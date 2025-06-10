https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/durov-saskin-fransadan-neden-ayrilamadigim-bir-muamma-1096896084.html

Durov şaşkın: ‘Fransa'dan neden ayrılamadığım bir muamma’

Durov şaşkın: ‘Fransa'dan neden ayrılamadığım bir muamma’

Sputnik Türkiye

Telegram kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma programının bir milyar kullanıcısının yüzde birinden daha azının yaşadığı Fransa'dan neden hala ayrılamadığının... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T07:42+0300

2025-06-10T07:42+0300

2025-06-10T07:49+0300

dünya

pavel durov

telegram

fransa

avrupa birliği

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Pavel Durov, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Telegram'ın bir milyar kullanıcısının yüzde birinden daha azına sahip bir ülke olan Fransa'dan neden hâlâ ayrılamadığım bir muamma olarak kalıyor” diye yazdı.Fransa'da kendisine karşı neden soruşturma başlatıldığını hala anlamadığını kaydeden Durov, sözlerini şöyle sürdürdü:Durov, Fransız yetkililerin Telegram'ı zayıf içerik denetimi yapmakla suçladığını, ancak adli soruşturmanın kısa sürede bunu yalanladığını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/puskov-21-yuzyilda-birlesik-devletler-ayrismis-devletler-haline-gelebilir-1096894329.html

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pavel durov, telegram, fransa, avrupa birliği