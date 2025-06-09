https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/elon-muskin-babasi-batida-rusya-hakkinda-yayilan-zirvalara-artik-bir-son-vermenin-zamani-geldi-1096892361.html
Elon Musk'ın babası: Batı’da Rusya hakkında yayılan zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi
Elon Musk'ın babası: Batı’da Rusya hakkında yayılan zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi
Sputnik Türkiye
Elon Musk’ın babası, kendisi ve kızının Rusya’ya seyahat etmekten vazgeçirilmeye çalışıldığını açıkladı. 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T23:42+0300
2025-06-09T23:42+0300
2025-06-09T23:42+0300
dünya
errol musk
elon musk
rusya
moskova
musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096892201_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccbffc46ea9a0125b58d425bf240ccf7.jpg
Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da yaptığı açıklamada, kendisi ve kızının Rusya’ya gitmemeleri için çeşitli kişilerin onları caydırmaya çalıştığını belirtti. Gelecek Forumu 2050’nin oturum aralarında konuşan Errol Musk, “ABD basınında Rusya’ya ilişkin algı, buranın gelirseniz sizi öldürecek korkunç insanların yaşadığı çok kötü bir yer olduğu yönünde. Bu tamamen saçmalık. Batı’da bu ülke hakkında yayılan bu zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi.” dedi.Musk, Avrupa’da da kendisini Rusya’yı ziyaret etmekten vazgeçirmeye çalıştıklarını ekleyerek, “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık" ifadelerini kullandı.Ayrıca oğullarının bile kızını Moskova seyahatinden vazgeçirmeye ikna etmeye çalıştığını açıkladı.“2050 Gelecek Forumu” kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkileyici bir lider olarak nitelendirmiş ve ondan liderlik öğrenmek istediğini ifade etmişti. Musk ayrıca Moskova’nın, Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri olduğunu belirtmişti. Errol Musk, Rusya’ya geldiğinde tamamen muhteşem bir medeniyetle karşılaştığını da sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-tefi-2025-odulunu-kazandi-1096889614.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096892201_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b156212066dca74b7cf08a37dcf55182.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
errol musk, elon musk, rusya, moskova, musk
errol musk, elon musk, rusya, moskova, musk
Elon Musk'ın babası: Batı’da Rusya hakkında yayılan zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi
Elon Musk’ın babası, kendisi ve kızının Rusya’ya seyahat etmekten vazgeçirilmeye çalışıldığını açıkladı.
Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da yaptığı açıklamada, kendisi ve kızının Rusya’ya gitmemeleri için çeşitli kişilerin onları caydırmaya çalıştığını belirtti.
Gelecek Forumu 2050’nin oturum aralarında konuşan Errol Musk, “ABD basınında Rusya’ya ilişkin algı, buranın gelirseniz sizi öldürecek korkunç insanların yaşadığı çok kötü bir yer olduğu yönünde. Bu tamamen saçmalık. Batı’da bu ülke hakkında yayılan bu zırvalara artık bir son vermenin zamanı geldi.” dedi.
Musk, Avrupa’da da kendisini Rusya’yı ziyaret etmekten vazgeçirmeye çalıştıklarını ekleyerek, “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık" ifadelerini kullandı.
Ayrıca oğullarının bile kızını Moskova seyahatinden vazgeçirmeye ikna etmeye çalıştığını açıkladı.
“2050 Gelecek Forumu” kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkileyici bir lider olarak nitelendirmiş ve ondan liderlik öğrenmek istediğini ifade etmişti.
Musk ayrıca Moskova’nın, Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri olduğunu belirtmişti. Errol Musk, Rusya’ya geldiğinde tamamen muhteşem bir medeniyetle karşılaştığını da sözlerine eklemişti.