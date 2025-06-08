https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/californiadaki-protestolarda-ikinci-gun-trump-2-bin-ulusal-muhafiz-gonderdi-1096870158.html
California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar sonrası başlayan protestolar... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T13:22+0300
2025-06-08T13:22+0300
2025-06-08T13:32+0300
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pete hegseth
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ABD'nin California eyaletine bağlı Paramount kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar, Los Angeles'a da yayılan yoğun protestolara neden oldu. Göstericilerin bazı araçları ateşe verip barikatlar kurmasının ardından tırmanan gerginliğe güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.Olayların ikinci gününde ABD Başkanı Trump, ikinci gün çatışmaların ardından California’daki protestolarla başa çıkmak için 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles'a gönderdi.Trump'ın, Ulusal Muhafızların kontrolünü ele geçirmesine izin veren yasal bir hükmü kullandığı basına yansıdı.Trump, Ulusal Muhafızlara "iyi bir iş çıkardıkları" için teşekkür ederken muhafızlar, henüz Los Angeles'ta görünmüyor ve bir federal yetkili, 24 saat içinde varacaklarını söyledi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın emrini "gereksiz" ve "kasıtlı olarak kışkırtıcı" olarak nitelendirerek, kolluk kuvvetlerinin eksik olmadığını söyledi. LA Belediye Başkanı Kaen Bass, baskınların "toplumlarımıza terör saçtığını" ifade etti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, LA'deki "şiddet" devam ederse aktif görevdeki Deniz Piyadelerinin "harekete geçirileceği" konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/abd-baskani-trump-elon-muski-kastederek-sordu-aklini-kacirmis-adami-mi-kastediyorsunuz-1096846082.html
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gavin newsom, pete hegseth, los angeles, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), california
gavin newsom, pete hegseth, los angeles, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), california
California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi
13:22 08.06.2025 (güncellendi: 13:32 08.06.2025)
ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar sonrası başlayan protestolar ikinci gününe girdi. ABD Başkanı Trump, protestolarla başa çıkmak için 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles'a gönderdi.
ABD'nin California eyaletine bağlı Paramount kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar, Los Angeles'a da yayılan yoğun protestolara neden oldu. Göstericilerin bazı araçları ateşe verip barikatlar kurmasının ardından tırmanan gerginliğe güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Olayların ikinci gününde ABD Başkanı Trump, ikinci gün çatışmaların ardından California’daki protestolarla başa çıkmak için 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles'a gönderdi.
Trump'ın, Ulusal Muhafızların kontrolünü ele geçirmesine izin veren yasal bir hükmü kullandığı basına yansıdı.
Trump, Ulusal Muhafızlara "iyi bir iş çıkardıkları" için teşekkür ederken muhafızlar, henüz Los Angeles'ta görünmüyor ve bir federal yetkili, 24 saat içinde varacaklarını söyledi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın emrini "gereksiz" ve "kasıtlı olarak kışkırtıcı" olarak nitelendirerek, kolluk kuvvetlerinin eksik olmadığını söyledi. LA Belediye Başkanı Kaen Bass, baskınların "toplumlarımıza terör saçtığını" ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, LA'deki "şiddet" devam ederse aktif görevdeki Deniz Piyadelerinin "harekete geçirileceği" konusunda uyardı.