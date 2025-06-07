https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/abd-baskani-trump-elon-musk-demokratlari-desteklerse-cok-ciddi-sonuclarla-karsilasir-1096864813.html
ABD Başkanı Trump: Elon Musk, Demokratları desteklerse 'çok ciddi sonuçlarla' karşılaşır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk, Demokratları desteklerse 'çok ciddi sonuçlarla' karşılaşır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın Demokratları desteklemek için bağış yapmaya başlaması halinde 'çok ciddi sonuçlarla' karşı karşıya kalacağı... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Cumhuriyetçilerin önerdiği bütçe taslağına karşı çıkan Demokrat Parti adaylarını finanse etmeye karar vermesi halinde 'ciddi sonuçlarla' karşılaşacağını söyledi.Trump verdiği röportajda, Musk'ın vergi ve harcama kesintisi tasarısına karşı çıkan Demokratları desteklemeye başlaması halinde ne olacağı sorusuna yanıt olarak, “Bunu yaparsa, çok ciddi sonuçlarla karşılaşacak” dedi.Musk aralarındaki etkileşimin sona erdiğini düşündüğünü belirten Trump, gelecekte Musk ile iletişim kurmaya niyetli olmadığını belirterek, “İşlerim çok fazla. Onunla konuşmayacağım” cümlesinin altını çizdi.Trump açıklamasında ayrıca Musk'ı Başkanlık kurumuna saygısızlık etmekle suçlayarak, “O çok saygısız davranıyor. Başkanlık makamına böyle bir tutum kabul edilemez” cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/elon-musk-trumpin-epstein-dosyalarinda-yer-aldigini-iddia-eden-paylasimini-sildi-1096864551.html
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abd, elon musk, demokrat parti (dp), donald trump, cumhuriyetçiler
abd, elon musk, demokrat parti (dp), donald trump, cumhuriyetçiler
ABD Başkanı Trump: Elon Musk, Demokratları desteklerse 'çok ciddi sonuçlarla' karşılaşır
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın Demokratları desteklemek için bağış yapmaya başlaması halinde 'çok ciddi sonuçlarla' karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Cumhuriyetçilerin önerdiği bütçe taslağına karşı çıkan Demokrat Parti adaylarını finanse etmeye karar vermesi halinde 'ciddi sonuçlarla' karşılaşacağını söyledi.
Trump verdiği röportajda, Musk'ın vergi ve harcama kesintisi tasarısına karşı çıkan Demokratları desteklemeye başlaması halinde ne olacağı sorusuna yanıt olarak, “Bunu yaparsa, çok ciddi sonuçlarla karşılaşacak” dedi.
Musk aralarındaki etkileşimin sona erdiğini düşündüğünü belirten Trump, gelecekte Musk ile iletişim kurmaya niyetli olmadığını belirterek, “İşlerim çok fazla. Onunla konuşmayacağım” cümlesinin altını çizdi.
Trump açıklamasında ayrıca Musk'ı Başkanlık kurumuna saygısızlık etmekle suçlayarak, “O çok saygısız davranıyor. Başkanlık makamına böyle bir tutum kabul edilemez” cümlesini kaydetti.