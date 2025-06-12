Trump, Rusya Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti: 'İki büyük güç olarak çatışmasız yaşamaya mahkumuz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Amasra faciasında gerekçeli karar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko: 'Rusya ve Türkiye birlikte olmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yalnızlığın şairi 'Lavinia' şiiri ile tanınıyordu
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de plajlarda mayo ile dolaşmak yasaklandı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
17:38
2 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trump-rusya-buyukelcisinin-guven-mektubunu-kabul-etti-iki-buyuk-guc-olarak-catismasiz-yasamaya-1096960990.html
Trump, Rusya Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti: 'İki büyük güç olarak çatışmasız yaşamaya mahkumuz'
Trump, Rusya Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti: 'İki büyük güç olarak çatışmasız yaşamaya mahkumuz'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, Oval Ofis'te düzenlenen bir törenle ABD Başkanı Donald Trump'a güven mektubunu sundu. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T03:52+0300
2025-06-12T03:56+0300
dünya
aleksandr darçiyev
donald trump
abd
rusya
moskova
abd
rossiya segodnya
russia today (rt)
margarita simonyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096960830_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_068b12b4aa21bdb59499c66e427ea7b3.jpg
Rus diplomatik misyonundan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in güven mektubunu kabul ettiği bildirildi.Beyaz Saray'da düzenlenen törende Darçiyev, resmen ABD'deki Rus diplomatik misyonunun başına geçti.Darçiyev, büyükelçilikte yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'dan yeni geldim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yoğun programından bir fırsat bulup, Rusya Günü arifesinde şahsen görüştü" dedi.'Rusya ve ABD iki büyük güç olarak çatışmasız, barışçıl bir arada yaşamaya mahkum'Darçiyev, Rusya ve ABD'nin iki büyük güç olarak çatışmasız, barışçıl ve bir arada yaşamaya mahkum olduklarını söyleyerek, "Rusya ve ABD, büyük güçler olarak çatışmasız, barışçıl bir arada yaşamaya mahkumdur. Önemli olan, devletler arası iletişimin tam olarak yeniden başlatılması ve karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde dayanışma sağlanması için bir fırsat penceresinin açılmış olmasıdır" şeklinde konuştu.Ayrıca Darçiyev, Rus büyükelçiliğinde haber ajansının bir sorusunu yanıtlarken, "Görüşme kısa sürdü, çünkü tören bir sohbet öngörmüyor. Yine de iletişim çok yapıcıydı" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:Darçiyev, Moskova'nın daha önce Rus gazetecilerin ABD ile çalışmalarına getirilen kısıtlamalar, aralarında uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'ya uygulanan yaptırımların da bulunduğu konuları gündeme getirdiğini söyleyerek, Rus gazetecilerin çalışmalarına ilişkin kısıtlamaların Amerikan tarafıyla görüşülüp görüşülmediği sorulduğunda, "Elbette bunlar tartışılıyor. Bu konuları gündeme getiriyoruz" dedi.ABD Hazine Bakanlığı, 4 Eylül'de Rusya'nın uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'nın genel yayın yönetmeni ve RT yayıncısı Margarita Simonyan ile yardımcıları Anton Anisimov ve Elizaveta Brodskaia'ya yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu. RT'nin İngilizce Bilgi Yayıncılığı Müdür Yardımcısı Andrey Kiyashko, RT'nin Dijital Medya Projeleri Yöneticisi Konstantin Kalashnikov ve yayıncının diğer bazı çalışanları da yaptırım listesine eklenmişti.Darçiyev tören öncesinde Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Abigail Jones'a güven mektubunun kopyalarını teslim etti. ABD'ye atanmadan önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik İşbirliği Departmanının başında bulunan Darçiyev, 2014-2021 yılları arasında Kanada Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde Bakan Müşaviri de dahil olmak üzere iki kez görev yapmıştı.Rusya'nın bir önceki ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov görevini Ekim 2024'te tamamlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-maliye-bakani-bessentten-uyari-rusyaya-yeni-yaptirimlar-hala-gundemde-ancak-bu-beklenmedik-1096959263.html
abd
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096960830_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_442e1169030f362f5e03282711923394.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr darçiyev, donald trump, abd, rusya, moskova, abd, rossiya segodnya, russia today (rt), margarita simonyan
aleksandr darçiyev, donald trump, abd, rusya, moskova, abd, rossiya segodnya, russia today (rt), margarita simonyan

Trump, Rusya Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti: 'İki büyük güç olarak çatışmasız yaşamaya mahkumuz'

03:52 12.06.2025 (güncellendi: 03:56 12.06.2025)
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, Oval Ofis'te düzenlenen bir törenle ABD Başkanı Donald Trump'a güven mektubunu sundu.
Rus diplomatik misyonundan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in güven mektubunu kabul ettiği bildirildi.
Beyaz Saray'da düzenlenen törende Darçiyev, resmen ABD'deki Rus diplomatik misyonunun başına geçti.
Darçiyev, büyükelçilikte yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'dan yeni geldim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yoğun programından bir fırsat bulup, Rusya Günü arifesinde şahsen görüştü" dedi.

'Rusya ve ABD iki büyük güç olarak çatışmasız, barışçıl bir arada yaşamaya mahkum'

Darçiyev, Rusya ve ABD'nin iki büyük güç olarak çatışmasız, barışçıl ve bir arada yaşamaya mahkum olduklarını söyleyerek, "Rusya ve ABD, büyük güçler olarak çatışmasız, barışçıl bir arada yaşamaya mahkumdur. Önemli olan, devletler arası iletişimin tam olarak yeniden başlatılması ve karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde dayanışma sağlanması için bir fırsat penceresinin açılmış olmasıdır" şeklinde konuştu.
Ayrıca Darçiyev, Rus büyükelçiliğinde haber ajansının bir sorusunu yanıtlarken, "Görüşme kısa sürdü, çünkü tören bir sohbet öngörmüyor. Yine de iletişim çok yapıcıydı" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rusya ve ABD Başkanları Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinde verdikleri talimatlar doğrultusunda ilişkilerin yeniden kurulmasının gerekli olduğu konusunda anlaştık. Hazırlık çalışmaları sürüyor ancak henüz kesin bir anlaşma yok. En önemlisi, konuşuyor olmamız, önceki yönetim dönemindeki monologlardan nihayet kurtulmuş olmamız. Konuşmalar kolay değil"

Darçiyev, Moskova'nın daha önce Rus gazetecilerin ABD ile çalışmalarına getirilen kısıtlamalar, aralarında uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'ya uygulanan yaptırımların da bulunduğu konuları gündeme getirdiğini söyleyerek, Rus gazetecilerin çalışmalarına ilişkin kısıtlamaların Amerikan tarafıyla görüşülüp görüşülmediği sorulduğunda, "Elbette bunlar tartışılıyor. Bu konuları gündeme getiriyoruz" dedi.
ABD Hazine Bakanlığı, 4 Eylül'de Rusya'nın uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'nın genel yayın yönetmeni ve RT yayıncısı Margarita Simonyan ile yardımcıları Anton Anisimov ve Elizaveta Brodskaia'ya yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu. RT'nin İngilizce Bilgi Yayıncılığı Müdür Yardımcısı Andrey Kiyashko, RT'nin Dijital Medya Projeleri Yöneticisi Konstantin Kalashnikov ve yayıncının diğer bazı çalışanları da yaptırım listesine eklenmişti.
Darçiyev tören öncesinde Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Abigail Jones'a güven mektubunun kopyalarını teslim etti. ABD'ye atanmadan önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik İşbirliği Departmanının başında bulunan Darçiyev, 2014-2021 yılları arasında Kanada Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.
Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde Bakan Müşaviri de dahil olmak üzere iki kez görev yapmıştı.
Rusya'nın bir önceki ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov görevini Ekim 2024'te tamamlamıştı.
Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
DÜNYA
ABD Maliye Bakanı Bessent'ten uyarı: Rusya'ya yeni yaptırımlar hala gündemde ancak bu beklenmedik sonuçlar doğurabilir
00:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала