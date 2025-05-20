https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ucretsiz-deniz-tatili-icin-populer-noktalarda-bulunan-35-yeni-sahil-geliyor-halk-plajlari-hangi-1096367697.html
Ücretsiz deniz tatili için popüler noktalarda bulunan 35 yeni sahil geliyor: Halk plajları hangi bölgelerde açılacak?
Ücretsiz deniz tatili için popüler noktalarda bulunan 35 yeni sahil geliyor: Halk plajları hangi bölgelerde açılacak?
Sputnik Türkiye
Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm merkezlerinde hizmet veren mevcut 15 plaja ek olarak, Manavgat, Kemer, Bodrum, Çeşme, Adana ve Giresun'da yeni plajlar açılacak.
2025-05-20T15:35+0300
2025-05-20T15:35+0300
2025-05-20T15:35+0300
kültür ve turizm bakanlığı
manavgat
giresun
türki̇ye
plaj
çeşme
halk plajı
tatil
resmi tatil
tatil planı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075992509_0:687:2000:1812_1920x0_80_0_0_b36dce820cb5e2d666631b5a28ccaee1.jpg
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısını artırma kararı aldı. Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Mavi bayraklı temiz sahillerYeni açılacak halk plajları, Mavi Bayraklı temiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılacak. Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alacak. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturulacak. 2025 hedefleri: 35 halk plajıKültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısını 35'e çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda, mevcut 15 plaja ek olarak, yeni plajların açılması planlanıyor. Bu genişlemeyle birlikte, yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve nitelikli plaj hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak. Denizler Halkındır ProjesiKültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Denizler Halkındır" projesi kapsamında, sahillerdeki kaçak yapılar temizlenerek, halkın denize erişimi kolaylaştırılıyor. Bu projeyle birlikte, ücretsiz halk plajlarının sayısının artırılması hedefleniyor.Yeni plajların açılacağı bölgeler2025 yılı itibarıyla açılması planlanan yeni ücretsiz halk plajlarının yer alacağı bölgeler şunlardır:Bu bölgelerde açılacak yeni plajlarla birlikte, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaşması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ankara-buyuksehir-belediyesi-duyurdu-metrobus-geliyor-3-guzergahta-olacak-1096367161.html
manavgat
giresun
türki̇ye
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075992509_0:500:2000:2000_1920x0_80_0_0_29518902e519078c1cfbda2a33b26523.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kültür ve turizm bakanlığı, manavgat, giresun, plaj, çeşme, halk plajı, tatil, resmi tatil, tatil planı, deniz
kültür ve turizm bakanlığı, manavgat, giresun, plaj, çeşme, halk plajı, tatil, resmi tatil, tatil planı, deniz
Ücretsiz deniz tatili için popüler noktalarda bulunan 35 yeni sahil geliyor: Halk plajları hangi bölgelerde açılacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısını 35'e çıkarmayı hedefliyor. Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm merkezlerinde hizmet veren mevcut 15 plaja ek olarak, Manavgat, Kemer, Bodrum, Çeşme, Adana ve Giresun'da yeni plajlar açılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısını artırma kararı aldı. Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek.
Mavi bayraklı temiz sahiller
Yeni açılacak halk plajları, Mavi Bayraklı temiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılacak. Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alacak. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturulacak.
2025 hedefleri: 35 halk plajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısını 35'e çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda, mevcut 15 plaja ek olarak, yeni plajların açılması planlanıyor. Bu genişlemeyle birlikte, yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve nitelikli plaj hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak.
Denizler Halkındır Projesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Denizler Halkındır" projesi kapsamında, sahillerdeki kaçak yapılar temizlenerek, halkın denize erişimi kolaylaştırılıyor. Bu projeyle birlikte, ücretsiz halk plajlarının sayısının artırılması hedefleniyor.
Yeni plajların açılacağı bölgeler
2025 yılı itibarıyla açılması planlanan yeni ücretsiz halk plajlarının yer alacağı bölgeler şunlardır:
Bu bölgelerde açılacak yeni plajlarla birlikte, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaşması hedefleniyor.