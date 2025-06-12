https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-maliye-bakani-bessentten-uyari-rusyaya-yeni-yaptirimlar-hala-gundemde-ancak-bu-beklenmedik-1096959263.html
ABD Maliye Bakanı Bessent'ten uyarı: Rusya'ya yeni yaptırımlar hala gündemde ancak bu beklenmedik sonuçlar doğurabilir
ABD Maliye Bakanı Bessent'ten uyarı: Rusya'ya yeni yaptırımlar hala gündemde ancak bu beklenmedik sonuçlar doğurabilir
Sputnik Türkiye
ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya yeni yaptırımlar hakkındaki konuşmasında bu adımın beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini söyledi. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T00:25+0300
2025-06-12T00:25+0300
2025-06-12T00:25+0300
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maliye bakanlığı
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ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların hala gündemde olduğunu, ancak bu adımın beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Bessent, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Wall Street Journal gazetesinin muhtelif kaynaklara dayandırdığı 6 Haziran tarihli haberinde, Trump yönetiminin Rusya Federasyonu'nun terörist ve aşırılıkçı listesinde yer alan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin yeni tasarısını yumuşatılmasını istediği bildirilmişti.Haberde, Beyaz Saray’ın yaptırımların sertleştirilmesinin Trump’ın Moskova ile diyalog kurma ve Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme çabalarına zarar vereceğinden endişe ettiği belirtildi. Tasarının, kilit Rus yetkililere ve temel ekonomik sektörlere yönelik yaptırımların yanı sıra Moskova ile iş birliği yapan ülkelere karşı da kısıtlamalar öngördüğü ifade edildi.Senato’da 82 senatör, bu tasarıya destek verdi. Bu sayı, başkanlık vetosunu aşmak için fazlasıyla yeterli kabul ediliyor. Temsilciler Meclisi’nde benzer bir tasarıyı Cumhuriyetçi Brian Fitzpatrick sunmuş, bu tasarıya her iki partiden toplam 60 temsilci destek vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kendisinin de Rusya’ya karşı sert tedbirler alınmasından yana olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rusyanin-astana-buyukelcisi-tokayevin-rus-dili-konusundaki-girisimi-hayata-gecirilmeye-baslandi-1096957940.html
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abd, scott bessent, mike johnson, rusya, abd, rusya federasyonu, maliye bakanlığı, temsilciler meclisi
abd, scott bessent, mike johnson, rusya, abd, rusya federasyonu, maliye bakanlığı, temsilciler meclisi
ABD Maliye Bakanı Bessent'ten uyarı: Rusya'ya yeni yaptırımlar hala gündemde ancak bu beklenmedik sonuçlar doğurabilir
ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya yeni yaptırımlar hakkındaki konuşmasında bu adımın beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların hala gündemde olduğunu, ancak bu adımın beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Bessent, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Tüm seçenekler masada. Maliye Bakanlığı, kalıcı ve sürdürülebilir barışa katkı sağlamak amacıyla harekete geçmeye hazır. Mevcut ABD yaptırımları ve ihracat kontrolleri yürürlükte ve uygulanmaya devam ediyor. Yeni yaptırımlara ilişkin yasa tasarısının farkındayım. Ancak Kongre'nin, müzakere sürecini sürdürmek için yönetime manevra alanı bırakması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir adımın istemeden doğurabileceği sonuçları dikkate almalıyız."
Wall Street Journal gazetesinin muhtelif kaynaklara dayandırdığı 6 Haziran tarihli haberinde, Trump yönetiminin Rusya Federasyonu'nun terörist ve aşırılıkçı listesinde yer alan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin yeni tasarısını yumuşatılmasını istediği bildirilmişti.
Haberde, Beyaz Saray’ın yaptırımların sertleştirilmesinin Trump’ın Moskova ile diyalog kurma ve Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme çabalarına zarar vereceğinden endişe ettiği belirtildi. Tasarının, kilit Rus yetkililere ve temel ekonomik sektörlere yönelik yaptırımların yanı sıra Moskova ile iş birliği yapan ülkelere karşı da kısıtlamalar öngördüğü ifade edildi.
Senato’da 82 senatör, bu tasarıya destek verdi. Bu sayı, başkanlık vetosunu aşmak için fazlasıyla yeterli kabul ediliyor. Temsilciler Meclisi’nde benzer bir tasarıyı Cumhuriyetçi Brian Fitzpatrick sunmuş, bu tasarıya her iki partiden toplam 60 temsilci destek vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kendisinin de Rusya’ya karşı sert tedbirler alınmasından yana olduğunu açıklamıştı.