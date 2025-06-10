https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/trump-ic-savas-istemiyorum-1096892797.html

Trump: İç savaş istemiyorum

Trump: İç savaş istemiyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump protestoların bir iç savaşa dönüşmesini önlemeyi amaçladığını, Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek olmadığını... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T00:01+0300

2025-06-10T00:01+0300

2025-06-10T00:01+0300

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donald trump

gavin newsom

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı birkaç gündür devam eden şiddetli protestoların ardından Los Angeles'ın hala 'biraz karışıklık olduğunu', ancak bunun önemli bir boyutta olmadığını söyledi.Açıklamasında Trump: "Los Angeles ve Kaliforniya'daki insanlar için yaptığımız şey şanslı bir şey. Tam zamanında başardık. Hala biraz karışıklık var ama çok fazla değil" dedi.Ayrıca Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ABD'nin en büyük eyaletlerinden birini yok ettiğini düşündüğünü belirtti.'Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek yok'Trump, göçmen politikalarına karşı düzenlenen şiddetli protestolarla başa çıkmak için Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:Trump, kanun ve düzenin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde daha fazla asker göndereceğini de sözlerine ekledi.'İç savaş istemiyorum'Trump, Kaliforniya'daki şiddetli protestoların bir iç savaşa dönüşmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.ABD Başkanı, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Trump'ın sokaklarda iç savaş istediği yönündeki iddiası hakkında yorum yapması istendiğinde, "Hayır, tam tersi" diyerek, şöyle konuştu:'Starlink kesilmeyecek'ABD Başkanı Donald Trump, Starlink'i Beyaz Saray'da kesmeyeceğini belirterek, bunu iyi bir hizmet olarak övdü.Trump, Beyaz Saray'daki Tesla ve Starlink hizmetinden vazgeçip vazgeçmeyeceği sorulduğunda, "Hayır, böyle bir şey duymadım. Yani, Tesla'yı biraz hareket ettirebilirim, ancak bunu Starlink ile yapacağımızı sanmıyorum. Bu iyi bir hizmet" dedi.Tesla'yı nereye taşıyacağı sorulduğunda, "Birçok lokasyonum var." dedi.

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