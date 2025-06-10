https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasinda-takvim-netlesti-sozlu-sinav-tarihi-belli-oldu-1096901629.html
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında takvim netleşti: Sözlü sınav tarihi belli oldu
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında takvim netleşti: Sözlü sınav tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim açıklandı. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak. Sözlü... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:21+0300
2025-06-10T10:21+0300
2025-06-10T10:24+0300
türki̇ye
sözleşmeli öğretmen
sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
atama
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Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılacak sözlü sınavların 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adayların merakla beklediği sınav sürecine ilişkin detaylar meb.gov.tr adresinden kamuoyuna açıklandı.Sınav giriş belgeleri 13 Haziran’da açıklanacakAdaylar, sözlü sınav giriş belgelerine 13 Haziran 2025 itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Belgeler, e-Devlet şifresi ile alınabilecek. Sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerli pasaport zorunlu olacak. Kurum kimlik kartları kabul edilmeyecek.Sınavlar 5 ilde yapılacakSözlü sınavlar, adayların branşlarına göre yalnızca şu illerde gerçekleştirilecek:Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya.Her branş için özel olarak belirlenen sınav merkezi ilinde, tüm adaylar aynı yerde sınava girecek.Değerlendirme sadece sözlü yanıtlara göre yapılacakSınavda adaylara yöneltilen sorulara verilen cevaplar, “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden puanlanacak. Değerlendirme yalnızca verilen sözlü yanıtlara dayanacak. Bu nedenle adayların tüm soruları sözlü olarak yanıtlaması zorunlu olacak.Başarı kriteri: En az 60 puanSözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar yine e-Devlet kullanıcı bilgileriyle erişilebilecek.
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sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), atama
sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), atama
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında takvim netleşti: Sözlü sınav tarihi belli oldu
10:21 10.06.2025 (güncellendi: 10:24 10.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim açıklandı. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılacak sözlü sınavların 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adayların merakla beklediği sınav sürecine ilişkin detaylar meb.gov.tr adresinden kamuoyuna açıklandı.
Sınav giriş belgeleri 13 Haziran’da açıklanacak
Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerine 13 Haziran 2025 itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Belgeler, e-Devlet şifresi ile alınabilecek. Sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerli pasaport zorunlu olacak. Kurum kimlik kartları kabul edilmeyecek.
Sınavlar 5 ilde yapılacak
Sözlü sınavlar, adayların branşlarına göre yalnızca şu illerde gerçekleştirilecek:
Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya.
Her branş için özel olarak belirlenen sınav merkezi ilinde, tüm adaylar aynı yerde sınava girecek.
Değerlendirme sadece sözlü yanıtlara göre yapılacak
Sınavda adaylara yöneltilen sorulara verilen cevaplar, “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden puanlanacak. Değerlendirme yalnızca verilen sözlü yanıtlara dayanacak. Bu nedenle adayların tüm soruları sözlü olarak yanıtlaması zorunlu olacak.
Başarı kriteri: En az 60 puan
Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar yine e-Devlet kullanıcı bilgileriyle erişilebilecek.