https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/zaharova-alman-propagandasi-alternatif-gorusleri-yok-ediyor-1096924309.html
Zaharova: Alman propagandası alternatif görüşleri yok ediyor
Zaharova: Alman propagandası alternatif görüşleri yok ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman polisinin Rossiya Segodnya medya grubunun Berlin’deki İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un eşi... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T22:26+0300
2025-06-10T22:26+0300
2025-06-10T22:24+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rossiya segodnya
almanya
berlin
rusya
avrupa
ab
üçüncü reich
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ecce758331ceeb192fb54aee818bb5c1.jpg
Zaharova, Alman tarafının eylemlerinin Üçüncü Reich dönemindeki eylemleri andırdığını belirterek, Alman propagandasının alternatif görüşleri yok ettiğini vurguladı.Zaharova, “Alman tarafının eylemleri Üçüncü Reich dönemindeki polislerin eylemlerine benziyor. Halktan temsilere karşı aynı şekilde davranıyorlardı, gazetecilere, yazı işleri ofislerine karşı aynı şekilde davranıyorlardı. Alman propaganda sistemi, alternatif bakış açılarını yok etmek için resmi Berlin tarafından önerilen oyunu oynuyor” ifadelerini kullandı.Zaharova'nın açıklamasında öne çıkan vurgular şöyle:Daha önce Alman polisi, Feoktistov’un Berlin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koymuştu.Alman makamları Feoktistov'un oturma iznini yenilemeyerek 19 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğini bildirmişti. Ancak geçen cuma günü ailesinin taşınmasına yardımcı olmak için bu ülkeye giden gazetecinin ülkeye girişine izin vermemişti.Alman makamlarına göre, Moskova'nın Ukrayna politikasını destekleyen bir medya grubu çalışanına oturma izni verilmesi Almanya'nın siyasi çıkarlarına zarar veriyor. Bir başka argüman ise Rossiya Segodnya’nın 25 Şubat 2023'ten bu yana AB yaptırımları altında olduğu, ancak gazetecinin medya grubu için çalışmaya devam ettiği.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/kiselev-almanyanin-rossiya-segodnya-temsilcisi-feoktistovun-ailesine-yonelik-eylemini-kinadi-1096923365.html
almanya
berlin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_8225fdbe53ec6dde79ae6c83c99ec48e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya segodnya, almanya, berlin, rusya, avrupa, ab, üçüncü reich, propaganda
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya segodnya, almanya, berlin, rusya, avrupa, ab, üçüncü reich, propaganda
Zaharova: Alman propagandası alternatif görüşleri yok ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman polisinin Rossiya Segodnya medya grubunun Berlin’deki İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un eşi ve kızının pasaportlarına el koymasını kınadı.
Zaharova, Alman tarafının eylemlerinin Üçüncü Reich dönemindeki eylemleri andırdığını belirterek, Alman propagandasının alternatif görüşleri yok ettiğini vurguladı.
Zaharova, “Alman tarafının eylemleri Üçüncü Reich dönemindeki polislerin eylemlerine benziyor. Halktan temsilere karşı aynı şekilde davranıyorlardı, gazetecilere, yazı işleri ofislerine karşı aynı şekilde davranıyorlardı. Alman propaganda sistemi, alternatif bakış açılarını yok etmek için resmi Berlin tarafından önerilen oyunu oynuyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova'nın açıklamasında öne çıkan vurgular şöyle:
Bu eylemler Üçüncü Reich dönemindeki polislerin eylemlerine benziyor.
Baskıcı bir karektere sahipler
Alman propagandası alternatif görüşleri yok ediyor.
Rusya gazetecileri korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır
Gazetecinin ailesine her türlü destek sağlanacaktır
Moskova Alman gazetecilere karşı misilleme tedbirleri uygulayacaktır.
Daha önce Alman polisi, Feoktistov’un Berlin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koymuştu.
Alman makamları Feoktistov'un oturma iznini yenilemeyerek 19 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğini bildirmişti. Ancak geçen cuma günü ailesinin taşınmasına yardımcı olmak için bu ülkeye giden gazetecinin ülkeye girişine izin vermemişti.
Alman makamlarına göre, Moskova'nın Ukrayna politikasını destekleyen bir medya grubu çalışanına oturma izni verilmesi Almanya'nın siyasi çıkarlarına zarar veriyor. Bir başka argüman ise Rossiya Segodnya’nın 25 Şubat 2023'ten bu yana AB yaptırımları altında olduğu, ancak gazetecinin medya grubu için çalışmaya devam ettiği.