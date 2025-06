https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kitaplar-degisecek-tek-kelimelik-hata-300-yillik-fizik-bilgisini-karistirdi-newton-yasasi-yanlis-1096936754.html

Kitaplar değişecek, tek kelimelik Hata 300 yıllık fizik bilgisini karıştırdı: Newton yer çekimi yasası yanlış çevrilmiş

Kitaplar değişecek, tek kelimelik Hata 300 yıllık fizik bilgisini karıştırdı: Newton yer çekimi yasası yanlış çevrilmiş

Sputnik Türkiye

Virginia Tech Üniversitesi araştırmacıları, Isaac Newton'ın birinci hareket yasasının 300 yıldır yanlış çevrildiğini ve öğretildiğini keşfetti. 1729'daki... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T11:00+0300

2025-06-11T11:00+0300

2025-06-11T11:04+0300

yaşam

isaac newton

abd

george smith

tufts üniversitesi

dünya

i̇ngilizce

bilim

bilim insanları

teknoloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102422/65/1024226504_0:35:800:485_1920x0_80_0_0_4f260ee9e0f9e528cfea3b29e7650f5b.jpg

Isaac Newton'ın 1687'de yazdığı Principia Mathematica eserindeki birinci hareket yasası, yaklaşık 300 yıldır yanlış anlaşılıyor. Virginia Tech Üniversitesi'nden filozof Daniel Hoek, Newton'ın orijinal Latince metninin 1729'daki İngilizce çevirisinde kritik bir hata tespit etti.Araştırma sonuçları Philosophy of Science dergisinde yayımlandı ve bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, bu keşfin klasik mekaniğin öğretilme şeklini kökten değiştirebileceğini belirtiyor.Çeviri hatasının detaylarıNewton'ın orijinal Latince metininde kullandığı "quatenus" kelimesi, 300 yıldır "unless" (eğer olmadıkça) olarak çevriliyordu. Ancak Hoek'in araştırması, bu kelimenin "insofar" (olduğu sürece) anlamında çevrilmesi gerektiğini ortaya koydu.Bu küçük görünen fark, yasanın tüm anlam çerçevesini değiştiriyor. Geleneksel yorum "bir cisim üzerine dış kuvvet etki etmedikçe hareketsiz kalır" derken, doğru çeviri "cismin momentum değişimi dış kuvvetlerden kaynaklanır" anlamına geliyor.Bilim i̇nsanlarından tepkilerTufts Üniversitesi'nden George Smith, "Birinci yasanın asıl amacı kuvvetin varlığını çıkarsamaktır" açıklamasını yaptı. Utah Üniversitesi fizik araştırmacısı Ramón Barthelemy ise bilimsel kavramların doğru aktarımının önemini vurguladı.Araştırma, Newton'ın Aristoteles'in eter teorisini çürütmek için yasayı yazdığını gösteriyor. Newton, evrendeki tüm cisimlerin aynı fizik yasalarına tabi olduğunu kanıtlamaya çalışmıştı.Modern fiziğe etkilerYeni yorum, Newton'ın temel fikrini ortaya çıkarıyor: Atomlardan galaksilere kadar her hareket değişimi, dış kuvvetler tarafından yönetiliyor. Bu yaklaşım, gök cisimlerinin Dünya'daki nesnelerle aynı fizik kurallarına uyduğunu vurguluyor.Bilim insanları arasında görüş ayrılıkları bulunsa da, çoğu uzman bu keşfin fizik eğitimini yeniden şekillendireceği konusunda hemfikir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kutahyada-art-arda-depremler-sonrasi-uzmanlar-dikkat-cekti-bolge-geriliyor-72lik-deprem-uyarisi-1096932494.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

newton ilk hareket yasası çeviri hatası, isaac newton hareket yasası yanlış, newton birinci yasa çeviri, philosophiae naturalis principia mathematica çeviri, daniel hoek newton araştırması, newton yasası 300 yıl yanlış, quatenus kelimesi çeviri