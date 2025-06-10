https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/yargitaydan-paket-tur-ucretleriyle-ilgili-emsal-karar-kur-ayari-istedi-1096902927.html
Yargıtay'dan, 'paket tur ücretleriyle' ilgili emsal karar: 'Kur ayarı' istedi
Yargıtay'dan, 'paket tur ücretleriyle' ilgili emsal karar: 'Kur ayarı' istedi
Sputnik Türkiye
Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen paket tur ücretinin iadesiyle ilgili davada Yargıtay tüketicinin haklarını korudu. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:47+0300
2025-06-10T10:47+0300
2025-06-10T10:47+0300
türki̇ye
yargıtay
adalet bakanlığı
tüketici mahkemesi
paket tur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862547_0:71:1368:841_1920x0_80_0_0_e9fd39b517869bd625eeca84e566b70a.jpg
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen paket tur ücretinin, ödeme tarihindeki değil, dava tarihindeki döviz kuru baz alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.Şirket iadeyi kabul etmeyince davalık oldularResmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan M.K, bir tur şirketinden 2020 yaz aylarında gitmek üzere 2019'da 1888 Avroya yurt dışı seyahat paketi satın aldı. M.K, eşinin yaşadığı sağlık sorunları ve dünya genelinde salgın haline dönüşen Kovid-19 salgını nedeniyle 19 Mart 2020'de seyahat planını iptal etti ve şirketten ücret iadesi talep etti. Şirketin ücret iadesi yapmaması üzerine ise dava açtı.Adalet Bakanlığı itiraz ettiYargılamayı yapan Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, ödemesi yapılan paket tur ücreti 1888 Avronun, satın alındığı tarihteki Türk lirası cinsinden karşılığı olan 12 bin 127 liranın M.K'ye ödenmesine kesin olarak karar verdi.Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını Türk Borçlar Kanunu'na aykırı bularak, kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini yerinde bularak, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.Yargıtay 'kur ayarı' istediDairenin kararında, Türk Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi gereği davacı M.K'nin seçimlik hakka sahip olduğu, bu hakkın davacının ödediği ücreti davayı açtığı tarihteki kura göre iadesini de içerdiğine işaret edildi.Kararda, "Davacının, dava dilekçesinde, ödediği bedelin dava tarihi olan 5 Mayıs 2021 tarihindeki kura göre karşılığı olan 18 bin 919 liranın davalıdan tahsilini talep ederek, seçimlik hakkını bu yönde kullandığı dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, paket tur ücretinin ödemesinin yapıldığı 25 Ekim 2019 tarihindeki kur üzerinden iadesine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/yargitay-kararini-verdi-esinin-is-yerini-bilmemek-kusur-mu-1096493995.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862547_77:0:1292:911_1920x0_80_0_0_a51b9b2d4f6bbba208bc6c4e455110f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, adalet bakanlığı, tüketici mahkemesi, paket tur
yargıtay, adalet bakanlığı, tüketici mahkemesi, paket tur
Yargıtay'dan, 'paket tur ücretleriyle' ilgili emsal karar: 'Kur ayarı' istedi
Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen paket tur ücretinin iadesiyle ilgili davada Yargıtay tüketicinin haklarını korudu.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen paket tur ücretinin, ödeme tarihindeki değil, dava tarihindeki döviz kuru baz alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.
Şirket iadeyi kabul etmeyince davalık oldular
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan M.K, bir tur şirketinden 2020 yaz aylarında gitmek üzere 2019'da 1888 Avroya yurt dışı seyahat paketi satın aldı. M.K, eşinin yaşadığı sağlık sorunları ve dünya genelinde salgın haline dönüşen Kovid-19 salgını nedeniyle 19 Mart 2020'de seyahat planını iptal etti ve şirketten ücret iadesi talep etti. Şirketin ücret iadesi yapmaması üzerine ise dava açtı.
Adalet Bakanlığı itiraz etti
Yargılamayı yapan Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, ödemesi yapılan paket tur ücreti 1888 Avronun, satın alındığı tarihteki Türk lirası cinsinden karşılığı olan 12 bin 127 liranın M.K'ye ödenmesine kesin olarak karar verdi.
Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını Türk Borçlar Kanunu'na aykırı bularak, kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini yerinde bularak, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.
Yargıtay 'kur ayarı' istedi
Dairenin kararında, Türk Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi gereği davacı M.K'nin seçimlik hakka sahip olduğu, bu hakkın davacının ödediği ücreti davayı açtığı tarihteki kura göre iadesini de içerdiğine işaret edildi.
Kararda, "Davacının, dava dilekçesinde, ödediği bedelin dava tarihi olan 5 Mayıs 2021 tarihindeki kura göre karşılığı olan 18 bin 919 liranın davalıdan tahsilini talep ederek, seçimlik hakkını bu yönde kullandığı dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, paket tur ücretinin ödemesinin yapıldığı 25 Ekim 2019 tarihindeki kur üzerinden iadesine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır." ifadelerine yer verildi.