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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kutahyada-art-arda-depremler-sonrasi-uzmanlar-dikkat-cekti-bolge-geriliyor-72lik-deprem-uyarisi-1096932494.html
Kütahya’da art arda depremler sonrası uzmanlar dikkat çekti: Bölge geriliyor, 7.2’lik deprem uyarısı
Kütahya’da art arda depremler sonrası uzmanlar dikkat çekti: Bölge geriliyor, 7.2’lik deprem uyarısı
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Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklamalar... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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naci görür
osman bektaş
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Kütahya'nın Simav ilçesi, 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak, çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.Naci Görür: Bölge K-G yönünde geriliyorYer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirtti. Görür şu ifadeleri kullandı:“Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır.”Osman Bektaş: Gediz depremine benzer risk varJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise 1970 yılında yaşanan Gediz Depremini hatırlattı. Simav Fayı'nın geçmişte büyük yıkıma neden olan bir deprem ürettiğine dikkat çeken Bektaş, şu açıklamada bulundu:“Simav Fayı, 1970 yılında Gediz M7.2 depremini üretti. Depremin batıya doğru yaptığı stres transferi sonucu Simav’da, fayın tali kolunda, Nisan ve Mayıs aylarında 4-5 büyüklüğünde deprem oluşuyor. Gediz depremine benzer bir depremin yaşanma olasılığı var.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gokceada-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-etkileyebilir-diyerek-uyardi-istanbulda-beklenen-kol-1096815542.html
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deprem, naci görür, osman bektaş, kütahya
deprem, naci görür, osman bektaş, kütahya

Kütahya’da art arda depremler sonrası uzmanlar dikkat çekti: Bölge geriliyor, 7.2’lik deprem uyarısı

09:36 11.06.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKütahya fay
Kütahya fay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Görür, bölgenin gerildiğine dikkat çekti. Bektaş ise geçmişteki 7.2'lik depremi hatırlatarak benzer bir depremin yaşanma olasılığına vurgu yaptı.
Kütahya'nın Simav ilçesi, 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak, çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Naci Görür: Bölge K-G yönünde geriliyor

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirtti. Görür şu ifadeleri kullandı:
“Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır.

Osman Bektaş: Gediz depremine benzer risk var

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise 1970 yılında yaşanan Gediz Depremini hatırlattı. Simav Fayı'nın geçmişte büyük yıkıma neden olan bir deprem ürettiğine dikkat çeken Bektaş, şu açıklamada bulundu:
Simav Fayı, 1970 yılında Gediz M7.2 depremini üretti. Depremin batıya doğru yaptığı stres transferi sonucu Simav’da, fayın tali kolunda, Nisan ve Mayıs aylarında 4-5 büyüklüğünde deprem oluşuyor. Gediz depremine benzer bir depremin yaşanma olasılığı var.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'etkileyebilir' diyerek uyardı: 'İstanbul’da beklenen kol üzerinde'
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