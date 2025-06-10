https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/adanada-yorgun-mermi-tavani-deldi-mermi-doner-ustasinin-basina-isabet-etti-1096922369.html

Adana'da yorgun mermi tavanı deldi: Mermi döner ustasının başına isabet etti

Adana'da yorgun mermi tavanı deldi: Mermi döner ustasının başına isabet etti

Sputnik Türkiye

Adana'da döner ustası Ramazan Malgir, iş yerinde çalışırken metal tavanı delerek başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T19:48+0300

2025-06-10T19:48+0300

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Adana'da bir döner ustası, iş yerinde metal tavanı delerek başına isabet eden yorgun mermi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Adana'nın Seyhan ilçesinde döner ustası Ramazan Malgir, iş yerinde çalışırken aniden başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Metal tavanı delerek içeri giren mermi, Malgir'in başına saplanınca çalışma arkadaşları tarafından hemen 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ustayı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ustanın başındaki mermi başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Malgir taburcu edilirken, bölgede yapılan ilk incelemelerde, merminin havaya ateş açılması sonucu oluşan 'yorgun mermi' olduğu ve rastgele isabet ettiği değerlendirildi.

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adana, mermi, yorgun mermi, baş, döner, tavuk döner, polis