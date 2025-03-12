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Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek: Hızlı tren ne zaman hizmete girecek?
Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek: Hızlı tren ne zaman hizmete girecek?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da birçok hizmet yaptıklarını belirterek, "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Tren seferlerinde aileler ve yeni evli çiftlere özel indirim yarın başlıyor. Ankara-İzmir hızlı treni için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdıklarını ifade ederek, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz." dedi.Ankara - İzmir hızlı treni ne zaman hizmete girecek? İki şehir arası kaç saat olacak?Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl sonunda Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti. Yeni hızlı tren güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.'İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık'Başkenti, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kadar otoyoluyla tanıştırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/tren-seferlerinde-aileler-ve-yeni-evli-ciftlere-ozel-indirim-yarin-basliyor-1094281849.html
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ankara - i̇zmir yht güzergahı: ankara - i̇zmir hızlı treni ne zaman hizmete girecek, i̇ki şehir arası kaç saat olacak, ankara izmir treni
ankara - i̇zmir yht güzergahı: ankara - i̇zmir hızlı treni ne zaman hizmete girecek, i̇ki şehir arası kaç saat olacak, ankara izmir treni

Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek: Hızlı tren ne zaman hizmete girecek?

11:09 12.03.2025
milli hızlı tren
milli hızlı tren - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da birçok hizmet yaptıklarını belirterek, "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık." ifadesini kullandı.
Tren seferlerinde aileler ve yeni evli çiftlere özel indirim yarın başlıyor. Ankara-İzmir hızlı treni için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdıklarını ifade ederek, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz." dedi.

Ankara - İzmir hızlı treni ne zaman hizmete girecek? İki şehir arası kaç saat olacak?

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl sonunda Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti. Yeni hızlı tren güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.

'İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık'

Başkenti, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kadar otoyoluyla tanıştırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum, daha talepler var. Onları il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak Sincan'a bundan sonra da gücümüz yettiği kadar hizmet etme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah Sincan'a, Ankara'ya, Türkiye'ye, dünyadaki mazlum coğrafyalara ve İslam alemine hizmet etmeye devam edeceğiz."
milli hızlı tren - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
EKONOMİ
Tren seferlerinde aileler ve yeni evli çiftlere özel indirim yarın başlıyor
7 Mart, 12:36
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