https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/elon-musktan-trumpa-pismanim-1096936306.html

Elon Musk'tan Trump'a: Pişmanım

Elon Musk'tan Trump'a: Pişmanım

Sputnik Türkiye

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Trump hakkında yaptığı bazı sosyal medya gönderilerinden pişman olduğunu açıkladı. Musk, paylaşımları için "Çok ileri gittiler"... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T10:56+0300

2025-06-11T10:56+0300

2025-06-11T10:56+0300

dünya

elon musk

donald trump

jeffrey epstein

musk

x

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096678727_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8a2e0bdccd4716ba1f791a1a3c42013.jpg

Milyarder iş insanı Elon Musk, son günlerde tartışma yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu belirtti. Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu."Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum" ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.Trump ile Musk arasındaki gerginlik neydi?ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.Gönderisini silmiştiMusk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmiş ve bu gönderisini silmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/abd-baskani-trump-elon-musk-demokratlari-desteklerse-cok-ciddi-sonuclarla-karsilasir-1096864813.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, donald trump, jeffrey epstein, musk, x