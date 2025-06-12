https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/trump-rusya-buyukelcisinin-guven-mektubunu-kabul-etti-iki-buyuk-guc-olarak-catismasiz-yasamaya-1096960990.html

Trump, Rusya Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti: 'İki büyük güç olarak çatışmasız yaşamaya mahkumuz'

Trump, Rusya Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti: 'İki büyük güç olarak çatışmasız yaşamaya mahkumuz'

Sputnik Türkiye

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, Oval Ofis'te düzenlenen bir törenle ABD Başkanı Donald Trump'a güven mektubunu sundu. 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T03:52+0300

2025-06-12T03:52+0300

2025-06-12T03:56+0300

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Rus diplomatik misyonundan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in güven mektubunu kabul ettiği bildirildi.Beyaz Saray'da düzenlenen törende Darçiyev, resmen ABD'deki Rus diplomatik misyonunun başına geçti.Darçiyev, büyükelçilikte yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'dan yeni geldim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yoğun programından bir fırsat bulup, Rusya Günü arifesinde şahsen görüştü" dedi.'Rusya ve ABD iki büyük güç olarak çatışmasız, barışçıl bir arada yaşamaya mahkum'Darçiyev, Rusya ve ABD'nin iki büyük güç olarak çatışmasız, barışçıl ve bir arada yaşamaya mahkum olduklarını söyleyerek, "Rusya ve ABD, büyük güçler olarak çatışmasız, barışçıl bir arada yaşamaya mahkumdur. Önemli olan, devletler arası iletişimin tam olarak yeniden başlatılması ve karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde dayanışma sağlanması için bir fırsat penceresinin açılmış olmasıdır" şeklinde konuştu.Ayrıca Darçiyev, Rus büyükelçiliğinde haber ajansının bir sorusunu yanıtlarken, "Görüşme kısa sürdü, çünkü tören bir sohbet öngörmüyor. Yine de iletişim çok yapıcıydı" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:Darçiyev, Moskova'nın daha önce Rus gazetecilerin ABD ile çalışmalarına getirilen kısıtlamalar, aralarında uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'ya uygulanan yaptırımların da bulunduğu konuları gündeme getirdiğini söyleyerek, Rus gazetecilerin çalışmalarına ilişkin kısıtlamaların Amerikan tarafıyla görüşülüp görüşülmediği sorulduğunda, "Elbette bunlar tartışılıyor. Bu konuları gündeme getiriyoruz" dedi.ABD Hazine Bakanlığı, 4 Eylül'de Rusya'nın uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'nın genel yayın yönetmeni ve RT yayıncısı Margarita Simonyan ile yardımcıları Anton Anisimov ve Elizaveta Brodskaia'ya yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu. RT'nin İngilizce Bilgi Yayıncılığı Müdür Yardımcısı Andrey Kiyashko, RT'nin Dijital Medya Projeleri Yöneticisi Konstantin Kalashnikov ve yayıncının diğer bazı çalışanları da yaptırım listesine eklenmişti.Darçiyev tören öncesinde Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Abigail Jones'a güven mektubunun kopyalarını teslim etti. ABD'ye atanmadan önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik İşbirliği Departmanının başında bulunan Darçiyev, 2014-2021 yılları arasında Kanada Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde Bakan Müşaviri de dahil olmak üzere iki kez görev yapmıştı.Rusya'nın bir önceki ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov görevini Ekim 2024'te tamamlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-maliye-bakani-bessentten-uyari-rusyaya-yeni-yaptirimlar-hala-gundemde-ancak-bu-beklenmedik-1096959263.html

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