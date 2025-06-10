https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/yeni-kene-turu-tespit-edildi-30dan-fazla-hastalik-tasiyor-1096899354.html

Yeni kene türü tespit edildi: 30’dan fazla hastalık taşıyor

Yeni kene türü tespit edildi: 30’dan fazla hastalık taşıyor

Sputnik Türkiye

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem Keskin, Türkiye'de ilk kez tespit edilen Haemaphysalis longicornis adlı kene türünün 30'dan fazla hastalık... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T09:24+0300

2025-06-10T09:24+0300

2025-06-10T09:24+0300

türki̇ye

kene

adem keskin

keskin

uzak doğu

i̇stanbul

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Türkiye'de 56. kene türü olarak Haemaphysalis longicornis'in tespit edildiğini duyurdu. Uzak Doğu kökenli olduğu belirtilen bu tür, ilk kez İstanbul'da bir vatandaşın üzerinde fark edildi.Keskin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzak Doğu kökenli, muhtemelen Çin menşeli bir kene. Ülkemize yerleşmiş olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Uluslararası dergide yayımlandıProf. Dr. Keskin ve Japon araştırmacı Dr. Kandai Doi iş birliğiyle yürütülen araştırma, uluslararası saygın bilimsel dergi olan Experimental and Applied Acarology’de makale olarak yayımlandı. Çalışmalar, kenenin Türkiye’de kalıcı hale geldiğini ve ürediğini ortaya koydu.“Bu süreçte kenenin larva, nimf ve ergin dişi evrelerini gözlemledik. Bu da bu türün ülkemizde yerleştiğini ve üremeye başladığını gösteriyor” diyen Keskin, türün sahada eylül ayından bu yana düzenli olarak izlendiğini belirtti.30’dan fazla hastalık taşıyorYeni türün en dikkat çekici özelliği ise taşıdığı yüksek hastalık potansiyeli. Prof. Dr. Keskin, “Bu kenenin, Hyalomma marginatum gibi yüksek vektör potansiyeline sahip, 30'dan fazla hastalık etkenini taşıdığı biliniyor” diyerek halk sağlığı açısından taşıdığı riske vurgu yaptı.TOGÜ bünyesinde yürütülen proje kapsamında, kenenin popülasyonu ve taşıdığı patojenler sürekli takip ediliyor. Çalışmaların Japonya'dan Dr. Kandai Doi ile ortak sürdürüldüğü bildirildi.Asya’dan ABD’ye yayıldı, şimdi Türkiye’deDr. Kandai Doi, kene türünün Asya kökenli olduğunu ve son yıllarda Avustralya ile ABD'ye yayıldığını belirterek, “Burada hayvan hastalıkları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açtı” dedi. Türkiye’de ilk kez görülen bu türün, insan sağlığı açısından da büyük risk taşıdığı kaydedildi.

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