https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ukrayna-heyetinde-yer-aliyordu-medinskiy-ukrayna-istihbaratinin-oldurdugu-kireevle-gorustugunu-1096897165.html

Ukrayna heyetinde yer alıyordu: Medinskiy, Ukrayna istihbaratının öldürdüğü Kireev’le görüştüğünü hatırlattı

Ukrayna heyetinde yer alıyordu: Medinskiy, Ukrayna istihbaratının öldürdüğü Kireev’le görüştüğünü hatırlattı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, 2022 yılında Ukraynalı müzakereci heyetinin üyesi olan Kireev ile özel bir görüşme yaptığını ve daha sonra bu kişinin... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T08:20+0300

2025-06-10T08:20+0300

2025-06-10T08:27+0300

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Russia Today (RT) televizyonunda The Sanchez Effect programına konuk olan Vladimir Medinskiy, 2022’de İstanbul’daki görüşmeyle ilgili bazı anılarını anlattı.Medinskiy, “İlk görüşmelerden sonra. Beş ya da altı kişilik küçük bir heyetleri vardı. Onlardan biri ilk görüşmelerden hemen sonra öldürüldü. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin kendisi onu vurarak öldürdü. Kiev'in merkezinde güvenlik güçleri tarafından öldürüldü” ifadesini kullandı.Bu kişinin Denis Kireev olduğunu belirten Rus yetkili, onunla özel sohbetin de 2022’deki İstanbul müzakerelerine ara verildiği sırada gerçekleştiğini ve 15 dakika sürdüğünü söyledi.Kireev ile Kırım'daki yaşamı konuştuklarını, çünkü Ukraynalı temsilcinin bir zamanlar bu bölgede yaşadığını belirten Medinskiy, “Önemli hiçbir şey konuşmadık. Sadece sosyal bir sohbetti. Hepsi bu kadar. Ama bir sonraki toplantıya gelmedi. Herkes onunla konuştuğumu gördü. Gizli değildi. Kimseyi uzaklaştırmadık. Konuşma sırasında biriler bize yaklaşır, biriler uzaklaşırlardı” diye ekledi.Mart 2022'de Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin Kireev'i gözaltına aldığı sırada öldürdüğünü iddia etmişti. Ukraynalı blog yazarı Anatoliy Şariy olayın Kiev'in merkezinde meydana geldiğini belirtmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, ölümü doğrularken Kireev'in İstihbarat Başmüdürlüğü çalışanı olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, Kireev'in özel bir görevi yerine getirirken öldüğünü de sözlerine eklemişti.

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