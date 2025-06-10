https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/trump-ic-savas-istemiyorum-1096892797.html
Trump: İç savaş istemiyorum
Trump: İç savaş istemiyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump protestoların bir iç savaşa dönüşmesini önlemeyi amaçladığını, Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek olmadığını... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T00:01+0300
2025-06-10T00:01+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı birkaç gündür devam eden şiddetli protestoların ardından Los Angeles'ın hala 'biraz karışıklık olduğunu', ancak bunun önemli bir boyutta olmadığını söyledi.Açıklamasında Trump: "Los Angeles ve Kaliforniya'daki insanlar için yaptığımız şey şanslı bir şey. Tam zamanında başardık. Hala biraz karışıklık var ama çok fazla değil" dedi.Ayrıca Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ABD'nin en büyük eyaletlerinden birini yok ettiğini düşündüğünü belirtti.'Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek yok'Trump, göçmen politikalarına karşı düzenlenen şiddetli protestolarla başa çıkmak için Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:Trump, kanun ve düzenin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde daha fazla asker göndereceğini de sözlerine ekledi.'İç savaş istemiyorum'Trump, Kaliforniya'daki şiddetli protestoların bir iç savaşa dönüşmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.ABD Başkanı, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Trump'ın sokaklarda iç savaş istediği yönündeki iddiası hakkında yorum yapması istendiğinde, "Hayır, tam tersi" diyerek, şöyle konuştu:'Starlink kesilmeyecek'ABD Başkanı Donald Trump, Starlink'i Beyaz Saray'da kesmeyeceğini belirterek, bunu iyi bir hizmet olarak övdü.Trump, Beyaz Saray'daki Tesla ve Starlink hizmetinden vazgeçip vazgeçmeyeceği sorulduğunda, "Hayır, böyle bir şey duymadım. Yani, Tesla'yı biraz hareket ettirebilirim, ancak bunu Starlink ile yapacağımızı sanmıyorum. Bu iyi bir hizmet" dedi.Tesla'yı nereye taşıyacağı sorulduğunda, "Birçok lokasyonum var." dedi.
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abd, donald trump, gavin newsom, los angeles, kaliforniya
abd, donald trump, gavin newsom, los angeles, kaliforniya
Trump: İç savaş istemiyorum
ABD Başkanı Donald Trump protestoların bir iç savaşa dönüşmesini önlemeyi amaçladığını, Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı birkaç gündür devam eden şiddetli protestoların ardından Los Angeles'ın hala 'biraz karışıklık olduğunu', ancak bunun önemli bir boyutta olmadığını söyledi.
Açıklamasında Trump: "Los Angeles ve Kaliforniya'daki insanlar için yaptığımız şey şanslı bir şey. Tam zamanında başardık. Hala biraz karışıklık var ama çok fazla değil" dedi.
Ayrıca Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın ABD'nin en büyük eyaletlerinden birini yok ettiğini düşündüğünü belirtti.
'Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek yok'
Trump, göçmen politikalarına karşı düzenlenen şiddetli protestolarla başa çıkmak için Kaliforniya'ya Ulusal Muhafız göndermekten başka seçenek olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer işi yapmasaydık, evler yandığı gibi o yer de yanacaktı. Dün gece büyük bir beladaydı... ve ondan önceki gece ve ondan önceki gece. Ve başka seçeneğimiz olmadığını hissediyorum. Ve dahil olduğum için çok mutluyum. Ve sanırım Vali Gavin Newsom, kendi tarzında, muhtemelen dahil olduğum için mutludur."
Trump, kanun ve düzenin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde daha fazla asker göndereceğini de sözlerine ekledi.
Trump, Kaliforniya'daki şiddetli protestoların bir iç savaşa dönüşmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.
ABD Başkanı, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Trump'ın sokaklarda iç savaş istediği yönündeki iddiası hakkında yorum yapması istendiğinde, "Hayır, tam tersi" diyerek, şöyle konuştu:
"Ben bir iç savaş istemiyorum. Eğer onu bırakırsanız, eğer onun gibi insanlara bırakırsanız, iç savaş çıkar. Ve ben onu severdim, bilirsiniz, onunla her zaman iyi geçinirdim. Onunla hiçbir zaman bir sorunum olmadı, ama o çok beceriksiz"
ABD Başkanı Donald Trump, Starlink'i Beyaz Saray'da kesmeyeceğini belirterek, bunu iyi bir hizmet olarak övdü.
Trump, Beyaz Saray'daki Tesla ve Starlink hizmetinden vazgeçip vazgeçmeyeceği sorulduğunda, "Hayır, böyle bir şey duymadım. Yani, Tesla'yı biraz hareket ettirebilirim, ancak bunu Starlink ile yapacağımızı sanmıyorum. Bu iyi bir hizmet" dedi.
Tesla'yı nereye taşıyacağı sorulduğunda, "Birçok lokasyonum var." dedi.