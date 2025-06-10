https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/durov-saskin-fransadan-neden-ayrilamadigim-bir-muamma-1096896084.html
Durov şaşkın: ‘Fransa'dan neden ayrılamadığım bir muamma’
Durov şaşkın: ‘Fransa'dan neden ayrılamadığım bir muamma’
Sputnik Türkiye
Telegram kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma programının bir milyar kullanıcısının yüzde birinden daha azının yaşadığı Fransa'dan neden hala ayrılamadığının... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T07:42+0300
2025-06-10T07:42+0300
2025-06-10T07:49+0300
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telegram
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Pavel Durov, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Telegram'ın bir milyar kullanıcısının yüzde birinden daha azına sahip bir ülke olan Fransa'dan neden hâlâ ayrılamadığım bir muamma olarak kalıyor” diye yazdı.Fransa'da kendisine karşı neden soruşturma başlatıldığını hala anlamadığını kaydeden Durov, sözlerini şöyle sürdürdü:Durov, Fransız yetkililerin Telegram'ı zayıf içerik denetimi yapmakla suçladığını, ancak adli soruşturmanın kısa sürede bunu yalanladığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/puskov-21-yuzyilda-birlesik-devletler-ayrismis-devletler-haline-gelebilir-1096894329.html
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pavel durov, telegram, fransa, avrupa birliği
Durov şaşkın: ‘Fransa'dan neden ayrılamadığım bir muamma’
07:42 10.06.2025 (güncellendi: 07:49 10.06.2025)
Telegram kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma programının bir milyar kullanıcısının yüzde birinden daha azının yaşadığı Fransa'dan neden hala ayrılamadığının kendisi için bir sır olarak kaldığını belirtti.
Pavel Durov, sosyal medya platformu X
paylaşımında, “Telegram'ın bir milyar kullanıcısının yüzde birinden daha azına sahip bir ülke olan Fransa'dan neden hâlâ ayrılamadığım bir muamma olarak kalıyor” diye yazdı.
Fransa'da kendisine karşı neden soruşturma başlatıldığını hala anlamadığını kaydeden Durov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yetkililer ilk başta Telegram'ın Fransız taleplerine yanıt vermediğini iddia etti. Ancak Avrupa Birliği ve Fransız yasalarını görmezden geldikleri ve geçen yıl Eylül ayına kadar bize yasal olarak bağlayıcı herhangi bir mahkeme talebi göndermedikleri ortaya çıktı.
Durov, Fransız yetkililerin Telegram'ı zayıf içerik denetimi yapmakla suçladığını, ancak adli soruşturmanın kısa sürede bunu yalanladığını ekledi.