https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/elon-musktan-trumpa-pismanim-1096936306.html
Elon Musk'tan Trump'a: Pişmanım
Elon Musk'tan Trump'a: Pişmanım
Sputnik Türkiye
Teknoloji milyarderi Elon Musk, Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya gönderilerinden pişman olduğunu açıkladı. Musk, paylaşımları için "Çok ileri gittiler"... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T10:56+0300
2025-06-11T10:56+0300
2025-06-11T10:56+0300
dünya
elon musk
donald trump
jeffrey epstein
musk
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096678727_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8a2e0bdccd4716ba1f791a1a3c42013.jpg
Milyarder iş insanı Elon Musk, son günlerde tartışma yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu belirtti. Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu."Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum" ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.Trump ile Musk arasındaki gerginlik neydi?ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.Gönderisini silmiştiMusk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmiş ve bu gönderisini silmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/abd-baskani-trump-elon-musk-demokratlari-desteklerse-cok-ciddi-sonuclarla-karsilasir-1096864813.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096678727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2c0e8facc35681791ea7a46b22d1da6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, donald trump, jeffrey epstein, musk, x
elon musk, donald trump, jeffrey epstein, musk, x
Elon Musk'tan Trump'a: Pişmanım
Teknoloji milyarderi Elon Musk, Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya gönderilerinden pişman olduğunu açıkladı. Musk, paylaşımları için "Çok ileri gittiler" dedi.
Milyarder iş insanı Elon Musk, son günlerde tartışma yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu belirtti. Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum" ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.
Trump ile Musk arasındaki gerginlik neydi?
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.
Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.
Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.
Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmiş ve bu gönderisini silmişti.