https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/trump-kaliforniya-guvenli-hale-geldiginde-ulusal-muhafizlar-ayrilacak-1096923820.html
Trump: Kaliforniya güvenli hale geldiğinde Ulusal Muhafızlar ayrılacak
Trump: Kaliforniya güvenli hale geldiğinde Ulusal Muhafızlar ayrılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızların bölgede ne kadar süre kalacağı yönündeki soruya, “Tehlike sona erene kadar kalacaklar. Güvenli hale geldiğinde... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T21:56+0300
2025-06-10T21:56+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen ve beş gündür devam eden protestoları bastırmak için gönderilen Ulusal Muhafız birliklerinin, Kaliforniya güvenli hale geldiğinde eyaletten çekileceğini açıkladı.Gazetecilerle konuşan Trump, Ulusal Muhafızların bölgede ne kadar süre kalacağı yönündeki soruya, “Tehlike sona erene kadar kalacaklar. Güvenli hale geldiğinde ayrılacaklar.” yanıtını verdi.Trump, Ulusal Muhafızları Los Angeles’a gönderme kararını savunarak, aksi takdirde kentin büyük zarar göreceğini öne sürdü. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Son üç gecedir Los Angeles’a ‘asker göndermiş’ olmasaydım, bir zamanlar güzel ve muhteşem olan bu şehir şu anda yerle bir olmuş olurdu.” ifadelerini kullandı.Açıklamasının devamında ocak ayında kentte yaşanan büyük yangınlara da değinen Trump, bu felaketin ardından Los Angeles ve California eyalet yönetimlerinin 'çok beceriksiz' ve yavaş hareket ettiğini, bunun da yıkımı büyüttüğünü savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/trump-ic-savas-istemiyorum-1096892797.html
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abd, donald trump, los angeles, kaliforniya, california, truth social
Trump: Kaliforniya güvenli hale geldiğinde Ulusal Muhafızlar ayrılacak
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızların bölgede ne kadar süre kalacağı yönündeki soruya, “Tehlike sona erene kadar kalacaklar. Güvenli hale geldiğinde ayrılacaklar” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen ve beş gündür devam eden protestoları bastırmak için gönderilen Ulusal Muhafız birliklerinin, Kaliforniya güvenli hale geldiğinde eyaletten çekileceğini açıkladı.
Gazetecilerle konuşan Trump, Ulusal Muhafızların bölgede ne kadar süre kalacağı yönündeki soruya, “Tehlike sona erene kadar kalacaklar. Güvenli hale geldiğinde ayrılacaklar.” yanıtını verdi.
Trump, Ulusal Muhafızları Los Angeles’a gönderme kararını savunarak, aksi takdirde kentin büyük zarar göreceğini öne sürdü. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Son üç gecedir Los Angeles’a ‘asker göndermiş’ olmasaydım, bir zamanlar güzel ve muhteşem olan bu şehir şu anda yerle bir olmuş olurdu.” ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında ocak ayında kentte yaşanan büyük yangınlara da değinen Trump, bu felaketin ardından Los Angeles ve California eyalet yönetimlerinin 'çok beceriksiz' ve yavaş hareket ettiğini, bunun da yıkımı büyüttüğünü savundu.