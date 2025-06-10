https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/yeni-araclarda-standart-hle-gelebilir-yesil-fren-lambasi-geliyor-1096902051.html
Yeni araçlarda standart hâle gelebilir: Yeşil fren lambası geliyor
Yeni araçlarda standart hâle gelebilir: Yeşil fren lambası geliyor
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmalar, araçların önüne yerleştirilecek yeşil fren lambalarının kavşaklardaki kazaları büyük oranda azaltabileceğini ortaya koydu. Otomobil... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:33+0300
2025-06-10T10:33+0300
2025-06-10T10:33+0300
türki̇ye
trafik
lamba
yeşil
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Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan bilimsel bir çalışmada, araçların ön kısmına eklenecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte kaza riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanlarının yürüttüğü araştırmada, mevcutta sadece arka bölümde bulunan fren lambalarının yanı sıra, aracın önünde de ışık sistemi olmasının çarpışmaları önlemede etkili bir sinyal mekanizması oluşturacağı savunuluyor.Yeşil ışık, 'fren yapılıyor' mesajı veriyorTGRT'de yer alan habere göre, 200’den fazla kaza örneği üzerinde yapılan analizlerde, ön fren ışıklarıyla sürücü tepkilerinin hızlandığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği görüldü. Uzmanlara göre, karşıdan gelen aracın ön kısmında yanan yeşil ışık, diğer sürücüler tarafından “fren yapıyor” şeklinde yorumlanıyor. Bu da sürüş pozisyonlarının daha güvenli biçimde ayarlanmasına olanak sağlıyor.Neden yeşil renk tercih edildi?Araştırmada farklı renk seçenekleri denense de, trafik psikolojisi açısından yeşil rengin en doğal ve kolay algılanan seçenek olduğu belirlendi. “Kırmızı kafa karıştırıyor, yeşil güven veriyor” anlayışıyla hareket eden uzmanlar, yeşilin “durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını verdiğini vurguladı.Otomobil üreticileri yakından takipteOtomotiv sektörü, çalışmanın sonuçlarını yakından takip ediyor. Özellikle yeni araç tasarımlarında yeşil fren lambası sisteminin entegre edilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Bu teknolojinin kısa sürede yeni üretilecek tüm otomobillerde standart hâle gelebileceği, orta vadede ise hükümetlerin zorunlu uygulama kararı alabileceği bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasinda-takvim-netlesti-sozlu-sinav-tarihi-belli-oldu-1096901629.html
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trafik, lamba, yeşil
Yeni araçlarda standart hâle gelebilir: Yeşil fren lambası geliyor
Yeni araştırmalar, araçların önüne yerleştirilecek yeşil fren lambalarının kavşaklardaki kazaları büyük oranda azaltabileceğini ortaya koydu. Otomobil üreticilerinin dikkatle takip ettiği bu sistemin, yakın gelecekte tüm yeni araçlar için zorunlu hale gelmesi gündemde.
Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan bilimsel bir çalışmada, araçların ön kısmına eklenecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte kaza riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.
Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanlarının yürüttüğü araştırmada, mevcutta sadece arka bölümde bulunan fren lambalarının yanı sıra, aracın önünde de ışık sistemi olmasının çarpışmaları önlemede etkili bir sinyal mekanizması oluşturacağı savunuluyor.
Yeşil ışık, 'fren yapılıyor' mesajı veriyor
TGRT'de yer alan habere göre, 200’den fazla kaza örneği üzerinde yapılan analizlerde, ön fren ışıklarıyla sürücü tepkilerinin hızlandığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği görüldü. Uzmanlara göre, karşıdan gelen aracın ön kısmında yanan yeşil ışık, diğer sürücüler tarafından “fren yapıyor” şeklinde yorumlanıyor. Bu da sürüş pozisyonlarının daha güvenli biçimde ayarlanmasına olanak sağlıyor.
Neden yeşil renk tercih edildi?
Araştırmada farklı renk seçenekleri denense de, trafik psikolojisi açısından yeşil rengin en doğal ve kolay algılanan seçenek olduğu belirlendi. “Kırmızı kafa karıştırıyor, yeşil güven veriyor” anlayışıyla hareket eden uzmanlar, yeşilin “durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını verdiğini vurguladı.
Otomobil üreticileri yakından takipte
Otomotiv sektörü, çalışmanın sonuçlarını yakından takip ediyor. Özellikle yeni araç tasarımlarında yeşil fren lambası sisteminin entegre edilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Bu teknolojinin kısa sürede yeni üretilecek tüm otomobillerde standart hâle gelebileceği, orta vadede ise hükümetlerin zorunlu uygulama kararı alabileceği bildiriliyor.