https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/genclerin-sosyal-medya-cilt-bakim-videolari-faydadan-cok-zarar-veriyor-1096884449.html

Gençlerin sosyal medya cilt bakım videoları faydadan çok zarar veriyor

Gençlerin sosyal medya cilt bakım videoları faydadan çok zarar veriyor

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada paylaşılan cilt bakım rutinleri çocuk ve ergenlerde cilt tahrişine ve kalıcı alerjilere yol açabilir. Araştırmalar, popüler videoların bilimsel... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T12:40+0300

2025-06-09T12:40+0300

2025-06-09T12:40+0300

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Sosyal medya platformlarında artan güzellik ve bakım içerikleri, özellikle genç kızlar arasında hızla popülerleşti. Ancak Northwestern Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, bu videoların cilt sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, yaşları 7 ile 18 arasında değişen genç kızların paylaştığı 100 cilt bakım videosunu analiz etti. Elde edilen veriler, bu videolarda tanıtılan ürünlerin büyük kısmının bilimsel olarak onaylanmadığını ve yanlış kullanımların çocuklarda cilt tahrişi ile kalıcı alerjilere yol açabileceğini gösterdi.Aktif bileşenlere dikkatAraştırma kapsamında bilim insanları, 13 yaşındaki bir kullanıcı profili oluşturarak platformda sıkça karşılaşılan içerikleri derledi. Genç kullanıcıların sabahın erken saatlerinde başlayarak uyguladığı karmaşık cilt bakım rutinleri; nemlendiriciler, tonikler, akne tedavileri ve yaşlanma karşıtı ürünlerden oluşuyordu. Özellikle birden fazla aktif bileşen içeren ya da aynı aktif maddeleri tekrarlayan ürünlerin birlikte kullanılması, uzmanlara göre cildin doğal koruyucu bariyerine zarar veriyor.Araştırma ekibinden dermatolog Dr. Beth Hales, “Bu videolar sadece zahmetli ve pahalı değil, aynı zamanda dermatolojik açıdan son derece riskli. Bu yaş grubundaki çocukların ciltleri hala gelişme aşamasında. Yanlış ürün kullanımı tahrişe, dermatite ve ilerleyen yaşlarda sürebilecek alerjik reaksiyonlara neden olabilir” dedi.Araştırmacılar ayrıca bu içeriklerin gençler üzerinde psikolojik baskı oluşturduğuna da dikkat çekiyor. “Mükemmel cilt” algısıyla oluşturulan videolar, çocukların dış görünüşlerine dair olumsuz düşünceler geliştirmelerine neden olabilirken, sosyal medya algoritmaları da bu içerikleri daha görünür kılarak yaygınlaştırıyor.Uzmanlar, aileleri ve eğitimcileri çocukların sosyal medya kullanımını denetlemeleri konusunda uyarıyor. Özellikle cilt sağlığı gibi hassas konularda bilgi kaynağının dermatologlar ve güvenilir sağlık otoriteleri olması gerektiği vurgulanıyor.

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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, cilt bakımı