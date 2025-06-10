https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sicaklarla-savasin-lezzetli-yolu-serinleten-soguk-corba-tarifleri-sagligi-koruyor-1096880424.html
Sıcaklarla savaşın lezzetli yolu: Serinleten soğuk çorba tarifleri sağlığı koruyor
Sıcaklarla savaşın lezzetli yolu: Serinleten soğuk çorba tarifleri sağlığı koruyor
Sputnik Türkiye
Yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde, serinletici ve besleyici soğuk çorbalar hem ferahlık hem sağlık sunuyor. Cacık, gazpacho, ayran aşı ve avokadolu çorbalarla sıvı ihtiyacınızı karşılayın, vücudu rahatlatın.
2025-06-10T15:34+0300
2025-06-10T15:34+0300
2025-06-10T15:34+0300
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çorba
yoğurtlu çorba
soğuk çorba
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Yaz mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, yükselen hava sıcaklıkları vücut sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceye dayandı. Aşırı sıcak, tansiyon dengesizlikleri, sıvı kaybı, halsizlik ve hatta ciddi sıcak çarpması riskine neden olabiliyor. Bu dönemde vücudu hem serin tutmak hem de kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre, içeriği zengin ve serinletici soğuk çorbalar, sıcak havayla mücadelede hem lezzetli hem de sağlıklı bir destek sunuyor. Gazpacho, cacık, avokadolu yoğurt çorbası gibi tarifler; hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vücudun su ve elektrolit dengesine katkı sağlıyor.🥒 Cacık 🍅 Gazpacho (İspanya)🥑 Avokadolu Yoğurtlu Soğuk Çorba🥑 Ispanaklı Avokadolu Salatalıklı Çorba🥔 Rus Okroşka🍲 Ayran Aşı ÇorbasıHaşlanmış buğday/nohut + yoğurt (süzme + normal) + su + dereotu veya nane🌾 Buğdaylı Soğuk ÇorbaHaşlanmış buğday + yoğurt + labne + otlar + zeytinyağı❤️🔥 Pancar ÇorbasıHaşlanmış pancar + yoğurt + sarımsak + zeytinyağı + kekik/fesleğen
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dunyanin-en-iyi-sakatat-yemekleri-aciklandi-turkiyedeki-sokak-lezzeti-ucuncu-oldu-1096472689.html
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soğuk çorba tarifleri, sıcak havada ne içilir, yazlık hafif çorba tarifleri, yoğurtlu serinletici çorbalar, gazpacho tarifi türkçe, avokadolu soğuk çorba, ayran aşı nasıl yapılır, yaz sıcaklığına karşı beslenme
soğuk çorba tarifleri, sıcak havada ne içilir, yazlık hafif çorba tarifleri, yoğurtlu serinletici çorbalar, gazpacho tarifi türkçe, avokadolu soğuk çorba, ayran aşı nasıl yapılır, yaz sıcaklığına karşı beslenme
Sıcaklarla savaşın lezzetli yolu: Serinleten soğuk çorba tarifleri sağlığı koruyor
Aşırı sıcaklar etkili olmaya başlarken sıcak havada beslenme ayrı bir önem taşıyor. Sıcak havalarda hem vücudun sıvı ihtiyacını giderecek hem de serinletecek soğuk çorbalar ferahlatıyor. Cacık’tan Gazpacho’ya, farklı kültürlerden soğuk çorba tarifleriyle mutfağınızı serinletin, sıcağın etkisini kaşık kaşık azaltın.
Yaz mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, yükselen hava sıcaklıkları vücut sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceye dayandı. Aşırı sıcak, tansiyon dengesizlikleri, sıvı kaybı, halsizlik ve hatta ciddi sıcak çarpması riskine neden olabiliyor. Bu dönemde vücudu hem serin tutmak hem de kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak büyük önem taşıyor.
Uzmanlara göre, içeriği zengin ve serinletici soğuk çorbalar, sıcak havayla mücadelede hem lezzetli hem de sağlıklı bir destek sunuyor. Gazpacho, cacık, avokadolu yoğurt çorbası gibi tarifler; hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vücudun su ve elektrolit dengesine katkı sağlıyor.
Yoğurt, rendelenmiş salatalık, dereotu, nane, sarımsak, zeytinyağı, sirke ve su karışımıdır .
Hazırlaması 5‑10 dakika, ocak kullanmadan yapılabilir. Arzu eden buz küpüyle ekstra serinlik katabilir.
İçine taze soğan doğranan tarifleri de tercih ediliyor.
Vücudun ihtiyacı olan bir çok mineral ve probiyotik barındırıyor.
Domates, salatalık, kırmızı biber, soğan, sarımsak, bayat ekmek küçük parçalar halinde suya batırılarak, zeytinyağı, sirke eklenip blenderdan geçirilir.
Blendere at, soğut, kaşıkla iç! Yazın klasiği.
🥑 Avokadolu Yoğurtlu Soğuk Çorba
Blenderda salatalık, avokado, yoğurt (veya süzme yoğurt), taze otlarla hazırlanır .
Kremamsı ve ferahlatıcı, 5–10 dakikada hazırlanabilir.
🥑 Ispanaklı Avokadolu Salatalıklı Çorba
Blenderda avokado, salatalık, yoğurt, limon suyu ile zenginleştirilir; Boulud versiyonunda ıspanak, pırasa, patates de yer alır
Çiğ yenilebilir sebzeler, haşlanmış patates, haşlanmış yumurta, turp, haşlanmış et küpler halinde doğranır, ayran veya kefirle karıştırılır
Haşlanmış buğday/nohut + yoğurt (süzme + normal) + su + dereotu veya nane
Haşlanmış buğday + yoğurt + labne + otlar + zeytinyağı
Haşlanmış pancar + yoğurt + sarımsak + zeytinyağı + kekik/fesleğen