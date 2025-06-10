https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sosyal-medya-fenomeni-khaby-lame-vize-suresi-doldugu-icin-gozaltina-alindi-1096899120.html
Sosyal medya fenomeni Khaby Lame vize süresi dolduğu için gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Khaby Lame vize süresi dolduğu için gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
16.5 milyon dolar serveti bulunan TikTok fenomeni Khaby Lame, vize süresi dolduğu için ABD'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T09:26+0300
2025-06-10T09:26+0300
2025-06-10T09:26+0300
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TikTok ve Instagram gibi platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD'de gözaltına alındı. Ülkeyi terk ettiABD Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararından sonra İtalyan vatandaşı da olan Lame'nin gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini açıkladı.Vize süresi dolduSenegal doğumlu 25 yaşındaki dolar milyoneri 30 Nisan'da giriş yaptığı ABD'de vize süresinin sona ermesi üzerine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleri tarafından geçici olarak gözaltına alındı. Daha sonra yapılan açıklamada, Lame'nin gönüllü olarak sınır dışı edildiği bildirildi.Khaby Lame, özellikle TikTok ve Instagram'da paylaştığı sessiz ve mizahi videolarla küresel ün kazandı. "Dijital çağın Charlie Chaplin'i" olarak adlandırılan fenomen Lame 2020'de pandemi nedeniyle işini kaybettikten sonra sosyal medyada içerik üretmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/californiadaki-protestolarda-ikinci-gun-trump-2-bin-ulusal-muhafiz-gonderdi-1096870158.html
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Sosyal medya fenomeni Khaby Lame vize süresi dolduğu için gözaltına alındı
16.5 milyon dolar serveti bulunan TikTok fenomeni Khaby Lame, vize süresi dolduğu için ABD'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.
TikTok ve Instagram gibi platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD'de gözaltına alındı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararından sonra İtalyan vatandaşı da olan Lame'nin gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini açıkladı.
Senegal doğumlu 25 yaşındaki dolar milyoneri 30 Nisan'da giriş yaptığı ABD'de vize süresinin sona ermesi üzerine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleri tarafından geçici olarak gözaltına alındı. Daha sonra yapılan açıklamada, Lame'nin gönüllü olarak sınır dışı edildiği bildirildi.
Khaby Lame, özellikle TikTok ve Instagram'da paylaştığı sessiz ve mizahi videolarla küresel ün kazandı. "Dijital çağın Charlie Chaplin'i" olarak adlandırılan fenomen Lame 2020'de pandemi nedeniyle işini kaybettikten sonra sosyal medyada içerik üretmeye başladı.