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Trump: Eğer asker göndermeseydik, Los Angeles şu an alevler içinde olurdu
Trump: Eğer asker göndermeseydik, Los Angeles şu an alevler içinde olurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamalarda, Los Angeles'ta yaşanan sınır dışı protestoları hakkında açıklamalarda... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T16:33+0300
2025-06-11T16:33+0300
dünya
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerine direnen göstericilerin 'kontrolden çıktığını' belirterek, bölgeye gönderilen 4 bin Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi sayesinde 'felaketin önüne geçildiğini' savundu. Kaliforniya Valisi Gavin Newson'ı 'yetersizlikle' suçladı.Gösterilerin kontrolden çıktığını savunan Trump, şehirde büyük çaplı yıkımların yaşanmaması için orduyu devreye soktuğunu belirtti. Sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımlardan birinde şu ifadeleri kullandı: Trump yönetiminin 'Los Angeles'ı askerileştirmesini derhal durdurmak' için dava açtığını duyurmuştu. Trump, Newsom’u olaylara müdahalede 'yetersiz kalmakla' suçlayarak sosyal medya hesabında şu paylaşıma yer verdi:Trump, 4.000 Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi’ni şehirde görevlendirdiklerini ve bu askerlerin tehlike ortadan kalkana dek bölgede kalacağını açıklamıştı. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden sınır dışı protestolarına karşı bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/los-angeleste-sokaga-cikma-yasagi-kaliforniya-valisinden-trumpin-politikalarina-karsi-durma-cagrisi-1096929624.html
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donald trump, gavin newsom, los angeles, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
donald trump, gavin newsom, los angeles, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

Trump: Eğer asker göndermeseydik, Los Angeles şu an alevler içinde olurdu

16:33 11.06.2025
© AP Photo / Karl B DeBlakerTrump, binlerce Amerikan askerlerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti
Trump, binlerce Amerikan askerlerine kurşun geçirmez cam kabinin arkasından hitap etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Karl B DeBlaker
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamalarda, Los Angeles'ta yaşanan sınır dışı protestoları hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ı 'yetersizlikle' suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerine direnen göstericilerin 'kontrolden çıktığını' belirterek, bölgeye gönderilen 4 bin Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi sayesinde 'felaketin önüne geçildiğini' savundu. Kaliforniya Valisi Gavin Newson'ı 'yetersizlikle' suçladı.
Gösterilerin kontrolden çıktığını savunan Trump, şehirde büyük çaplı yıkımların yaşanmaması için orduyu devreye soktuğunu belirtti. Sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımlardan birinde şu ifadeleri kullandı:

"Eğer askerlerimiz Los Angeles'a girmeseydi, şu anda Los Angeles yerle bir olmuş olacaktı, tıpkı evlerinin çoğunun yerle bir olması gibi. Los Angeles'ın harika insanları, oraya gidip yardım etme kararını verdiğim için çok şanslılar"

Trump yönetiminin 'Los Angeles'ı askerileştirmesini derhal durdurmak' için dava açtığını duyurmuştu. Trump, Newsom’u olaylara müdahalede 'yetersiz kalmakla' suçlayarak sosyal medya hesabında şu paylaşıma yer verdi:

"Kaliforniya'nın yetersiz valisi, büyük vatanseverler olan ICE yetkililerini, kontrolden çıkmış bir kışkırtıcı, sorun çıkarıcı ve/veya ayaklanmacı güruh tarafından saldırıya uğradığında zamanında koruma sağlayamadı. Amerika'yı yeniden büyük yapın"

Trump, 4.000 Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi’ni şehirde görevlendirdiklerini ve bu askerlerin tehlike ortadan kalkana dek bölgede kalacağını açıklamıştı. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden sınır dışı protestolarına karşı bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.
Los Angeles'ta Donald Trump'ın sınır dışı politikasına karşı protesto gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
DÜNYA
Los Angeles'te sokağa çıkma yasağı: Kaliforniya Valisi’nden Trump’ın politikalarına karşı durma çağrısı
07:37
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