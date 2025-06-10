https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/valilik-duyurdu-samsunda-bazi-noktalarda-denize-girmek-yasaklandi-1096923002.html
Valilik duyurdu: Samsun'da bazı noktalarda denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu: Samsun'da bazı noktalarda denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Samsun Valiliği, suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla kentteki 10 ayrı noktayı yüzme alanı olarak belirlerken, 18 farklı bölgede denize girmeyi yasakladı... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T20:27+0300
2025-06-10T20:27+0300
2025-06-10T20:36+0300
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samsun emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü cinayet bürosu
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Samsun Valiliği, boğulma vakalarını önlemek için 10 yüzme alanı belirlerken, 18 noktada denize girişi yasakladı.Kurban Bayramı döneminde artış gösteren boğulma vakalarını önlemek amacıyla Samsun genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinin belirli bölümlerinde denize girmek yasaklandı.Toplantıda alınan kararlara göre, kıyı şeridinin 20 kilometresi güvenli yüzme alanı olarak belirlenirken, 46.5 kilometrelik bölümde denize girmek kesinlikle yasaklandı. Özellikle Atakum ilçesinde Peçko Fırın'yla Kurupelit Deresi arasındaki 1.4 kilometrelik alan, Canik ilçesinde yüzme alanı dışında kalan tüm kıyı şeridi ve Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Limanı'yla Canik ilçe sınırı arasındaki 9 kilometrelik bölge yasaklı alanlar olarak ilan edildi.Valilik açıklamasında, "Balıklama atlamayın, çocukları yalnız bırakmayın" gibi hayati uyarılar yer alırken, yasaklara uyulmaması durumunda oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi.Samsun'da denize girilmesi yasak olan yerler neresi?Samsun'un çeşitli ilçelerinde deniz güvenliği için önemli düzenlemeler yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ucretsiz-deniz-tatili-icin-populer-noktalarda-bulunan-35-yeni-sahil-geliyor-halk-plajlari-hangi-1096367697.html
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samsun'da denize girilmesi yasak mı, yasak olan denizler
samsun'da denize girilmesi yasak mı, yasak olan denizler
Valilik duyurdu: Samsun'da bazı noktalarda denize girmek yasaklandı
20:27 10.06.2025 (güncellendi: 20:36 10.06.2025)
Samsun Valiliği, suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla kentteki 10 ayrı noktayı yüzme alanı olarak belirlerken, 18 farklı bölgede denize girmeyi yasakladı. Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki riskli kıyı şeritlerinde alınan kararla, halka cankurtaran bulunmayan ve derinliği belirsiz alanlarda denize girmemesi uyarısı yapıldı.
Samsun Valiliği, boğulma vakalarını önlemek için 10 yüzme alanı belirlerken, 18 noktada denize girişi yasakladı.
Kurban Bayramı döneminde artış gösteren boğulma vakalarını önlemek amacıyla Samsun genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinin belirli bölümlerinde denize girmek yasaklandı.
Toplantıda alınan kararlara göre, kıyı şeridinin 20 kilometresi güvenli yüzme alanı olarak belirlenirken, 46.5 kilometrelik bölümde denize girmek kesinlikle yasaklandı. Özellikle Atakum ilçesinde Peçko Fırın'yla Kurupelit Deresi arasındaki 1.4 kilometrelik alan, Canik ilçesinde yüzme alanı dışında kalan tüm kıyı şeridi ve Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Limanı'yla Canik ilçe sınırı arasındaki 9 kilometrelik bölge yasaklı alanlar olarak ilan edildi.
Valilik açıklamasında, "Balıklama atlamayın, çocukları yalnız bırakmayın" gibi hayati uyarılar yer alırken, yasaklara uyulmaması durumunda oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi.
Samsun'da denize girilmesi yasak olan yerler neresi?
Samsun'un çeşitli ilçelerinde deniz güvenliği için önemli düzenlemeler yapıldı:
1.Yasaklı Alanlar:
Atakum:
Peçko Fırın-Kurupelit Deresi (1.4 km) ve Kürtün Irmağı-golf sahası (840 m)Canik:
Yüzme alanları dışındaki tüm kıyı şeridiTekkeköy:
Liman-Canik sınırı (9 km)İlkadım:
Mert Irmağı-Kürtün Deresi (fener plajı hariç)
2.Önerilmeyen Alanlar:
İlkadım:
Tüm kıyı şeridiCanik:
Bandırma Vapuru kıyı şeridi
3.Güvenli Yüzme Alanları:
Atakum:
Kurupelit Deresi-Polis Okulu (5 km) ve golf sahası-Kurupelit Deresi (7 km)Canik:
Mavi Işıklar kamp alanı önüTekkeköy:
Liman-Yunus Emre Caddesi (2.8 km)İlkadım:
Fener plajı