https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dunyanin-en-iyi-sakatat-yemekleri-aciklandi-turkiyedeki-sokak-lezzeti-ucuncu-oldu-1096472689.html
Dünya'nın en iyi sakatat yemekleri açıklandı: Türkiye'deki sokak lezzeti üçüncü oldu
Dünya'nın en iyi sakatat yemekleri açıklandı: Türkiye'deki sokak lezzeti üçüncü oldu
Sputnik Türkiye
Dünya lezzetlerini değerlendiren sosyal medya platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatat yemeklerini sıraladı. Listenin ilk sırasında İran mutfağının... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T22:57+0300
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TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatat yemeklerini açıkladığı listede Türkiye’nin kokoreç yemeğine 3. sırada yer verdi.Dünya genelindeki geleneksel yemekleri ve lezzet duraklarını derecelendiren prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en iyi sakatat yemeklerini açıkladı. Farklı kültürlerden damak tatlarını bir araya getiren listede, Türkiye’den üç lezzet yer alarak dikkat çekti.TasteAtlas’ın açıkladığı sıralamada İran mutfağının ünlü yemeği Kaleh Pacheh birinci sırada yer alırken, Peru’nun kalpten yapılan ızgarası Anticuchos de Corazon ikinci, Türkiye’nin sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi Kokoreç ise üçüncü sıraya yerleşti. Japonya’nın dil ızgarası Gyutan dördüncü, Yunanistan’ın Kokoretsi adlı sakatat yemeği ise beşinci sırada kendine yer buldu.Türkiye, yalnızca kokoreçle değil, diğer geleneksel sakatat yemekleriyle de listede öne çıktı. Güneydoğu Anadolu mutfağının önde gelen lezzetlerinden Ciğer Kebabı 11. sırada yer alırken, soğuk kış aylarının şifa deposu Kelle Paça Çorbası da 17. sıradan listeye girmeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230713/ab-uyelik-surecinde-kokorec-cikmazi-yunanistan-satiyorsa-turkiyede-neden-yasaklansin-1073497717.html
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Dünya'nın en iyi sakatat yemekleri açıklandı: Türkiye'deki sokak lezzeti üçüncü oldu
22:57 23.05.2025 (güncellendi: 22:58 23.05.2025)
Dünya lezzetlerini değerlendiren sosyal medya platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatat yemeklerini sıraladı. Listenin ilk sırasında İran mutfağının geleneksel lezzeti Kaleh Pacheh yer alırken, ikinci sırayı Peru’nun Anticuchos de Corazon yemeği aldı. Türkiye’nin meşhur sokak lezzeti Kokoreç, listeye üçüncü sıradan girerek büyük beğeni topladı.
TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatat yemeklerini açıkladığı listede Türkiye’nin kokoreç yemeğine 3. sırada yer verdi.
Dünya genelindeki geleneksel yemekleri ve lezzet duraklarını derecelendiren prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en iyi sakatat yemeklerini açıkladı. Farklı kültürlerden damak tatlarını bir araya getiren listede, Türkiye’den üç lezzet yer alarak dikkat çekti.
TasteAtlas’ın açıkladığı sıralamada İran mutfağının ünlü yemeği Kaleh Pacheh birinci sırada yer alırken, Peru’nun kalpten yapılan ızgarası Anticuchos de Corazon ikinci, Türkiye’nin sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi Kokoreç ise üçüncü sıraya yerleşti. Japonya’nın dil ızgarası Gyutan dördüncü, Yunanistan’ın Kokoretsi adlı sakatat yemeği ise beşinci sırada kendine yer buldu.
Türkiye, yalnızca kokoreçle değil, diğer geleneksel sakatat yemekleriyle de listede öne çıktı. Güneydoğu Anadolu mutfağının önde gelen lezzetlerinden Ciğer Kebabı 11. sırada yer alırken, soğuk kış aylarının şifa deposu Kelle Paça Çorbası da 17. sıradan listeye girmeyi başardı.