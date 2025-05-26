https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/tasinmaz-degerleme-uygulamasi-geliyor-arsa-ve-konutlarda-fahis-artis-frenlenecek-1096507989.html

Taşınmaz değerleme uygulaması geliyor: Arsa ve konutlarda fahiş fiyat artışı frenlenecek

Taşınmaz değerleme uygulaması geliyor: Arsa ve konutlarda fahiş fiyat artışı frenlenecek

Sputnik Türkiye

Fahiş konut ve arsa fiyatlarına karşı yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gayrimenkulde şeffaflık ve erişilebilir bilgi... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T07:39+0300

2025-05-26T07:39+0300

2025-05-26T08:42+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇stanbul

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konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ev ve arsa fiyatlarındaki aşırı artışlara karşı yeni bir adım atıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da pilot uygulaması başlayacak olan “Değer Bilgi Merkezi”, tüm taşınmazların gerçek piyasa değerini dijital ortama taşıyacak. 2027 yılı ortasına kadar Türkiye genelinde uygulanacak sistemle birlikte, vatandaşlar yatırım yapacakları taşınmazlara dair tüm bilgilere kolayca ulaşabilecek.Bu sistem sayesinde bir taşınmazın değeri, aynı mahalledeki diğer taşınmazlarla karşılaştırılabilecek. Arz-talep dengesi, ilçe ve mahalle bazında analiz edilebilecek. Yapay zeka destekli bu dijital platform, yatırım kararlarında şeffaflığı artırmayı hedefliyor.Çalışmanın afete hazırlık konusunda da kritik rol üstleneceğini vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekânsal planlamaya kadar birçok alana altlık oluşturacak” dedi.Yeni uygulamayla birlikte parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen değer haritaları, kamulaştırma, vergilendirme, yer seçimi ve yatırım kararlarında kullanılabilecek. Böylece, dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak.Ayrıca bu sistem kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiricilere güncel ve karşılaştırılabilir veriler sunacak. Her taşınmaz için değer bilgisi, haritalar üzerinden erişilebilir olacak.Şehirlerin dijital ikizleri oluşturuluyorTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” kapsamında şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Her binanın yaşı, bağımsız bölüm sayısı, kullanım amacı, adres bilgisi ve mülkiyet bilgisi gibi tüm veriler sayısallaştırılarak sisteme entegre ediliyor.Yeni sistemle birlikte, parsel-bina-bağımsız bölüm ve adres-plan ilişkileri kurulacak. Bu da, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlamasında önemli bir veri kaynağı olacak.Ayrıca bankacılık, sigorta, gayrimenkul değerleme, inşaat ve şehir planlama gibi birçok sektör de bu dijital sistemden faydalanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/sosyal-medyada-konut-alimi-ya-da-kiralama-islemlerinde-kapora-dolandiriciligina-dikkat-sakin-para-1096389422.html

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