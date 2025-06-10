https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/valilik-duyurdu-samsunda-bazi-noktalarda-denize-girmek-yasaklandi-1096923002.html

Valilik duyurdu: Samsun'da bazı noktalarda denize girmek yasaklandı

Valilik duyurdu: Samsun'da bazı noktalarda denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Samsun Valiliği, suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla kentteki 10 ayrı noktayı yüzme alanı olarak belirlerken, 18 farklı bölgede denize girmeyi yasakladı... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

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samsun valiliği

samsun emniyet müdürlüğü

samsun emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü cinayet bürosu

deniz

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Samsun Valiliği, boğulma vakalarını önlemek için 10 yüzme alanı belirlerken, 18 noktada denize girişi yasakladı.Kurban Bayramı döneminde artış gösteren boğulma vakalarını önlemek amacıyla Samsun genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinin belirli bölümlerinde denize girmek yasaklandı.Toplantıda alınan kararlara göre, kıyı şeridinin 20 kilometresi güvenli yüzme alanı olarak belirlenirken, 46.5 kilometrelik bölümde denize girmek kesinlikle yasaklandı. Özellikle Atakum ilçesinde Peçko Fırın'yla Kurupelit Deresi arasındaki 1.4 kilometrelik alan, Canik ilçesinde yüzme alanı dışında kalan tüm kıyı şeridi ve Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Limanı'yla Canik ilçe sınırı arasındaki 9 kilometrelik bölge yasaklı alanlar olarak ilan edildi.Valilik açıklamasında, "Balıklama atlamayın, çocukları yalnız bırakmayın" gibi hayati uyarılar yer alırken, yasaklara uyulmaması durumunda oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi.Samsun'da denize girilmesi yasak olan yerler neresi?Samsun'un çeşitli ilçelerinde deniz güvenliği için önemli düzenlemeler yapıldı:

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samsun'da denize girilmesi yasak mı, yasak olan denizler