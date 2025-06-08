https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/californiadaki-protestolarda-ikinci-gun-trump-2-bin-ulusal-muhafiz-gonderdi-1096870158.html

California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi

California'daki protestolarda ikinci gün: Trump 2 bin Ulusal Muhafız gönderdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin California eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar sonrası başlayan protestolar... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T13:22+0300

2025-06-08T13:22+0300

2025-06-08T13:32+0300

dünya

gavin newsom

pete hegseth

los angeles

gümrük muhafaza

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

california

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ABD'nin California eyaletine bağlı Paramount kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlediği baskınlar, Los Angeles'a da yayılan yoğun protestolara neden oldu. Göstericilerin bazı araçları ateşe verip barikatlar kurmasının ardından tırmanan gerginliğe güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.Olayların ikinci gününde ABD Başkanı Trump, ikinci gün çatışmaların ardından California’daki protestolarla başa çıkmak için 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles'a gönderdi.Trump'ın, Ulusal Muhafızların kontrolünü ele geçirmesine izin veren yasal bir hükmü kullandığı basına yansıdı.Trump, Ulusal Muhafızlara "iyi bir iş çıkardıkları" için teşekkür ederken muhafızlar, henüz Los Angeles'ta görünmüyor ve bir federal yetkili, 24 saat içinde varacaklarını söyledi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın emrini "gereksiz" ve "kasıtlı olarak kışkırtıcı" olarak nitelendirerek, kolluk kuvvetlerinin eksik olmadığını söyledi. LA Belediye Başkanı Kaen Bass, baskınların "toplumlarımıza terör saçtığını" ifade etti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, LA'deki "şiddet" devam ederse aktif görevdeki Deniz Piyadelerinin "harekete geçirileceği" konusunda uyardı.

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gavin newsom, pete hegseth, los angeles, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), california