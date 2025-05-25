https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/yargitay-kararini-verdi-esinin-is-yerini-bilmemek-kusur-mu-1096493995.html

Yargıtay kararını verdi: Eşinin iş yerini bilmemek kusur mu?

Yargıtay kararını verdi: Eşinin iş yerini bilmemek kusur mu?

Sputnik Türkiye

Yargıtay, eşine ilgisiz davrandığı gerekçesiyle boşanma davasında kusurlu bulunan erkek hakkındaki hükmü hukuka uygun buldu. Gerekçelerden biri de eşinin... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T13:40+0300

2025-05-25T13:40+0300

2025-05-25T13:49+0300

türki̇ye

yargıtay

boşanma

koca

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen erkeği kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.Habersiz seyahat ve sosyal medya engeli de varDairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı.Davalı eş, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde, davaya cevap dahi vermedi.Davalı eş ağır kusurlu bulunduYargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.İstinaf tazminatı yetersiz bulduKarara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.Temyiz istemi reddedildiErkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti.Daire, davalı eşin temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/yargitaydan-emsal-karar-guvenlik-kamerasi-goruntulerinin-izinsiz-alinmasi-suc-sayildi-1095673307.html

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