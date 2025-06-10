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Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi geçti
Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi geçti
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 10 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul 28°C, Şanlıurfa 41°C olacak. Edirne, Karabük, Kars ve Denizli'nin güneyinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran Salı günü hava durumuna göre Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Aşırı sıcaklara dikkatSıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarken Şanlıurfa'da 41 derece sıcaklık bekleniyor. Aşırı sıcaklıkların etkili olacağı Güneydoğu Anadolu'da sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. MARMARABalıkesir: 31°C, Parçalı ve az bulutluEdirne: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul: 28°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli: 29°C, Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar: 31°C, Parçalı ve az bulutluDenizli: 38°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir: 36°C, Parçalı ve az bulutluManisa: 36°C, Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 35°C, Az bulutlu ve açıkAntalya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay: 32°C, Az bulutlu ve açıkIsparta: 33°C, Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 33°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 31°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 33°C, Parçalı ve az bulutluNevşehir: 30°C, Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 29°C, Parçalı ve az bulutluDüzce: 30°C, Parçalı ve az bulutluSinop: 31°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 24°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 32°C, Parçalı ve az bulutluRize: 26°C, Parçalı ve az bulutluSamsun: 27°C, Parçalı ve az bulutluTrabzon: 23°C, Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 25°C, Parçalı ve az bulutluKars: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 36°C, Parçalı ve az bulutluVan: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 39°C, Az bulutlu ve açıkGaziantep: 38°C, Az bulutlu ve açıkMardin: 36°C, Az bulutlu ve açıkŞanlıurfa: 41°C, Az bulutlu ve açık
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10 haziran hava durumu, şanlıurfa sıcaklık 41 derece, edirne sağanak yağış, denizli gök gürültülü yağış, i̇stanbul 28 derece hava durumu, karabük yağış uyarısı
10 haziran hava durumu, şanlıurfa sıcaklık 41 derece, edirne sağanak yağış, denizli gök gürültülü yağış, i̇stanbul 28 derece hava durumu, karabük yağış uyarısı

Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi geçti

06:34 10.06.2025 (güncellendi: 06:38 10.06.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. İstanbul 28 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 41 dereceyi bulacak. Öğle saatlerinden itibaren Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Denizli'nin bazı bölümlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Haziran Salı günü hava durumuna göre Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklara dikkat

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarken Şanlıurfa'da 41 derece sıcaklık bekleniyor. Aşırı sıcaklıkların etkili olacağı Güneydoğu Anadolu'da sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 38°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 35°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 32°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Rize: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Van: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 39°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C, Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 41°C, Az bulutlu ve açık
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