https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/oyuncu-pelin-akilin-koluna-kene-yapisti-cikarmaya-calisirken-hastanelik-oldu-1096834747.html

Oyuncu Pelin Akil'in koluna kene yapıştı: Çıkarmaya çalışırken hastanelik oldu

Oyuncu Pelin Akil'in koluna kene yapıştı: Çıkarmaya çalışırken hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Harbiye'deki konser sonrası kene ısırığı nedeniyle hastanelik oldu. Kolundaki keneyi kendi çıkaran Akil, içeride parça kaldığını... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T06:59+0300

2025-06-06T06:59+0300

2025-06-06T06:59+0300

yaşam

kene

pelin akil

berkay şahin

harbiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096834837_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_846df38c217912d9be6f51be2ce9b302.jpg

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Harbiye Açıkhava'da katıldığı Berkay Şahin konseri sonrası sağlık sorunu yaşadı. Bahçede bulunduğu sırada koluna kene yapışan Akil, keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Ancak keneden bir parçanın kolunda kaldığı öğrenildi.Sosyal medya hesabından durumunu takipçileriyle paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:“Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz.”'Evet, ayrıldık' dediPelin Akil, ayrıca eşi Anıl Altan ile ayrılık iddiaları hakkında da sessizliğini bozdu. Oyuncu çiftin 2016 yılında başlayan evliliği resmen sona erdi.Gazetecilerin sorularına yanıt veren Akil, ilk kez açık konuştu:“Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/osimhen-transferinde-frende-yeni-gorusme-karari-alindi-1096811907.html

harbiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kene, pelin akil, berkay şahin, harbiye