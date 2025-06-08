California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
07:01
47 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:54
2 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
08:01
44 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
14 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:49
6 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:06
33 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
11:44
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:06
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:05
43 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:49
3 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
15:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:06
46 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
17:54
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
18:08
45 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: ‘6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok’
18:56
2 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
19:01
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:37
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
23:18
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:37
21 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
00:01
38 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
07:01
44 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:45
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:49
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:54
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
47 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
08:51
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
09:49
9 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:15
14 dk
GÜNDEM ÖZEL
Ukrayna anlaşmaya uymadı
10:30
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:06
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:06
43 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
15:53
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:01
49 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
16:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:01
46 dk
TARİHTE BUGÜN
Orwell'in distopyası: 1984'ün ardındakiler
17:50
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
GÜNDEM ÖZEL
Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası gerçekleşmedi
18:30
71 dk
SESLİ HABER
Yeni tehdit: ‘Dev dolu’
19:41
3 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:51
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
23:19
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:37
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/californiadaki-protestolarda-ikinci-gun-trump-2-bin-ulusal-muhafiz-gonderdi-1096870158.html
California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar sonrası başlayan protestolar... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T13:22+0300
2025-06-08T13:32+0300
dünya
gavin newsom
pete hegseth
los angeles
gümrük muhafaza
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
california
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/08/1096870716_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_21a82649f5c9459db1d99790add34686.jpg
ABD'nin California eyaletine bağlı Paramount kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar, Los Angeles'a da yayılan yoğun protestolara neden oldu. Göstericilerin bazı araçları ateşe verip barikatlar kurmasının ardından tırmanan gerginliğe güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.Olayların ikinci gününde ABD Başkanı Trump, ikinci gün çatışmaların ardından California’daki protestolarla başa çıkmak için 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles'a gönderdi.Trump'ın, Ulusal Muhafızların kontrolünü ele geçirmesine izin veren yasal bir hükmü kullandığı basına yansıdı.Trump, Ulusal Muhafızlara "iyi bir iş çıkardıkları" için teşekkür ederken muhafızlar, henüz Los Angeles'ta görünmüyor ve bir federal yetkili, 24 saat içinde varacaklarını söyledi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın emrini "gereksiz" ve "kasıtlı olarak kışkırtıcı" olarak nitelendirerek, kolluk kuvvetlerinin eksik olmadığını söyledi. LA Belediye Başkanı Kaen Bass, baskınların "toplumlarımıza terör saçtığını" ifade etti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, LA'deki "şiddet" devam ederse aktif görevdeki Deniz Piyadelerinin "harekete geçirileceği" konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/abd-baskani-trump-elon-muski-kastederek-sordu-aklini-kacirmis-adami-mi-kastediyorsunuz-1096846082.html
los angeles
california
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/08/1096870716_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c8dfc59a5b1586610832ce8f9492f55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gavin newsom, pete hegseth, los angeles, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), california
gavin newsom, pete hegseth, los angeles, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), california

California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi

13:22 08.06.2025 (güncellendi: 13:32 08.06.2025)
© AA / Taurat HossainCalifornia'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA / Taurat Hossain
Abone ol
ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar sonrası başlayan protestolar ikinci gününe girdi. ABD Başkanı Trump, protestolarla başa çıkmak için 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles'a gönderdi.
ABD'nin California eyaletine bağlı Paramount kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar, Los Angeles'a da yayılan yoğun protestolara neden oldu. Göstericilerin bazı araçları ateşe verip barikatlar kurmasının ardından tırmanan gerginliğe güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Olayların ikinci gününde ABD Başkanı Trump, ikinci gün çatışmaların ardından California’daki protestolarla başa çıkmak için 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles'a gönderdi.
Trump'ın, Ulusal Muhafızların kontrolünü ele geçirmesine izin veren yasal bir hükmü kullandığı basına yansıdı.
© AA / Taurat HossainCalifornia'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA / Taurat Hossain
Trump, Ulusal Muhafızlara "iyi bir iş çıkardıkları" için teşekkür ederken muhafızlar, henüz Los Angeles'ta görünmüyor ve bir federal yetkili, 24 saat içinde varacaklarını söyledi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın emrini "gereksiz" ve "kasıtlı olarak kışkırtıcı" olarak nitelendirerek, kolluk kuvvetlerinin eksik olmadığını söyledi. LA Belediye Başkanı Kaen Bass, baskınların "toplumlarımıza terör saçtığını" ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, LA'deki "şiddet" devam ederse aktif görevdeki Deniz Piyadelerinin "harekete geçirileceği" konusunda uyardı.
Donald Trump ve Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
DÜNYA
ABD Başkanı Trump, Elon Musk'ı kastederek sordu: 'Aklını kaçırmış adamı mı kastediyorsunuz?'
6 Haziran , 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала