https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rus-ordusu-dhcnin-bati-sinirina-cikti-dnepropetrovskta-ilerleyis-devam-ediyor-1096943878.html
Rus ordusu DHC’nin batı sınırına ulaştı: Dnepropetrovsk’ta ilerleyiş devam ediyor
Rus ordusu DHC’nin batı sınırına ulaştı: Dnepropetrovsk’ta ilerleyiş devam ediyor
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaşan Rus güçlerin, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde de ilerlemeye devam ettiği belirtildi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T13:10+0300
2025-06-11T13:10+0300
2025-06-11T13:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlık ‘Tsentr’ (Merkez) ve ‘Vostok’ (Doğu) askeri grubu birimlerinin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştığı ve Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerleyişi sürdürdüğü kaydedildi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 275 asker, bir tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA atölyeleri ve depoları, keşif kontrol merkezleri, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri, mühimmatın ve insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 120 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rusya-disisleri-ukrayna-askerlerinin-cenazelerini-geri-almayi-acikca-reddetti-1096933557.html
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rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusu DHC’nin batı sınırına ulaştı: Dnepropetrovsk’ta ilerleyiş devam ediyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaşan Rus güçlerin, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde de ilerlemeye devam ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlık ‘Tsentr’ (Merkez) ve ‘Vostok’ (Doğu) askeri grubu birimlerinin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştığı ve Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerleyişi sürdürdüğü kaydedildi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 275 asker, bir tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA atölyeleri ve depoları, keşif kontrol merkezleri, uzun menzilli İHA kontrol merkezleri, mühimmatın ve insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 120 uçak tipi İHA imha etti.