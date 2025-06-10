Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi geçti
06:34 10.06.2025 (güncellendi: 06:38 10.06.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. İstanbul 28 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 41 dereceyi bulacak. Öğle saatlerinden itibaren Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Denizli'nin bazı bölümlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran Salı günü hava durumuna göre Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Aşırı sıcaklara dikkat
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarken Şanlıurfa'da 41 derece sıcaklık bekleniyor. Aşırı sıcaklıkların etkili olacağı Güneydoğu Anadolu'da sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Balıkesir: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 38°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 38°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 35°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 32°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Adana: 35°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 32°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Ankara: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Bolu: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Rize: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
Amasya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Rize: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Van: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Van: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 39°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C, Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 41°C, Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 39°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C, Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 41°C, Az bulutlu ve açık