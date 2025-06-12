https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/ankara---samsun-arasi-seyahat-suresi-25-saate-dusecek-hedef-yilda-12-milyon-yolcu--1096979742.html
Ankara - Samsun arası seyahat süresi 2.5 saate düşecek: Hedef yılda 12 milyon yolcu
Ankara - Samsun arası seyahat süresi 2.5 saate düşecek: Hedef yılda 12 milyon yolcu
Sputnik Türkiye
Ankara - Samsun arasında inşa edilecek demir yolu projesi kapsamında 'Delice-Çorum' etabının temeli 14 Haziran'da atılıyor 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T14:41+0300
2025-06-12T14:41+0300
2025-06-12T14:41+0300
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abdulkadir uraloğlu
ankara
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Ankara ile Samsun arasını 2.5 saate indirecek olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli 14 Haziran'da atılacak. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demir yolu projesi kapsamında hayata geçirecek olan 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak. 14 Haziran'da temeli atılacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi"nin Delice-Çorum etabının temel atma törenini 14 Haziran'da gerçekleştireceklerini belirtti. Yaklaşık 8 milyon kişinin daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin sadece bölgesel değil, ulusal anlamda da stratejik olduğunun altını çizerek şunları söyledi: Sarp Demiryolu Projesi'ne entegre olacakProjenin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi'yle de entegre olacağına işaret eden Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı'na kadar uzanacak hızlı demir yolu koridorunun önemli parçası olduğunu vurguladı.Uraloğlu, Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci taşımacılık ağı oluşturduklarını belirterek, "Bu ağ kapsamında Artvin'den itibaren Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum, Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak" dedi. Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlandıSaatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit ve 84 alt geçidin yer alacağını bildiren Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük'te bir sayding (ana demir yoluna paralel demir yolu hattı) inşa edileceğini vurguladı. Seyahat süresini 2.5 saate düşürecekUraloğlu, hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük, Sungurlu OSB-Yük, Sungurlu Yolcu, Çorum Yük ve Çorum Yolcu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini belirtti. Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ankara-izmir-arasi-35-saate-dusecek-hizli-tren-ne-zaman-hizmete-girecek-1094420598.html
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abdulkadir uraloğlu, ankara, samsun, delice , hızlı tren, hızlı tren hattı
abdulkadir uraloğlu, ankara, samsun, delice , hızlı tren, hızlı tren hattı
Ankara - Samsun arası seyahat süresi 2.5 saate düşecek: Hedef yılda 12 milyon yolcu
Ankara - Samsun arasında inşa edilecek demir yolu projesi kapsamında 'Delice-Çorum' etabının temeli 14 Haziran'da atılıyor
Ankara ile Samsun arasını 2.5 saate indirecek olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli 14 Haziran'da atılacak. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demir yolu projesi kapsamında hayata geçirecek olan 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak.
14 Haziran'da temeli atılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi"nin Delice-Çorum etabının temel atma törenini 14 Haziran'da gerçekleştireceklerini belirtti. Yaklaşık 8 milyon kişinin daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin sadece bölgesel değil, ulusal anlamda da stratejik olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
"Ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demir yolu omurgasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demir yolu projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak."
Sarp Demiryolu Projesi'ne entegre olacak
Projenin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi'yle de entegre olacağına işaret eden Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı'na kadar uzanacak hızlı demir yolu koridorunun önemli parçası olduğunu vurguladı.
Uraloğlu, Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci taşımacılık ağı oluşturduklarını belirterek, "Bu ağ kapsamında Artvin'den itibaren Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum, Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak" dedi.
Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlandı
Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit ve 84 alt geçidin yer alacağını bildiren Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük'te bir sayding (ana demir yoluna paralel demir yolu hattı) inşa edileceğini vurguladı.
Seyahat süresini 2.5 saate düşürecek
Uraloğlu, hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük, Sungurlu OSB-Yük, Sungurlu Yolcu, Çorum Yük ve Çorum Yolcu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini belirtti. Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.