Telegram’ın kurucusu Durov: Her şey tamamen tarafsız olmak zorunda

Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, soruşturmaların kişilerin kökenine bakılmaksızın tarafsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Carlson, Durov'un Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınmasına dünyadan gelen tepkilerle ilgili endişesini dile getirdi: Durov, “Durumun zorluğu da burada: bu tür vakaları, hangi yargı alanında doğduğuma ya da soruşturmayı hangi yargı alanının yürüttüğüne bakmaksızın objektif bir şekilde ele almak zorundayız. Her şey tamamen tarafsız olmak zorunda. İşte bu yüzden tüm bunlar ciddi anlamda endişe verici.” dedi.Durov, 24 Ağustos'ta Paris havaalanında gözaltına alınmış ve birkaç gün sonra beş milyon Euro kefaletle serbest bırakılmıştı. On suç ve cezai fiil işlediğinden şüphelenilen işadamı, on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti. Fransa’dan ayrılması yasaklanan işadamının, haftada iki kez polise rapor vermek zorunda olduğu da ifade edilmişti. Durov, servisin tehditlere karşı aldığı önlemler göz önünde bulundurulduğunda, Fransız yetkililerin kendisine yönelttiği soruları şaşırtıcı bulduğunu söylemişti. Telegram ile Fransız yetkililer arasında uzun zaman önce terörle mücadele için bir telefon hattı kurulmasına yardımcı olduğunu da belirtmişti. Durov, herhangi bir ülkenin Telegram gibi platformlarla ilgili şikayetleri varsa, kurucusunu yargılamak yerine doğrudan hizmetin kendisine dava açması gerektiğini ifade etmişti.

