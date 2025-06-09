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Dünyaca ünlü yıldız Parkinson ile mücadele ettiğini duyurdu: İleri tedavilerle araç kullanabiliyor
Dünyaca ünlü yıldız Parkinson ile mücadele ettiğini duyurdu: İleri tedavilerle araç kullanabiliyor
Sputnik Türkiye
A-ha grubunun solisti Morten Harket'e Parkinson hastalığı teşhisi kondu. "Take On Me" şarkısıyla tanınan Harket, birçok beyin ameliyatı geçirdiğini ve... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T08:09+0300
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yaşam
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a-ha
parkinson
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1980'lerde dünya çapında adını duyuran Norveçli A-ha grubunun solisti ve 5 çocuk babası 65 yaşındaki Morten Harket, Parkinson ile mücadele ettiğini duyurdu. Harket hastalığına dair şu açıklamayı yaptı:Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybından kaynaklanır ve beyindeki nöronlar ile kaslar arasındaki hareketi kontrol eden ve iletişimi yöneten orta beyin bölgelerini etkiler. Hastalık ölümcül olmasa da hastanın durumu zamanla giderek kötüleşir. Norveç'te yaklaşık 13.000 kişinin bu hastalığa sahip olduğu tahmin edilirken, dünya çapında en az 10 milyon kişi etkilenmiştir. Bu, dünyadaki en yaygın ve en hızlı yayılan nörolojik rahatsızlıktır. Morten, hayatının geri kalanında Parkinson hastalığıyla yaşamak zorunda kalacak, ancak uygulanan ilaçlar ve ileri beyin cerrahisi semptomlarının etkisini yumuşattı. Beynine doğru komutları gönderen elektrotlar göğüs altına yerleştirildiHaziran 2024'te Harket, beyninin sol tarafının derinliklerine elektrotlar yerleştirildiği bir nöroşirürji prosedürü geçirdi. Bunlar, üst göğüs derisinin altına yerleştirilen ve elektrotlar aracılığıyla beyne elektriksel uyarılar gönderen küçük bir kalp pili benzeri cihaza bağlandı. Yönteme derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verildi ve nörolojideki en gelişmiş tedaviler arasında yer alıyor. Prosedür istenen etkiyi yarattı: Artık doğru elektriksel uyarılar Morten'in beynine ulaştığından, fiziksel semptomlarının çoğu neredeyse ortadan kalktı. Aralık 2024'te beyninin sağ tarafında da başarılı olan benzer bir ameliyat geçirdi.Ameliyat sonrası teknesini kullanabiliyor. Morten Harket hayranlarına şu mesajı verdi:
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morten harket, a-ha, parkinson, parkinson hastalığı
morten harket, a-ha, parkinson, parkinson hastalığı

Dünyaca ünlü yıldız Parkinson ile mücadele ettiğini duyurdu: İleri tedavilerle araç kullanabiliyor

08:09 09.06.2025
© AP Photo / Maya HitijDünyaca ünlü yıldız Parkinson ile mücadele ettiğini duyurdu
Dünyaca ünlü yıldız Parkinson ile mücadele ettiğini duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Maya Hitij
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A-ha grubunun solisti Morten Harket'e Parkinson hastalığı teşhisi kondu. "Take On Me" şarkısıyla tanınan Harket, birçok beyin ameliyatı geçirdiğini ve hastalığın belirtilerini kontrol altında tutmaya çalıştığını açıkladı. Geçirdiği ameliyatlarla hastalığının yan etkilerini azalttı.
1980'lerde dünya çapında adını duyuran Norveçli A-ha grubunun solisti ve 5 çocuk babası 65 yaşındaki Morten Harket, Parkinson ile mücadele ettiğini duyurdu. Harket hastalığına dair şu açıklamayı yaptı:
"Teşhisi kabul etmekte hiçbir sorun yaşamıyorum. Zamanla 94 yaşındaki babamın organizmanın yavaş yavaş teslim olma şekline karşı tutumunu benimsedim: 'Ne işe yararsa onu kullanıyorum'".
Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybından kaynaklanır ve beyindeki nöronlar ile kaslar arasındaki hareketi kontrol eden ve iletişimi yöneten orta beyin bölgelerini etkiler. Hastalık ölümcül olmasa da hastanın durumu zamanla giderek kötüleşir. Norveç'te yaklaşık 13.000 kişinin bu hastalığa sahip olduğu tahmin edilirken, dünya çapında en az 10 milyon kişi etkilenmiştir. Bu, dünyadaki en yaygın ve en hızlı yayılan nörolojik rahatsızlıktır.
Morten, hayatının geri kalanında Parkinson hastalığıyla yaşamak zorunda kalacak, ancak uygulanan ilaçlar ve ileri beyin cerrahisi semptomlarının etkisini yumuşattı.

Beynine doğru komutları gönderen elektrotlar göğüs altına yerleştirildi

Haziran 2024'te Harket, beyninin sol tarafının derinliklerine elektrotlar yerleştirildiği bir nöroşirürji prosedürü geçirdi. Bunlar, üst göğüs derisinin altına yerleştirilen ve elektrotlar aracılığıyla beyne elektriksel uyarılar gönderen küçük bir kalp pili benzeri cihaza bağlandı.
Yönteme derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verildi ve nörolojideki en gelişmiş tedaviler arasında yer alıyor. Prosedür istenen etkiyi yarattı: Artık doğru elektriksel uyarılar Morten'in beynine ulaştığından, fiziksel semptomlarının çoğu neredeyse ortadan kalktı. Aralık 2024'te beyninin sağ tarafında da başarılı olan benzer bir ameliyat geçirdi.
Ameliyat sonrası teknesini kullanabiliyor. Morten Harket hayranlarına şu mesajı verdi:
"Benim için endişelenme. Kim olmak istediğini bul - her gün yenilenebilecek bir süreç. Varlığımızın temeli olan doğanın iyi hizmetkarları ol ve bunu yapmak hala mümkünken çevreye özen göster. Enerjini ve çabanı gerçek sorunları ele almaya harca ve benimle ilgilenildiğini bil."
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