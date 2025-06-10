https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/moskova-borsasi-10-haziranda-bitcoin-endeksini-hesaplamaya-ve-yayinlamaya-baslayacak-1096893004.html
Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak
Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak
Sputnik Türkiye
Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak. Endeks, seçilen ticaret platformlarının ağırlık katsayıları dikkate... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T01:04+0300
2025-06-10T01:04+0300
2025-06-10T01:04+0300
ekonomi̇
moskova
moskova borsası
binance
rusya merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055356853_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e90982bdbdeb58059cdb2c56463b7781.jpg
Moskova Borsası'nın basın servisinden yapılan açıklamada, 10 Haziran 2025 tarihinde Moskova Borsası'nın Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "10 Haziran 2025 tarihinde Moskova Borsası, Moskova Borsası PFI Bitcoin'in yeni bir endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlayacak. Endeks kodu 'MOEXBTC' olarak belirlenmiştir. Bitcoin endeksini hesaplamak için, en büyük dört kripto borsası Binance, Bybit, OKX ve Bitget'ten BTCUSDT çifti üzerindeki sürekli vadeli işlem ve takas fiyatlarına ilişkin veriler kullanılacaktır." denildi. Moskova Borsası, endeksin seçilen ticaret platformlarının ağırlıklandırma faktörleri dikkate alınarak, fiyatların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanacağını kaydetti. Ayrıca Borsa, “Gelecekte gösterge, finansal araçlar için temel bir varlık olarak kullanılabilir.” dedi. 4 Haziran'da Moskova Borsası, nitelikli yatırımcılar için kripto para birimlerinin değerine bağlı vadeli Bitcoin Trust ETF işlemlerini başlatmıştı. Konuyla ilgili olarak TASS'ın görüştüğü piyasa katılımcıları, söz konusu enstrümana yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu belirtmişlerdi. Mayıs ayında Rusya Merkez Bankası, nitelikli yatırımcılara getirisi kripto para biriminin değerine bağlı olan türev finansal araçlar, menkul kıymetler ve dijital finansal varlıklar sunma izni vermişti. Aynı zamanda düzenleyici kurum, hala finansal kuruluşlara ve müşterilerine doğrudan kripto para birimlerine yatırım yapmalarını önermiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/en-dusuk-emekli-maasi-icin-yeni-tahmin-mayis-enflasyonu-sonrasi-5-aylik-fark-yuzde-151-oldu-1096853152.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055356853_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_969ade8fce7bfae7281055eb33052300.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
moskova, moskova borsası, binance, rusya merkez bankası
moskova, moskova borsası, binance, rusya merkez bankası
Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak
Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak. Endeks, seçilen ticaret platformlarının ağırlık katsayıları dikkate alınarak, fiyatların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanacak.
Moskova Borsası'nın basın servisinden yapılan açıklamada, 10 Haziran 2025 tarihinde Moskova Borsası'nın Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, "10 Haziran 2025 tarihinde Moskova Borsası, Moskova Borsası PFI Bitcoin'in yeni bir endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlayacak. Endeks kodu 'MOEXBTC' olarak belirlenmiştir. Bitcoin endeksini hesaplamak için, en büyük dört kripto borsası Binance, Bybit, OKX ve Bitget'ten BTCUSDT çifti üzerindeki sürekli vadeli işlem ve takas fiyatlarına ilişkin veriler kullanılacaktır." denildi.
Moskova Borsası, endeksin seçilen ticaret platformlarının ağırlıklandırma faktörleri dikkate alınarak, fiyatların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanacağını kaydetti. Ayrıca Borsa, “Gelecekte gösterge, finansal araçlar için temel bir varlık olarak kullanılabilir.” dedi.
4 Haziran'da Moskova Borsası, nitelikli yatırımcılar için kripto para birimlerinin değerine bağlı vadeli Bitcoin Trust ETF işlemlerini başlatmıştı. Konuyla ilgili olarak TASS'ın görüştüğü piyasa katılımcıları, söz konusu enstrümana yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu belirtmişlerdi.
Mayıs ayında Rusya Merkez Bankası, nitelikli yatırımcılara getirisi kripto para biriminin değerine bağlı olan türev finansal araçlar, menkul kıymetler ve dijital finansal varlıklar sunma izni vermişti. Aynı zamanda düzenleyici kurum, hala finansal kuruluşlara ve müşterilerine doğrudan kripto para birimlerine yatırım yapmalarını önermiyor.