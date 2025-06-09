https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/elon-muskin-babasi-batida-rusya-hakkinda-yayilan-zirvalara-artik-bir-son-vermenin-zamani-geldi-1096892361.html

Elon Musk'ın babası: Batı’da Rusya hakkında yayılan zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi

Elon Musk'ın babası: Batı’da Rusya hakkında yayılan zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi

Sputnik Türkiye

Elon Musk’ın babası, kendisi ve kızının Rusya’ya seyahat etmekten vazgeçirilmeye çalışıldığını açıkladı. 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T23:42+0300

2025-06-09T23:42+0300

2025-06-09T23:42+0300

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Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da yaptığı açıklamada, kendisi ve kızının Rusya’ya gitmemeleri için çeşitli kişilerin onları caydırmaya çalıştığını belirtti. Gelecek Forumu 2050’nin oturum aralarında konuşan Errol Musk, “ABD basınında Rusya’ya ilişkin algı, buranın gelirseniz sizi öldürecek korkunç insanların yaşadığı çok kötü bir yer olduğu yönünde. Bu tamamen saçmalık. Batı’da bu ülke hakkında yayılan bu zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi.” dedi.Musk, Avrupa’da da kendisini Rusya’yı ziyaret etmekten vazgeçirmeye çalıştıklarını ekleyerek, “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık" ifadelerini kullandı.Ayrıca oğullarının bile kızını Moskova seyahatinden vazgeçirmeye ikna etmeye çalıştığını açıkladı.“2050 Gelecek Forumu” kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkileyici bir lider olarak nitelendirmiş ve ondan liderlik öğrenmek istediğini ifade etmişti. Musk ayrıca Moskova’nın, Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri olduğunu belirtmişti. Errol Musk, Rusya’ya geldiğinde tamamen muhteşem bir medeniyetle karşılaştığını da sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-tefi-2025-odulunu-kazandi-1096889614.html

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