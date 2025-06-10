https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/peskovdan-ukraynayla-cenaze-takasina-iliskin-aciklama-1096911690.html

Peskov'dan Ukrayna'yla cenaze takasına ilişkin açıklama

Peskov'dan Ukrayna'yla cenaze takasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukraynalı askerlerin cenazelerini sınır bölgesine göndermesine rağmen Kiev'den karşılık görmemesi nedeniyle süreç cenaze takası süreci aksarken... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T13:08+0300

2025-06-10T13:08+0300

2025-06-10T13:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

moskova

esir takası

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın takas kapsamında kaç Rus askerinin cenazesini teslim edebileceğine dair kesin bir rakam görmediklerini, rakamları karşılaştırma sürecinin sürdüğünü belirtti. Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine "Ukrayna'nın kaç Rus askerinin cenazesini teslim edebileceğine dair nihai bir anlayış yok. Temas kuruluyor. Rakamları karşılaştırma süreci sürüyor. Fakat nihai anlayış oluşur oluşmaz, bu takasın yapılacağını umuyoruz" dedi.'Avrupa, Rusya'yla diyalog için hiçbir sinyal göndermiyor'Peskov'un basın açıklamasında öne çıkan hususlar: ▪️Rus tarafının Ukraynalı askerlerin naaşlarını teslim etmek için birkaç gündür Ukrayna sınırında olduğu bir gerçek▪️Şu ana dek Avrupa'yla gelecekteki olası anlaşmalar için ortak bir zemin oluşmadı, oradan herhangi bir sinyal gelmiyor ▪️Avrupa bugün savaşa odaklanmış durumda ve militarist bir kabadayılık sergiliyor ▪️Rusya ile ABD arasında sürekli temaslar yaşanıyor, bu da birbirimizin pozisyonlarını anlayıp ilerlememize yardımcı oluyor▪️Elon Musk'ın babasının Moskova seyahati hakkında: Rusya, diğer ülke vatandaşlarına açık ▪️Putin, bugün Rusya bölgelerindeki sağlık tesislerinin açılışına katılmayı planlıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusyada-teror-saldirisina-hazirlanan-bir-kisi-kiskivrak-yakalandi-1096904675.html

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ukrayna, rusya, moskova, esir takası, dmitriy peskov