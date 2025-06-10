Sağlığı için dua istemişti: Oyuncu Gül Onat'tan sosyal medya yorumlarına 'bu kadar mı zavallısınız' tepkisi
Gül Onat sosyal medya
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Son olarak Sihirli Annem dizisinde yer alan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğunu duyurmuş ve dua istemişti. Oyuncu onat yeni bir paylaşım yaptı ve gelen kötü yorumlara "Siz zavallı mısınız?" diyerek yanıt verdi.
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı “Perihan Peri” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu.
'Bu kadar mı zavallı olunur?'
Tedavisi devam eden Onat, sosyal medyada kendisi için yapılan yorumlara isyan etti.
Gül Onat, Instagram hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili arkadaşlarım beni merak etmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Evimdeyim, Allah'a şükür gayet iyiyim. Tedavimi görüyorum, tekrar göreceğim, tekrar göreceğim. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım ne diyeyim sizlere ama iyiyim maşallah. Yalnız bir şeyi anlamlandıramıyorum. Bazen bakıyorum, sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum. Ya ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz. Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz ya da ne bileyim sizler klavyenin başına geçince, sosyal medyada mı kendinizi önemli hissediyorsunuz? Hele benim gibi hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Ya çok az kişi, bir iki kişi, hepinizi tenzih ederim. Yani bu kadar mı vicdansız, zavallısınız? Anlam veremiyorum gerçekten veremiyorum ve sizler için çok üzülüyorum. Zavallısınız ne diyeyim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum en önemlisi."