https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/kiselev-almanyanin-rossiya-segodnya-temsilcisi-feoktistovun-ailesine-yonelik-eylemini-kinadi-1096923365.html
Kiselev, Almanya’nın Rossiya Segodnya temsilcisi Feoktistov'un ailesine yönelik eylemini kınadı
Kiselev, Almanya’nın Rossiya Segodnya temsilcisi Feoktistov'un ailesine yönelik eylemini kınadı
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, Alman makamlarının ajansın Berlin’deki temsilcisi Sergey Feoktistov’un ailesine yönelik eylemini kınadı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T21:15+0300
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Alman polisinin ajansın İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un eşi ve kızının pasaportlarına el koymasını kınayarak, bu eylemin Almanya'nın Rusya ile savaşa doğru sürüklendiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.Kiselev, “Almanya, Rusya ile savaşa doğru bildik rutine kayıyor. Almanya iki dünya savaşı başlattı ve soru şu: Üçüncü bir savaştan ne umuyor? Açıkça görülüyor ki kamuoyunu bu yönde hazırlıyor” dedi.Daha önce Alman polisi, Feoktistov’un Berlin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koymuştu.Alman makamları Feoktistov'un oturma iznini yenilemeyerek 19 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğini bildirmişti. Ancak geçen cuma günü ailesinin taşınmasına yardımcı olmak için bu ülkeye giden gazetecinin ülkeye girişine izin vermemişti.Alman makamlarına göre, Moskova'nın Ukrayna politikasını destekleyen bir medya grubu çalışanına oturma izni verilmesi Almanya'nın siyasi çıkarlarına zarar veriyor. Bir başka argüman ise Rossiya Segodnya’nın 25 Şubat 2023'ten bu yana AB yaptırımları altında olduğu, ancak gazetecinin medya grubu için çalışmaya devam ettiği.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alman-polisi-rossiya-segodnya-temsilcisi-feoktistovun-esi-ve-cocugunun-pasaportlarina-el-koydu-1096923142.html
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dmitriy kiselev, rossiya segodnya, almanya, berlin, rusya, ab, ukrayna
dmitriy kiselev, rossiya segodnya, almanya, berlin, rusya, ab, ukrayna
Kiselev, Almanya’nın Rossiya Segodnya temsilcisi Feoktistov'un ailesine yönelik eylemini kınadı
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, Alman makamlarının ajansın Berlin’deki temsilcisi Sergey Feoktistov’un ailesine yönelik eylemini kınadı.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Alman polisinin ajansın İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un eşi ve kızının pasaportlarına el koymasını kınayarak, bu eylemin Almanya'nın Rusya ile savaşa doğru sürüklendiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Kiselev, “Almanya, Rusya ile savaşa doğru bildik rutine kayıyor. Almanya iki dünya savaşı başlattı ve soru şu: Üçüncü bir savaştan ne umuyor? Açıkça görülüyor ki kamuoyunu bu yönde hazırlıyor” dedi.
Daha önce Alman polisi, Feoktistov’un Berlin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koymuştu.
Alman makamları Feoktistov'un oturma iznini yenilemeyerek 19 Ağustos'a kadar ülkeyi terk etmesi, aksi takdirde sınır dışı edileceğini bildirmişti. Ancak geçen cuma günü ailesinin taşınmasına yardımcı olmak için bu ülkeye giden gazetecinin ülkeye girişine izin vermemişti.
Alman makamlarına göre, Moskova'nın Ukrayna politikasını destekleyen bir medya grubu çalışanına oturma izni verilmesi Almanya'nın siyasi çıkarlarına zarar veriyor. Bir başka argüman ise Rossiya Segodnya’nın 25 Şubat 2023'ten bu yana AB yaptırımları altında olduğu, ancak gazetecinin medya grubu için çalışmaya devam ettiği.