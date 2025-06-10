https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/moskova-borsasi-10-haziranda-bitcoin-endeksini-hesaplamaya-ve-yayinlamaya-baslayacak-1096893004.html

Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak

Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak

Sputnik Türkiye

Moskova Borsası, 10 Haziran'da Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak. Endeks, seçilen ticaret platformlarının ağırlık katsayıları dikkate... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T01:04+0300

2025-06-10T01:04+0300

2025-06-10T01:04+0300

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rusya merkez bankası

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Moskova Borsası'nın basın servisinden yapılan açıklamada, 10 Haziran 2025 tarihinde Moskova Borsası'nın Bitcoin endeksini hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "10 Haziran 2025 tarihinde Moskova Borsası, Moskova Borsası PFI Bitcoin'in yeni bir endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlayacak. Endeks kodu 'MOEXBTC' olarak belirlenmiştir. Bitcoin endeksini hesaplamak için, en büyük dört kripto borsası Binance, Bybit, OKX ve Bitget'ten BTCUSDT çifti üzerindeki sürekli vadeli işlem ve takas fiyatlarına ilişkin veriler kullanılacaktır." denildi. Moskova Borsası, endeksin seçilen ticaret platformlarının ağırlıklandırma faktörleri dikkate alınarak, fiyatların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanacağını kaydetti. Ayrıca Borsa, “Gelecekte gösterge, finansal araçlar için temel bir varlık olarak kullanılabilir.” dedi. 4 Haziran'da Moskova Borsası, nitelikli yatırımcılar için kripto para birimlerinin değerine bağlı vadeli Bitcoin Trust ETF işlemlerini başlatmıştı. Konuyla ilgili olarak TASS'ın görüştüğü piyasa katılımcıları, söz konusu enstrümana yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu belirtmişlerdi. Mayıs ayında Rusya Merkez Bankası, nitelikli yatırımcılara getirisi kripto para biriminin değerine bağlı olan türev finansal araçlar, menkul kıymetler ve dijital finansal varlıklar sunma izni vermişti. Aynı zamanda düzenleyici kurum, hala finansal kuruluşlara ve müşterilerine doğrudan kripto para birimlerine yatırım yapmalarını önermiyor.

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