https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sicakliklar-yukseliyor-termometreler-40-dereceyi-gecti-1096894474.html

Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi geçti

Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi geçti

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 10 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul 28°C, Şanlıurfa 41°C olacak. Edirne, Karabük, Kars ve Denizli'nin güneyinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

2025-06-10T06:34+0300

2025-06-10T06:34+0300

2025-06-10T06:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran Salı günü hava durumuna göre Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Aşırı sıcaklara dikkatSıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarken Şanlıurfa'da 41 derece sıcaklık bekleniyor. Aşırı sıcaklıkların etkili olacağı Güneydoğu Anadolu'da sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. MARMARABalıkesir: 31°C, Parçalı ve az bulutluEdirne: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul: 28°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli: 29°C, Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar: 31°C, Parçalı ve az bulutluDenizli: 38°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir: 36°C, Parçalı ve az bulutluManisa: 36°C, Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 35°C, Az bulutlu ve açıkAntalya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay: 32°C, Az bulutlu ve açıkIsparta: 33°C, Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 33°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 31°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 33°C, Parçalı ve az bulutluNevşehir: 30°C, Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 29°C, Parçalı ve az bulutluDüzce: 30°C, Parçalı ve az bulutluSinop: 31°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 24°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 32°C, Parçalı ve az bulutluRize: 26°C, Parçalı ve az bulutluSamsun: 27°C, Parçalı ve az bulutluTrabzon: 23°C, Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 25°C, Parçalı ve az bulutluKars: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 36°C, Parçalı ve az bulutluVan: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 39°C, Az bulutlu ve açıkGaziantep: 38°C, Az bulutlu ve açıkMardin: 36°C, Az bulutlu ve açıkŞanlıurfa: 41°C, Az bulutlu ve açık

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10 haziran hava durumu, şanlıurfa sıcaklık 41 derece, edirne sağanak yağış, denizli gök gürültülü yağış, i̇stanbul 28 derece hava durumu, karabük yağış uyarısı