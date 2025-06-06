https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/oyuncu-pelin-akilin-koluna-kene-yapisti-cikarmaya-calisirken-hastanelik-oldu-1096834747.html
Oyuncu Pelin Akil'in koluna kene yapıştı: Çıkarmaya çalışırken hastanelik oldu
Oyuncu Pelin Akil'in koluna kene yapıştı: Çıkarmaya çalışırken hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Harbiye'deki konser sonrası kene ısırığı nedeniyle hastanelik oldu. Kolundaki keneyi kendi çıkaran Akil, içeride parça kaldığını... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T06:59+0300
2025-06-06T06:59+0300
2025-06-06T06:59+0300
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Ünlü oyuncu Pelin Akil, Harbiye Açıkhava'da katıldığı Berkay Şahin konseri sonrası sağlık sorunu yaşadı. Bahçede bulunduğu sırada koluna kene yapışan Akil, keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Ancak keneden bir parçanın kolunda kaldığı öğrenildi.Sosyal medya hesabından durumunu takipçileriyle paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:“Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz.”'Evet, ayrıldık' dediPelin Akil, ayrıca eşi Anıl Altan ile ayrılık iddiaları hakkında da sessizliğini bozdu. Oyuncu çiftin 2016 yılında başlayan evliliği resmen sona erdi.Gazetecilerin sorularına yanıt veren Akil, ilk kez açık konuştu:“Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/osimhen-transferinde-frende-yeni-gorusme-karari-alindi-1096811907.html
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kene, pelin akil, berkay şahin, harbiye
kene, pelin akil, berkay şahin, harbiye
Oyuncu Pelin Akil'in koluna kene yapıştı: Çıkarmaya çalışırken hastanelik oldu
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Harbiye'deki konser sonrası kene ısırığı nedeniyle hastanelik oldu. Kolundaki keneyi kendi çıkaran Akil, içeride parça kaldığını belirtti. Akil ayrıca, eşi Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını da ilk kez doğruladı. "Çocuklarımız için hep bir arada olacağız" dedi.
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Harbiye Açıkhava'da katıldığı Berkay Şahin konseri sonrası sağlık sorunu yaşadı. Bahçede bulunduğu sırada koluna kene yapışan Akil, keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Ancak keneden bir parçanın kolunda kaldığı öğrenildi.
Sosyal medya hesabından durumunu takipçileriyle paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
“Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz.”
Pelin Akil, ayrıca eşi Anıl Altan ile ayrılık iddiaları hakkında da sessizliğini bozdu. Oyuncu çiftin 2016 yılında başlayan evliliği resmen sona erdi.
Gazetecilerin sorularına yanıt veren Akil, ilk kez açık konuştu:
“Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli.”