https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kutahyada-art-arda-depremler-sonrasi-uzmanlar-dikkat-cekti-bolge-geriliyor-72lik-deprem-uyarisi-1096932494.html

Kütahya’da art arda depremler sonrası uzmanlar dikkat çekti: Bölge geriliyor, 7.2’lik deprem uyarısı

Kütahya’da art arda depremler sonrası uzmanlar dikkat çekti: Bölge geriliyor, 7.2’lik deprem uyarısı

Sputnik Türkiye

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklamalar... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T09:36+0300

2025-06-11T09:36+0300

2025-06-11T09:36+0300

türki̇ye

deprem

naci görür

osman bektaş

kütahya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096932844_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_cc2c61345909310ba3bb22cc6c71e4ef.png

Kütahya'nın Simav ilçesi, 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak, çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.Naci Görür: Bölge K-G yönünde geriliyorYer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirtti. Görür şu ifadeleri kullandı:“Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır.”Osman Bektaş: Gediz depremine benzer risk varJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise 1970 yılında yaşanan Gediz Depremini hatırlattı. Simav Fayı'nın geçmişte büyük yıkıma neden olan bir deprem ürettiğine dikkat çeken Bektaş, şu açıklamada bulundu:“Simav Fayı, 1970 yılında Gediz M7.2 depremini üretti. Depremin batıya doğru yaptığı stres transferi sonucu Simav’da, fayın tali kolunda, Nisan ve Mayıs aylarında 4-5 büyüklüğünde deprem oluşuyor. Gediz depremine benzer bir depremin yaşanma olasılığı var.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gokceada-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-etkileyebilir-diyerek-uyardi-istanbulda-beklenen-kol-1096815542.html

türki̇ye

kütahya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, osman bektaş, kütahya