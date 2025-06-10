https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/zaharova-alman-propagandasi-alternatif-gorusleri-yok-ediyor-1096924309.html

Zaharova: Alman propagandası alternatif görüşleri yok ediyor

Zaharova: Alman propagandası alternatif görüşleri yok ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman polisinin Rossiya Segodnya medya grubunun Berlin’deki İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un eşi... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T22:26+0300

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Zaharova, Alman tarafının eylemlerinin Üçüncü Reich dönemindeki eylemleri andırdığını belirterek, Alman propagandasının alternatif görüşleri yok ettiğini vurguladı.Zaharova, “Alman tarafının eylemleri Üçüncü Reich dönemindeki polislerin eylemlerine benziyor. Halktan temsilere karşı aynı şekilde davranıyorlardı, gazetecilere, yazı işleri ofislerine karşı aynı şekilde davranıyorlardı. Alman propaganda sistemi, alternatif bakış açılarını yok etmek için resmi Berlin tarafından önerilen oyunu oynuyor” ifadelerini kullandı.Zaharova'nın açıklamasında öne çıkan vurgular şöyle:Daha önce Alman polisi, Feoktistov’un Berlin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koymuştu.Alman makamları Feoktistov'un oturma iznini yenilemeyerek 19 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğini bildirmişti. Ancak geçen cuma günü ailesinin taşınmasına yardımcı olmak için bu ülkeye giden gazetecinin ülkeye girişine izin vermemişti.Alman makamlarına göre, Moskova'nın Ukrayna politikasını destekleyen bir medya grubu çalışanına oturma izni verilmesi Almanya'nın siyasi çıkarlarına zarar veriyor. Bir başka argüman ise Rossiya Segodnya’nın 25 Şubat 2023'ten bu yana AB yaptırımları altında olduğu, ancak gazetecinin medya grubu için çalışmaya devam ettiği.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/kiselev-almanyanin-rossiya-segodnya-temsilcisi-feoktistovun-ailesine-yonelik-eylemini-kinadi-1096923365.html

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