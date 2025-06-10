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Rus Senatör Kosaçev: Alman polisinin Rossiya Segodnya’nın Berlin temsilcisinin ailesine yönelik eylemleri yasa dışı
Rus Senatör Kosaçev: Alman polisinin Rossiya Segodnya’nın Berlin temsilcisinin ailesine yönelik eylemleri yasa dışı
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Kosaçev, Alman polisinin Rossiya Segodnya medya grubunun Berlin temsilcisi Feoktistov’un ailesine yönelik eylemlerini yasadışı, provokatif ve... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T23:10+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Alman polisinin Rossiya Segodnya medya grubunun Berlin’deki İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un ailesine yönelik eylemlerinin yasadışı, provokatif ve düşmanca olduğunu söyledi.Kosaçev, “Alman polisinin eylemleri yasadışı, provokatif ve düşmanca. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) başvurmak mümkün ve gerekli, ancak Rus vatandaşlarının haklarının ihlal edildiğinin kayıt altına alınması dışında hiçbir anlamı olmayacak” dedi.Kosaçev, Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğü ve insan haklarının uzun zamandır bulunmadığını, sadece zaman zaman yazılı kurallarla düzen sağlandığı varsayılan kuralların bulunduğunu, ancak gerçekte bunların tamamen yok olduğunu vurgulayarak, “Ama yinde de kayıt altına alıyoruz, er ya da geç bu yetkililer ve benzerleri objektif raporlar tutmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.Daha önce Alman polisi, Feoktistov’un Berlin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koymuştu.Alman makamları Feoktistov'un oturma iznini yenilemeyerek 19 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğini bildirmişti. Ancak geçen cuma günü ailesinin taşınmasına yardımcı olmak için bu ülkeye giden gazetecinin ülkeye girişine izin vermemişti.Alman makamlarına göre, Moskova'nın Ukrayna politikasını destekleyen bir medya grubu çalışanına oturma izni verilmesi Almanya'nın siyasi çıkarlarına zarar veriyor. Bir başka argüman ise Rossiya Segodnya’nın 25 Şubat 2023'ten bu yana AB yaptırımları altında olduğu, ancak gazetecinin medya grubu için çalışmaya devam ettiği.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/zaharova-alman-propagandasi-alternatif-gorusleri-yok-ediyor-1096924309.html
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Rus Senatör Kosaçev: Alman polisinin Rossiya Segodnya’nın Berlin temsilcisinin ailesine yönelik eylemleri yasa dışı

23:10 10.06.2025
© Sputnik / Павел БедняковRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rus Senatör Kosaçev, Alman polisinin Rossiya Segodnya medya grubunun Berlin temsilcisi Feoktistov’un ailesine yönelik eylemlerini yasadışı, provokatif ve düşmanca olarak nitelendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Alman polisinin Rossiya Segodnya medya grubunun Berlin’deki İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un ailesine yönelik eylemlerinin yasadışı, provokatif ve düşmanca olduğunu söyledi.
Kosaçev, “Alman polisinin eylemleri yasadışı, provokatif ve düşmanca. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) başvurmak mümkün ve gerekli, ancak Rus vatandaşlarının haklarının ihlal edildiğinin kayıt altına alınması dışında hiçbir anlamı olmayacak” dedi.
Kosaçev, Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğü ve insan haklarının uzun zamandır bulunmadığını, sadece zaman zaman yazılı kurallarla düzen sağlandığı varsayılan kuralların bulunduğunu, ancak gerçekte bunların tamamen yok olduğunu vurgulayarak, “Ama yinde de kayıt altına alıyoruz, er ya da geç bu yetkililer ve benzerleri objektif raporlar tutmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.
Daha önce Alman polisi, Feoktistov’un Berlin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koymuştu.
Alman makamları Feoktistov'un oturma iznini yenilemeyerek 19 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğini bildirmişti. Ancak geçen cuma günü ailesinin taşınmasına yardımcı olmak için bu ülkeye giden gazetecinin ülkeye girişine izin vermemişti.
Alman makamlarına göre, Moskova'nın Ukrayna politikasını destekleyen bir medya grubu çalışanına oturma izni verilmesi Almanya'nın siyasi çıkarlarına zarar veriyor. Bir başka argüman ise Rossiya Segodnya’nın 25 Şubat 2023'ten bu yana AB yaptırımları altında olduğu, ancak gazetecinin medya grubu için çalışmaya devam ettiği.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
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