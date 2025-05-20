https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ucretsiz-deniz-tatili-icin-populer-noktalarda-bulunan-35-yeni-sahil-geliyor-halk-plajlari-hangi-1096367697.html

Ücretsiz deniz tatili için popüler noktalarda bulunan 35 yeni sahil geliyor: Halk plajları hangi bölgelerde açılacak?

Ücretsiz deniz tatili için popüler noktalarda bulunan 35 yeni sahil geliyor: Halk plajları hangi bölgelerde açılacak?

Sputnik Türkiye

Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm merkezlerinde hizmet veren mevcut 15 plaja ek olarak, Manavgat, Kemer, Bodrum, Çeşme, Adana ve Giresun'da yeni plajlar açılacak.

2025-05-20T15:35+0300

2025-05-20T15:35+0300

2025-05-20T15:35+0300

kültür ve turizm bakanlığı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısını artırma kararı aldı. Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Mavi bayraklı temiz sahillerYeni açılacak halk plajları, Mavi Bayraklı temiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılacak. Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alacak. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturulacak. 2025 hedefleri: 35 halk plajıKültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısını 35'e çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda, mevcut 15 plaja ek olarak, yeni plajların açılması planlanıyor. Bu genişlemeyle birlikte, yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve nitelikli plaj hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak. Denizler Halkındır ProjesiKültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Denizler Halkındır" projesi kapsamında, sahillerdeki kaçak yapılar temizlenerek, halkın denize erişimi kolaylaştırılıyor. Bu projeyle birlikte, ücretsiz halk plajlarının sayısının artırılması hedefleniyor.Yeni plajların açılacağı bölgeler2025 yılı itibarıyla açılması planlanan yeni ücretsiz halk plajlarının yer alacağı bölgeler şunlardır:Bu bölgelerde açılacak yeni plajlarla birlikte, Türkiye genelinde ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaşması hedefleniyor.

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