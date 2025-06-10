Zaharova: Ukrayna'nın kendi askerlerinin cenazelerini almaması, Kiev ile sponsorlarının insanlıktan çıktığının kanıtı
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinРефрижераторы с 1212 телами военнослужащих ВСУ в Брянской области
© Sputnik / Kirill Zykov/
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Ukrayna'nın 7 ve 8 Haziran'da sınırdaki Bryansk Bölgesi'nde belirlenen noktada cenaze takasına gelmemesi, Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim almamasının utanç verici ve Ukrayna makamlarının insanlıktan çıktığının kanıtı olduğunu vurguladı.
Moskova'da düzenlenen Gelecek Forumu 2050’de konuşan Zaharova, "Hiçbir dünya dini, hiçbir dünya geleneği, hiçbir insanlık deneyimi yoktur ki askerlerini teslim almasın. Bu tüm dünya için bir utançtır. Bu, onuru liberal ideoloji tarafından tamamen altüst edilen günümüz insanı için korkunç bir trajedidir" dedi.
Zaharova, geride kalan yıllarda Kiev'deki rejimin ve ona sponsor olanların insanlıktan çıktığını gösteren daha iyi bir kanıt bulunmadığını da vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın takas kapsamında kaç Rus askerinin cenazesini teslim edebileceğine dair kesin bir rakam görmediklerini, rakamları karşılaştırma sürecinin sürdüğünü belirtmişti.
Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine "Ukrayna'nın kaç Rus askerinin cenazesini teslim edebileceğine dair nihai bir anlayış yok. Temas kuruluyor. Rakamları karşılaştırma süreci sürüyor. Fakat nihai anlayış oluşur oluşmaz, bu takasın yapılacağını umuyoruz" demişti.
Moskova'da düzenlenen Gelecek Forumu 2050’de konuşan Zaharova, "Hiçbir dünya dini, hiçbir dünya geleneği, hiçbir insanlık deneyimi yoktur ki askerlerini teslim almasın. Bu tüm dünya için bir utançtır. Bu, onuru liberal ideoloji tarafından tamamen altüst edilen günümüz insanı için korkunç bir trajedidir" dedi.
Zaharova, geride kalan yıllarda Kiev'deki rejimin ve ona sponsor olanların insanlıktan çıktığını gösteren daha iyi bir kanıt bulunmadığını da vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın takas kapsamında kaç Rus askerinin cenazesini teslim edebileceğine dair kesin bir rakam görmediklerini, rakamları karşılaştırma sürecinin sürdüğünü belirtmişti.
Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine "Ukrayna'nın kaç Rus askerinin cenazesini teslim edebileceğine dair nihai bir anlayış yok. Temas kuruluyor. Rakamları karşılaştırma süreci sürüyor. Fakat nihai anlayış oluşur oluşmaz, bu takasın yapılacağını umuyoruz" demişti.