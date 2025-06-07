https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/abd-baskani-trump-elon-musk-demokratlari-desteklerse-cok-ciddi-sonuclarla-karsilasir-1096864813.html

ABD Başkanı Trump: Elon Musk, Demokratları desteklerse 'çok ciddi sonuçlarla' karşılaşır

ABD Başkanı Trump: Elon Musk, Demokratları desteklerse 'çok ciddi sonuçlarla' karşılaşır

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın Demokratları desteklemek için bağış yapmaya başlaması halinde 'çok ciddi sonuçlarla' karşı karşıya kalacağı... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T20:22+0300

2025-06-07T20:22+0300

2025-06-07T20:22+0300

dünya

abd

elon musk

demokrat parti (dp)

donald trump

cumhuriyetçiler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096678727_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8a2e0bdccd4716ba1f791a1a3c42013.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Cumhuriyetçilerin önerdiği bütçe taslağına karşı çıkan Demokrat Parti adaylarını finanse etmeye karar vermesi halinde 'ciddi sonuçlarla' karşılaşacağını söyledi.Trump verdiği röportajda, Musk'ın vergi ve harcama kesintisi tasarısına karşı çıkan Demokratları desteklemeye başlaması halinde ne olacağı sorusuna yanıt olarak, “Bunu yaparsa, çok ciddi sonuçlarla karşılaşacak” dedi.Musk aralarındaki etkileşimin sona erdiğini düşündüğünü belirten Trump, gelecekte Musk ile iletişim kurmaya niyetli olmadığını belirterek, “İşlerim çok fazla. Onunla konuşmayacağım” cümlesinin altını çizdi.Trump açıklamasında ayrıca Musk'ı Başkanlık kurumuna saygısızlık etmekle suçlayarak, “O çok saygısız davranıyor. Başkanlık makamına böyle bir tutum kabul edilemez” cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/elon-musk-trumpin-epstein-dosyalarinda-yer-aldigini-iddia-eden-paylasimini-sildi-1096864551.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, elon musk, demokrat parti (dp), donald trump, cumhuriyetçiler