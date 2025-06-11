‘ABD, 5 bölgeye taktik birlikler nakletmeye hazırlanıyor’
© AA / Taurat HossainCalifornia'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
© AA / Taurat Hossain
Abone ol
ABD göçmenlik yetkililerinin Demokrat Parti’nin yönettiği beş bölgeye taktik birlikler nakletmeyi planladığı bildirildi.
NBC'nin haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri, Demokrat Parti'nin yönettiği beş bölgeye taktik birlikler konuşlandırmayı planlıyor.
Ayrıntılar:
Zırhlı araçlar, ağır silahlar ve taktik teçhizatla donatılmış özel müdahale ekipleri Seattle, Chicago, Philadelphia, Kuzey Virginia ve New York'ta konuşlandırılmaya hazırlanıyor.
Bu bölgelerdeki tüm gruplara tam savaşhazırlığı emri verildi.
Operasyonların ne zaman başlayacağı belirtilmedi.
Gözlemciler, Los Angeles'ta kitlesel protestoların başlamasının nedenlerinden birinin de bu özel birliklerinkonuşlandırılması olduğunu düşünüyor.
Kaliforniya'daki protestolar
Los Angeles'ta 7 Haziran'da kaçak göçmenlere yönelik baskınlar nedeniyle isyan çıktı.
Kaliforniya'ya sağlanan federal yardımlarda olası kesintilere ilişkin haberlerin ardından protestocularla çatışmalar yaşandı.
Polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmaya başladı.
Şehre Ulusal Muhafız birlikleri gönderilirken, Demokrat Partili Kaliforniyalı yetkililer bu karara karşı çıktı.
Bu, onlarca yıldır ilk kez bir başkanın eyaletin talebi veya onayı olmadan Ulusal Muhafızları devreye soktuğu bir durum.
Los Angeles'ta protestocular barikatlar kurmaya ve isyan çıkarmaya başladı.
Kentin birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, polis yasağı ihlal edenleri toplu halde göz altına almayabaşladı.
Teksas ve New York gibi diğer eyaletlerde de kitlesel protestolar başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, protestoların birileri tarafından finanse edildiğini düşünüyor.
Başsavcı Pam Bondi, protestolar sırasında yağmalama eylemlerine karşı sert önlemler alınacağı tehdidinde bulundu.