazı aşıp aşamayacağı beklenecek

Karar kapsamında, şirket aleyhine yürütülen tüm haciz, muhafaza ve ihtiyati tedbir işlemleri geçici süreyle durduruldu. Ayrıca, mahkeme, şirketin konkordato sürecinde olduğuna dair şerhin çeklerin bankaya ibrazı sırasında düşülmesine hükmetti. Mahkeme duruşma tarihini 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.
Kenevir, marihuana, bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
EKONOMİ
Türkiye’de ilk kez endüstriyel kenevir üretimi yapan şirket konkordato ilan etti: 30 milyon dolar yatırımla kurulmuştu
5 Haziran , 16:14
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