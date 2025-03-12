https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ankara-izmir-arasi-35-saate-dusecek-hizli-tren-ne-zaman-hizmete-girecek-1094420598.html

Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek: Hızlı tren ne zaman hizmete girecek?

Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek: Hızlı tren ne zaman hizmete girecek?

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da birçok hizmet yaptıklarını belirterek, "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T11:09+0300

2025-03-12T11:09+0300

2025-03-12T11:09+0300

türki̇ye

i̇zmir

ankara

tren

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

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Tren seferlerinde aileler ve yeni evli çiftlere özel indirim yarın başlıyor. Ankara-İzmir hızlı treni için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdıklarını ifade ederek, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz." dedi.Ankara - İzmir hızlı treni ne zaman hizmete girecek? İki şehir arası kaç saat olacak?Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl sonunda Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti. Yeni hızlı tren güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.'İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık'Başkenti, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kadar otoyoluyla tanıştırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/tren-seferlerinde-aileler-ve-yeni-evli-ciftlere-ozel-indirim-yarin-basliyor-1094281849.html

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ankara - i̇zmir yht güzergahı: ankara - i̇zmir hızlı treni ne zaman hizmete girecek, i̇ki şehir arası kaç saat olacak, ankara izmir treni