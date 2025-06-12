https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bankada-parasi-olanlar-dikkat-faizler-degisiyor-mevduat-faizinde-son-durum-ne--1096966364.html

Bankada parası olanlar dikkat, faizler değişiyor: Mevduat faizinde son durum ne?

Bankada parası olanlar dikkat, faizler değişiyor: Mevduat faizinde son durum ne?

Sputnik Türkiye

Mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve Merkez Bankası’nın repo ihalelerine başlaması, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Bazı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T09:43+0300

2025-06-12T09:43+0300

2025-06-12T09:43+0300

ekonomi̇

banka

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mevduat faizi

mevduat faizleri

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 1,53 olarak geldi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ardından Merkez Bankası’nın 100 milyar TL’lik repo ihalesi düzenlemesi, faiz indirimi sinyali mi geliyor? sorusunu gündeme taşıdı.Bankalar mevduat faizlerini sessizce revize ettiKurban Bayramı sonrası birçok banka, mevduat faizlerinde 1 puana kadar değişen indirimlere gitti. Halen piyasada en yüksek mevduat faizi yüzde 53 seviyesinde seyrediyor. Ancak bu oran, birkaç banka için geçerli. 19 Haziran kritik tarih: Faiz i̇ndirimi gelecek mi?Piyasaların merakla beklediği tarih 19 Haziran. Merkez Bankası’nın faiz kararı, yatırımcıların ve mevduat sahiplerinin beklentilerini şekillendirecek. Milliyet'e konuşan Hikmet Baydar, konuya ilişkin şunları söyledi:“Açıklanan son enflasyon rakamından sonra Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentileri arttı.”Baydar, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42,5’e indirebileceğini hatta bunun da altına çekebileceğini belirtti.Mevduat faizleri ne kadar düşer?Baydar'a göre, sadece politika faizindeki indirim, bankaların mevduat faizlerini düşürmesine yeterli olmayabilir. Çünkü bankaların likidite ihtiyacı, BDDK ve TCMB politikaları tarafından sınırlanıyor. Ayrıca stopaj uygulamaları da mevduat faizi oranlarını belirlemede etkili bir faktör.Repo ihaleleri, Merkez Bankası’nın normal şartlarda piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek için kullandığı bir araç. Ancak bu seferki ihalenin miktar bazlı olması ve faiz oranının sabit kalması, henüz açık bir faiz indirimi sinyali olarak görülmüyor.“TCMB bu kadar gelen teklife rağmen yüzde 46’nın altında bir oranla almalıydı. Önümüzdeki günlerde ortalama alışa dikkat etmek gerekiyor.”Her bankanın likidite ve kaynak maliyeti farklı. Bazı bankalar, uluslararası sendikasyon kredileriyle avantajlı kaynaklara erişebiliyor. Bu da faiz oranlarının her bankada aynı seviyede olmamasına neden oluyor. Baydar, "Mevduat faizlerinde ufak çaplı düşüşler faiz indirimi beklentisiyle olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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banka, mevduat, mevduat faizi, mevduat faizleri