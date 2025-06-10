https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/tur-otobusunu-onunu-kesip-tasladilar-soforu-yaralayan-4-supheli-gozaltina-alindi-1096924658.html
Tur otobüsünü önünü kesip taşladılar: Şoförü yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tur otobüsünü önünü kesip taşladılar: Şoförü yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte içinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsünün şoförüyle tartışan 4 kişi otobüse taşlarla saldırıp, şoförü de yaraladı... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T23:07+0300
2025-06-10T23:07+0300
2025-06-10T23:07+0300
türkiye
türki̇ye
saldırı
tur otobüsü
şoför
didim
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Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte yaşanan tartışma taşlı saldırıya dönüştü. Tur otobüsünün önünü kesen 4 kişi otobüsü taşladı.Yabancı turistleri taşıyan otobüsün şoförü trafikte tatıştığı şahıslar tarafından uğradığı saldırıda yaralandı. 58 yaşındaki K.E. ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Otobüsün içinden olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/adanada-yorgun-mermi-tavani-deldi-mermi-doner-ustasinin-basina-isabet-etti-1096922369.html
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türkiye, saldırı, tur otobüsü, şoför, didim
türkiye, saldırı, tur otobüsü, şoför, didim
Tur otobüsünü önünü kesip taşladılar: Şoförü yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte içinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsünün şoförüyle tartışan 4 kişi otobüse taşlarla saldırıp, şoförü de yaraladı. Olay yerine ulaşan jandarma şüphelileri gözaltına aldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte yaşanan tartışma taşlı saldırıya dönüştü. Tur otobüsünün önünü kesen 4 kişi otobüsü taşladı.
Yabancı turistleri taşıyan otobüsün şoförü trafikte tatıştığı şahıslar tarafından uğradığı saldırıda yaralandı. 58 yaşındaki K.E. ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Otobüsün içinden olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.