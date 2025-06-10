https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/survivorda-heyecan-durmuyor-2-finalist-de-belli-oldu-1096895075.html

Survivor'da heyecan durmuyor: 2. finalist de belli oldu

Survivor'da heyecan durmuyor: 2. finalist de belli oldu

Sputnik Türkiye

Batuhan Karacakaya, Survivor'ın ilk finalisti olmuştu. Dün gece yapılan müsabakalarda ikinci finalist de açıklandı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T07:07+0300

2025-06-10T07:07+0300

2025-06-10T07:07+0300

yaşam

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Survivor hızla finale doğru giderken şampiyonluk yarışmalarına katılacak finalistler de tek tek belli oluyor. Batuhan Karacakaya, Survivor'ın ilk finalist olarak adını finale yazdırdı. Yarışmalar öncesinde Adem "Bugün mücadele etmeye geldim. Umarım bugün istediğim gibi geçer, eğer atışları düzgün atarsam kolyeyi almak istiyorum. Tüm enerjimi bu oyuna vereceğim" dedi. Sevgi ise "Parkur olarak da baktım, ilk oyunuma çıkacağım vücudum elverirse sonuna kadar mücadele edeceğim dedim" derken Ayşe ise "Her gün gerçekten kendimi nasıl ayağa kaldıracağım diye düşünerek uyanıyorum. Bugün de o günlerden biri." dedi. Survivor finaline son 3 biletin kaldığı yarışmalarda ikinci finalist Adem Kılıççı oldu.

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