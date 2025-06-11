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Trump, Musk’la barışabileceğini söyledi
Trump, Musk’la barışabileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, daha önce sosyal medya üzerinden polemiğe girdiği girişimci Elon Musk ile uzlaşma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T13:51+0300
2025-06-11T13:47+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Miranda Divine’ın ‘Pod Force One’ podkastında, Musk ile barışma olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Sanırım bunu yapabilirim” dedi.Daha önce Elon Musk, Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya gönderilerinden pişman olduğunu açıklamıştı.Trump ile Musk arasındaki gerginlik neydi?ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.Gönderisini silmiştiMusk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmiş ve bu gönderisini silmişti.
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abd, donald trump, elon musk
abd, donald trump, elon musk

Trump, Musk’la barışabileceğini söyledi

13:51 11.06.2025
© Fotoğraf : Brandon BellElon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi
Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Fotoğraf : Brandon Bell
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ABD Başkanı Trump, daha önce sosyal medya üzerinden polemiğe girdiği girişimci Elon Musk ile uzlaşma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Miranda Divine’ın ‘Pod Force One’ podkastında, Musk ile barışma olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Sanırım bunu yapabilirim” dedi.
Daha önce Elon Musk, Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya gönderilerinden pişman olduğunu açıklamıştı.

Trump ile Musk arasındaki gerginlik neydi?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.
Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.
Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Gönderisini silmişti

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmiş ve bu gönderisini silmişti.
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