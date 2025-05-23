https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dunyanin-en-iyi-sakatat-yemekleri-aciklandi-turkiyedeki-sokak-lezzeti-ucuncu-oldu-1096472689.html

Dünya'nın en iyi sakatat yemekleri açıklandı: Türkiye'deki sokak lezzeti üçüncü oldu

Dünya'nın en iyi sakatat yemekleri açıklandı: Türkiye'deki sokak lezzeti üçüncü oldu

Sputnik Türkiye

Dünya lezzetlerini değerlendiren sosyal medya platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatat yemeklerini sıraladı. Listenin ilk sırasında İran mutfağının... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T22:57+0300

2025-05-23T22:57+0300

2025-05-23T22:58+0300

dünya

türkiye

i̇ran

dünya

yemek

yemek programı

yarışma

yarışma programı

gıda

gıda fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073496116_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fa79a8537250ab495ecee1feaf8eb6de.jpg

TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatat yemeklerini açıkladığı listede Türkiye’nin kokoreç yemeğine 3. sırada yer verdi.Dünya genelindeki geleneksel yemekleri ve lezzet duraklarını derecelendiren prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en iyi sakatat yemeklerini açıkladı. Farklı kültürlerden damak tatlarını bir araya getiren listede, Türkiye’den üç lezzet yer alarak dikkat çekti.TasteAtlas’ın açıkladığı sıralamada İran mutfağının ünlü yemeği Kaleh Pacheh birinci sırada yer alırken, Peru’nun kalpten yapılan ızgarası Anticuchos de Corazon ikinci, Türkiye’nin sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi Kokoreç ise üçüncü sıraya yerleşti. Japonya’nın dil ızgarası Gyutan dördüncü, Yunanistan’ın Kokoretsi adlı sakatat yemeği ise beşinci sırada kendine yer buldu.Türkiye, yalnızca kokoreçle değil, diğer geleneksel sakatat yemekleriyle de listede öne çıktı. Güneydoğu Anadolu mutfağının önde gelen lezzetlerinden Ciğer Kebabı 11. sırada yer alırken, soğuk kış aylarının şifa deposu Kelle Paça Çorbası da 17. sıradan listeye girmeyi başardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230713/ab-uyelik-surecinde-kokorec-cikmazi-yunanistan-satiyorsa-turkiyede-neden-yasaklansin-1073497717.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇ran, dünya, yemek, yemek programı, yarışma, yarışma programı, gıda, gıda fiyatları, helal gıda, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi