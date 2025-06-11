https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-eger-asker-gondermeseydik-los-angeles-su-an-alevler-icinde-olurdu-1096951273.html

Trump: Eğer asker göndermeseydik, Los Angeles şu an alevler içinde olurdu

Trump: Eğer asker göndermeseydik, Los Angeles şu an alevler içinde olurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamalarda, Los Angeles'ta yaşanan sınır dışı protestoları hakkında açıklamalarda... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T16:33+0300

2025-06-11T16:33+0300

2025-06-11T16:33+0300

dünya

donald trump

gavin newsom

los angeles

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerine direnen göstericilerin 'kontrolden çıktığını' belirterek, bölgeye gönderilen 4 bin Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi sayesinde 'felaketin önüne geçildiğini' savundu. Kaliforniya Valisi Gavin Newson'ı 'yetersizlikle' suçladı.Gösterilerin kontrolden çıktığını savunan Trump, şehirde büyük çaplı yıkımların yaşanmaması için orduyu devreye soktuğunu belirtti. Sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımlardan birinde şu ifadeleri kullandı: Trump yönetiminin 'Los Angeles'ı askerileştirmesini derhal durdurmak' için dava açtığını duyurmuştu. Trump, Newsom’u olaylara müdahalede 'yetersiz kalmakla' suçlayarak sosyal medya hesabında şu paylaşıma yer verdi:Trump, 4.000 Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi’ni şehirde görevlendirdiklerini ve bu askerlerin tehlike ortadan kalkana dek bölgede kalacağını açıklamıştı. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden sınır dışı protestolarına karşı bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/los-angeleste-sokaga-cikma-yasagi-kaliforniya-valisinden-trumpin-politikalarina-karsi-durma-cagrisi-1096929624.html

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donald trump, gavin newsom, los angeles, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)